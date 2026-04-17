An fünf Dienstagen zum CSP‑Erfolg: ADN Thementage 2026 zu Cloud, KI und Modern Work

ADN veranstaltet vom 2. bis 30. Juni 2026 erstmals die CSP‑Thementage, eine mehrwöchige Online‑Eventserie für Microsoft-Partner, die ihr CSP‑Geschäft strategisch, sicher und profitabel weiterentwickeln möchten. An fünf Dienstagen im Juni stehen jeweils unterschiedliche Schwerpunktbereiche des Microsoft‑Ökosystems im Fokus: von digitaler Souveränität und Cloud‑Regulatorik über KI‑gestützte Sicherheit bis hin zu Daten‑ und KI‑Plattformen, Modern Work mit Copilot sowie Tipps zum Incentive-Programm. Alle Sessions finden auf der kostenfreien Cloud-Champion-Plattform von Microsoft statt.

Digitale Souveränität trifft KI-gestützte Cloud‑Strategie

Der erste Thementag am 2. Juni gibt Partnern eine strategische Übersicht darüber, wie sich das Cloud‑ und KI‑Ökosystem 2026 verändert — regulatorisch, technologisch und geschäftlich. Den Auftakt macht die Keynote „EU‑Boundary & Sovereign Cloud – Orientierung für CSP‑Partner in der neuen europäischen Datenlandschaft“, von Dr. Viktoria Schmittmann, Fachanwältin für IT‑Recht, CIPP/E und anerkannte Expertin für Datenschutz und digitale Souveränität. Sie erläutert den tiefgreifenden Wandel der europäischen Datenhoheit und zeigt, welche Bedeutung souveräne Cloud‑Modelle künftig für CSP‑Partner und ihre Kunden haben. Partner erfahren in weiteren Sessions, wie sich KI‑ und Cloud‑Geschäftsmodelle entwickeln und welche Rolle sie dabei als vertrauenswürdige Berater einnehmen können.

KI‑Sicherheit zwischen Chancen, Grenzen und Verantwortung

Eine Woche später, am 9. Juni, rückt der Fokus auf Sicherheit und den verantwortungsvollen Einsatz von KI im Cloud‑Kontext. Partner lernen, Security, Compliance und Automatisierung sinnvoll miteinander zu verbinden und welche Leitplanken sie für ihre Kunden setzen sollten. In der Session „Cloud KI zwischen Hype und Realität“ ordnet Chris Wojzechowski, Geschäftsführer der AWARE7 GmbH, den aktuellen Entwicklungsstand cloudbasierter KI‑Produkte ein. Er zeigt, welche Potenziale sich eröffnen und an welchen Stellen klare Grenzen, transparente Entscheidungslogik und verantwortungsvolle Risikoabwägung erforderlich sind. In weiteren Sessions erfahren Partner, welche neuen Geschäfts- und MSSP-Szenarien sich mit dem Security Copilot ergeben. Anhand eines praxisnahen Beispiels wird verdeutlicht, wie Microsoft Defender und Microsoft Purview ineinandergreifen, Zero‑Trust‑Prinzipien unterstützen und moderne Sicherheitsanforderungen verständlich und beherrschbar machen.

Von AVD bis Fabric: Cloud‑Fundamente für moderne KI‑Szenarien

Am 16. Juni dreht sich alles um Azure-Strategien, Datenplattformen und den Microsoft KI-Stack. Das Highlight des Tages ist das Webinar „Microsoft Foundry vs. Copilot Studio – Welches Tool für welchen Use Case?“, präsentiert von Robert Borzek, Team Lead Cloud Data Analytics & AI bei der utilitas GmbH. Borzek zeigt auf, wie sich beide Werkzeuge unterscheiden und wann sie im CSP-Umfeld jeweils optimal eingesetzt werden. Ergänzend geben weitere Sessions Orientierung zu modernen VDI-Entscheidungen (AVD, Windows 365 oder Hybrid) und datengetriebenen KI-Szenarien. Partner lernen, wie Fabrics OneLake, Lakehouse & Co. bisher getrennte Datenwelten zusammenführen und wie das den Weg zu Copilot‑Projekten, Advanced Analytics und Machine Learning ebnet. Gemeinsam liefern die Webinare eine kompakte technische Grundlage für Partner, die Cloud-Architektur, KI-Tools und Datenplattformen gezielt weiterentwickeln möchten.

Modern Work & neue Spielregeln für das CSP‑Geschäft

In der darauffolgenden Woche, am 23. Juni, steht die Weiterentwicklung des CSP‑Geschäfts im Zeichen von Modern Work und den Rahmenbedingungen von Microsoft zum neuen Fiskaljahr. Ein zentrales Highlight ist die Session „Der neue Microsoft Incentive Guide – Was ändert sich für CSP‑Reseller?“, präsentiert von einem hochkarätigen Team, allen voran Susann Cholid, erfahrene Microsoft‑Partnerprogramm‑ und Partner‑Center‑Expertin. Von Seiten ADN stoßen Thomas Kwasnitza, Cassandra Koebcke sowie Daniel Herzmann dazu. Das Quartett gibt einen praxisnahen Überblick über neue Laufzeiten, Prozentwerte, Bedingungen und ordnet die Veränderungen im Incentive‑Modell ein. Partner erfahren, welche konkreten Auswirkungen sie auf CSP‑Reseller haben. So vermittelt der Tag genau die finanzielle und strategische Orientierung, die Partner für Planung, Kalkulation und Margensteuerung im zweiten Halbjahr 2026 benötigen.

Copilot in der Praxis: Anwendungsbeispiele und Vermarktungsstrategien

Den Abschluss bildet am 30. Juni ein praxisbezogener Thementag zu Microsoft Copilot. In der Session „Meetings neu gedacht: Microsoft 365 Copilot live im Einsatz“, präsentieren Tobias Sander, Partner Development Manager Microsoft Cloud Solutions bei ADN, und Markus Widl, Partner Solution Sales Manager bei Microsoft Deutschland, anhand realistischer Szenarien, wie Copilot Meetings vorbereitet, strukturiert und nachbereitet – und welche unmittelbare Entlastung dies im Arbeitsalltag schafft. Partner werden fachlich befähigt und vertrieblich gestärkt, sodass sie Copilot-Lösungen mit Überzeugung, Vertrauen und der nötigen Sicherheit im Kundengespräch positionieren und aktiv vermarkten können.

Fazit: Ein Monat voller Wissen, Use Cases & Chancen

Mit den CSP‑Thementagen im Juni 2026 schafft ADN ein zeitgemäßes Format, das strategische Orientierung, technologische Einordnung und praktische Anwendbarkeit vereint. Über vier Wochen hinweg erhalten Partner jeden Dienstag gebündeltes Knowhow zu Cloud, KI, Modern Work und neuen Programmen im Microsoft-Ökosystem, sowie praxisnahe Impulse für ihre tägliche Arbeit und den Ausbau ihres Geschäftsfeldes.

Die Teilnahme an allen Sessions ist kostenfrei über die Cloud‑Champion‑Plattform möglich.

Agenda der ADN CSP‑Thementage im Juni 2026 auf einen Blick

Dienstag, 02.06.2026

Dienstag, 09.06.2026

Dienstag, 16.06.2026

Dienstag, 23.06.2026

Dienstag, 30.06.2026

Foto: CSP ADN Keyvisual