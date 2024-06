Stormshield auf dem Cybersecurity Summit: Für ein digital abgesichertes und souveränes Europa

Der europäische Cybersicherheitsanbieter wird seine Expertise und Lösungen vorstellen und dabei zeigen, wie Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ihre Cybersicherheitsstrategien optimieren können.

In einer von digitalen Prozessen, Daten und künstlicher Intelligenz (KI) zunehmend geprägten Welt gewinnt die Gewährleistung der Cyberresilienz sowohl im privatwirtschaftlichen Umfeld als auch bei der öffentlichen Hand immer mehr an Bedeutung. Die kontinuierliche Weiterentwicklung cyberkrimineller Methoden und die zahlreichen, auch in Deutschland allein in den letzten zwei Monaten erfolgreich verübten Angriffe machen den Schutz sensibler Infrastrukturen, Systeme und Daten zur unerlässlichen Voraussetzung der Betriebskontinuität jedweder Organisation.

Aus diesem Grund präsentiert Stormshield am 19.06. auf dem Cybersecurity Summit in Hamburg seine neuesten Produkte und Lösungen, darunter sein XDR-Konzept bestehend aus Stormshield Endpoint Security zum Schutz von Servern und Endgeräten sowie aus den jüngst angekündigten Firewalls der Serien SN-L und SN-XL. Diese innovativen Lösungen sind speziell darauf ausgelegt, umfassend und in Echtzeit vor den immer ausgeklügelteren digitalen Bedrohungen von IT- und OT-Umgebungen zu schützen.

Zum Summit liegt das Hauptaugenmerk des Herstellers auf der Absicherung der KRITIS, mit besonderer Aufmerksamkeit für Aspekte wie die digitale Souveränität europäischer Organisationen, ergo die Fähigkeit einer Organisation, durch die Unabhängigkeit von nicht europäischen Technologie-Anbietern die komplette Kontrolle über ihre digitalen Infrastrukturen und Daten wiederzuerlangen. Im Kontext der Cybersicherheit gewinnt digitale Souveränität eine besondere Bedeutung, da sie die Grundlage dafür bildet, dass digitale Infrastrukturen und Daten den europäischen Richtlinien entsprechend zuverlässig geschützt werden. Ein weiterer Schwerpunkt von Stormshield auf dem Summit ist das Thema Post-Quantum-Kryptografie, denn es ist ratsam, sich bereits jetzt darüber Gedanken zu machen, dass aktuelle Verschlüsselungsmethoden in naher Zukunft aufgrund der stark steigenden Rechenleistung der Quanten-Computertechnik nicht mehr den Schutz bieten werden, den wir heute genießen. Um dieser Entwicklung entgegenwirken zu können, arbeiten zum Beispiel zuständige Institute wie BSI und ANSII schon heute an einem neuen, auch in Zukunft sicheren Verschlüsselungsstandard.

Die mit einem Gemeinschaftsstand eingeleitete Kooperation mit der Airbus-Tochter Airbus Protect unterstreicht zudem das Engagement beider Unternehmen, gemeinsam die Zukunft der Cybersicherheitsbranche mitzugestalten und innovative Lösungen zu entwickeln, die den wachsenden Herausforderungen im Bereich der IT-Sicherheit entsprechen.

Stormshield lädt alle Interessierten herzlich ein, den Stand zu besuchen und mehr über die neuesten Entwicklungen in der IT-Sicherheit zu erfahren.