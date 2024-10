ADN startet interaktives Livestream-Format »ADN on air: Copilot & CSP Live-Talk«

»Die eine Sache im Monat, die sich jeder anschauen sollte, der Microsoft Partner ist«, kündigt Heiko Lossau, Head of Business Unit Microsoft und Cloud Marketplace bei ADN den neuen Live-Talk von ADN an, der am 29. Oktober 2024 sein Online-Debüt feiert. Unter dem Titel »ADN on air: Copilot & CSP Live-Talk« erhalten Partner Monat für Monat in knapp 60 Minuten die neuesten Trends und Entwicklungen zu Microsoft Copilot aber auch Informationen aus dem gesamten CSP-Ökosystem. Abwechselnde Gäste der Talkrunde und interaktive Q&As sorgen für immer neue Perspektiven aus der Branche. Egal ob neuste KI-Technologien, Security-Tools oder Regelungen im Microsoft-Partnerkosmos – die Experten Alexander Eggers, Microsoft MVP Office Apps und Services und Thomas Kwasnitza, Partner Development Manager bei ADN führen mit geballtem Expertenwissen und viel Esprit durch die Sendung.

Kompaktes Copilot- und CSP-Wissen

Da jeden Monat neue Lösungen, Features und Updates auf den Markt kommen, ist es für Partner und Reseller oft herausfordernd, den Überblick zu behalten. Mit »ADN on air: Copilot & CSP Live-Talk« erleichtert ADN seinen Partnern eine mühselige Recherche über mehrere Informationsquellen. »Unser Ziel ist es, unseren Partnern eine zentrale Anlaufstelle zu bieten für alle relevanten Informationen zu Updates aus dem Microsoft Copilot-Ökosystem, unseren Veranstaltungen aber auch zu den aktuellen Herausforderungen im Channel, insbesondere auch im Bereich Security. Denn die meisten Partner konzentrieren sich nicht nur auf Microsoft als Hersteller, sondern sprechen mit ihren Endkunden über eine Vielzahl unterschiedlicher IT-Themen«, sagt Heiko Lossau.

Die erste Sendung, die am 29. Oktober ab 14 Uhr online im Livestream stattfindet und ca. 50-60 Minuten dauern wird, umfasst nicht nur aktuelle Neuigkeiten zu Microsoft Copilot, sondern bietet auch eine Zusammenfassung zu den Änderungen rund um den Erwerb von Microsoft Incentives, die im kommenden Januar auf Microsoft-Partner zukommen werden. Außerdem gibt es einen Rückblick auf die ADN-Präsenz auf der diesjährigen it-sa sowie auf die wichtigsten Neuheiten im letzten Quartal, wie die Ankunft von Education- und Non Profit-Lizenzen im NCE. Hinzukommen Informationen zur Immersion Trainings-Reihe – einem neuen interaktiven Format, in dem Partner ihre Security-Skills testen können – sowie zur Copilot Essentials Webinar-Serie, die ADN im November anbietet. Abgerundet wird die erste Sendung mit einer Q&A-Session.

Live am Puls der Zeit

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Auswahl des Hosts des neuen Formats, Thomas Kwasnitza, Partner Development Manager bei ADN und Co-Host sagt: »Microsoft Copilot ist ein so komplexes und schnell wachsendes Produkt, daher freuen wir uns sehr, dass uns Alexander Eggers als Microsoft MVP mit seinem tiefgreifenden Verständnis der Inhalte und Features unterstützt. Die Teilnehmer des Live-Talks werden enorm von seiner Expertise und Kenntnis des Marktes profitieren.«

Für Alexander Eggers ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit ADN. Seit Jahren ist er ein gerngesehener Experte in den unterschiedlichsten Webinaren oder Veranstaltungen von ADN und gibt sein Wissen auch in eigenen Sessions und Vorträgen weiter. »Ich bin von der Möglichkeit, ein monatliches Live-Format für und mit ADN ins Leben zu rufen, begeistert. Damit schaffen wir für Partner einen deutlichen Mehrwert, der ihr Business nochmal auf ein neues Level heben kann. Gleichzeitig bieten wir durch die Interaktivität der Live-Sendung die einzigartige Chance für Partner, ihre Fragen und Inputs direkt zu äußern und in der Gruppe zu diskutieren. So sind wir stets am Puls der Zeit, was das gesamte Channel-Ökosystem angeht«, so Eggers.

Sendungen für die nächsten 12 Monate bereits in Planung

Nach der Premiere am 29. Oktober 2024 plant ADN bereits einen monatlichen Zyklus, der vorerst für die nächsten 12 Monate ausgelegt ist. »Wir starten Ende Oktober und werden dann monatlich jeweils eine Session ausstrahlen. Durch die Live-Natur des Formats können wir schnell und agil auf aktuelle Geschehnisse reagieren und unseren Themenfokus entsprechend auch kurzfristig anpassen. Wir sehen insbesondere durch die Interaktivität, die ein Live-Format gegenüber einer Aufzeichnung bietet, den klaren Vorteil, Themen, die unsere Partner in dem Moment beschäftigen, kurzfristig einbinden oder für die kommende Session nochmal aufarbeiten zu können. Darüber hinaus können wir direkte Hilfestellung leisten und zum Beispiel auf passende Fortbildungs- oder Zertifizierungs-Angebote in unserer Akademie verweisen«, erläutert Heiko Lossau.

Interessierte Partner können sich bereits HIER für die erste Sendung von »ADN on air: Copilot & CSP Live-Talk«, die am 29. Oktober 2024 um 14 Uhr stattfindet, anmelden.