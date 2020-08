SecurityHeroesGesucht

Jetzt mit Microsoft zum #SecurityHero werden!

»Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland & Darknet erklärt« – 03. September 2020, 10 Uhr

Ist das Darknet tatsächlich nur ein Ort, an dem sich Hacker und Cyberkriminelle tummeln? In einer Live-Demo führt ein Experte des unabhängigen VEGS-Verbands durchs Darknet, klärt über gängige Mythen auf und vermittelt einen Eindruck zur IT-Gefährdungslage für deutsche Unternehmen.

Microsoft Security Overview – 10. September 2020, 10 Uhr

Im Zeitalter von `Remote Work´ bedarf es eines neuen Sicherheitsansatzes. Anstatt anzunehmen, hinter der Firewall sei alles sicher, wird im Zero Trust-Modell grundsätzlich jeder Anfrage misstraut. Teilnehmer erfahren, wie sie Zero Trust in der Praxis umsetzen.

Secure Remote Work – Zero Trust – 17. September 2020, 10 Uhr

Auf Unternehmensanwendungen und -daten wird mittlerweile selbstverständlich von außerhalb des Unternehmensnetzwerks zugegriffen. Anstatt anzunehmen, hinter der Firewall sei alles sicher, wird im Zero Trust-Modell grundsätzlich jeder Anfrage misstraut. Wie Zero Trust u.a. mithilfe von Azure AD umgesetzt werden kann, erklärt dieses Webinar.

Modern Workplace Security – 24. September 2020, 10 Uhr

Wie kann das Provisorium `Remote Work´ in nachhaltige, sichere Strukturen überführt werden und wo gibt es noch Nachholbedarf? Von der Sicherheit der Endpunkte, über ein verlässliches Identitätsmanagement hin zum Identifizieren von Schatten-IT: In diesem Webinar geht es um die nächsten Schritte auf dem Weg zur Modern Workplace Security.

Azure Cloud Security – 1. Oktober 2020, 10 Uhr

Mit seinen intelligenten Sicherheits-Features bietet Azure ein Maß an Sicherheit, das nur wenige firmeneigene Rechenzentren erreichen. Gleichzeitig lassen sich Sicherheitsaufgaben in hybriden Deployments vereinheitlichen und vereinfachen. Microsoft informiert in dem letzten Webinar der Reihe über den beispiellosen Schutz von Daten, Apps und Infrastrukturen in Azure.

