23. – 24. März 2020 | Grand Elysée Hotel Hamburg



Die 6. Rethink! IT Security ist das Strategie-Event für CISOs & IT Security Entscheider, um aktuelle Projekte, neueste Entwicklungen, innovative Technologien und Trends im Bereich Cyber Security, kritische Infrastrukturen, IT-Risiko Management & IT Security an 2 ½ Tagen interaktiv zu diskutieren. Hören Sie Keynotes, Case Studies & Workshops zum Thema »IoT – Technologie – Smart Security«.

https://www.rethink-it-security.de/