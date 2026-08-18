Bitzero baut seine Kompetenzen im Bereich Technik und Lieferketten durch Zusammenarbeit mit Vertiv aus

Die Zusammenarbeit stärkt das wachsende Ökosystem von Bitzero aus führenden Infrastruktur- und Technologiepartnern.

Bitzero Holdings Inc. (»Bitzero« oder das »Unternehmen«), ein Anbieter nachhaltiger Hochleistungsrechner- (»HPC«) und KI-Rechenzentrumsinfrastruktur, gibt eine Zusammenarbeit mit Vertiv, einem weltweit führenden Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, bekannt. Damit wird das wachsende Ökosystem von Bitzero aus Anbietern in den Bereichen Technik, Engineering und Lieferkette weiter gestärkt, die die Bereitstellung von Rechenzentrumsinfrastruktur der nächsten Generation unterstützen.

Zusätzlich zu den bereits angekündigten Partnerschaften von Bitzero bringt Vertiv fundiertes Fachwissen in den Bereichen kritische Stromversorgung, Wärmemanagement und Infrastrukturbereitstellung ein, um die Konzeption und Realisierung von KI-, HPC- und Hyperscale-Rechenzentren zu unterstützen. Die Partnerschaft erweitert den Zugang von Bitzero zu bewährten Technologien und technischen Kompetenzen, die dazu beitragen können, die Projektumsetzung zu beschleunigen und gleichzeitig die Anforderungen an Leistung, Effizienz und Skalierbarkeit zu erfüllen.

Die Technologien und das Fachwissen von Vertiv sollen als wichtige Säule innerhalb der umfassenden Umsetzungsplattform von Bitzero dienen und globales Know-how in den Bereichen kritische Stromversorgung und Kühlsysteme einbringen, einschließlich fortschrittlicher Konstruktions- und Engineering-Kompetenzen im Bereich der Flüssigkeitskühlung, die für moderne KI- und HPC-Umgebungen erforderlich sind. Angesichts steigender Rechendichte und sich weiterentwickelnder Kundenanforderungen gewinnen integrierte End-to-End-Infrastruktursysteme und modulare Lösungen zunehmend an Bedeutung für die erfolgreiche Bereitstellung einer widerstandsfähigen, skalierbaren und effizienten digitalen Infrastruktur. Sie helfen Kunden dabei, die Bereitstellung zu beschleunigen und die Zeit bis zur Inbetriebnahme zu verkürzen.

Die Zusammenarbeit spiegelt den anhaltenden Fokus von Bitzero auf den Aufbau eines integrierten Netzwerks branchenführender Anbieter in den Bereichen technisches Design, Projektumsetzung und Koordination der Lieferkette wider. Durch die Vertiefung seiner Beziehungen zu führenden Spezialisten im Infrastrukturbereich positioniert sich das Unternehmen so, dass es hochleistungsfähige Rechenumgebungen bereitstellen kann, die den Anforderungen von Hyperscale, KI und anderen anspruchsvollen Workloads gerecht werden.

»Bitzero baut gezielt ein Ökosystem führender Anbieter auf, das alle kritischen Ebenen der Rechenzentrumsbereitstellung abdeckt«, sagte Mohammed Bakhashwain, Gründer und CEO von Bitzero. »Im Anschluss an unsere bereits angekündigten Partnerschaften erweitert Vertiv unsere technische Kompetenz in den Bereichen Stromversorgung, Wärmemanagement und Infrastrukturlösungen und stärkt gleichzeitig unsere Lieferkettenkapazitäten, während wir unsere Plattform für Hyperscale-, KI- und HPC-Anwendungen weiter vorantreiben.«

»Die erfolgreiche Skalierung von KI erfordert mehr als nur fortschrittliche Rechenleistung – sie erfordert eine durchgängige Infrastruktur, die zunehmend anspruchsvollere Stromversorgungs- und Wärmemanagementprofile unterstützen kann«, sagte Paul Ryan, Präsident für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) bei Vertiv. »Vertiv greift auf jahrzehntelange Erfahrung im Bereich kritischer digitaler Infrastruktur zurück, um Unternehmen bei der Bereitstellung und dem Betrieb der Stromversorgungs- und Kühlsysteme zu unterstützen, die KI- und HPC-Umgebungen zugrunde liegen. Damit tragen wir dazu bei, die KI-Bereitschaft zu beschleunigen und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Wir freuen uns, Mohammed und das Bitzero-Team bei der Erweiterung ihrer Kapazitäten zu unterstützen, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden.«

Während Bitzero seine Entwicklungsstrategie weiter vorantreibt, konzentriert sich das Unternehmen weiterhin darauf, das Fachwissen, die Infrastrukturanbieter und die Umsetzungskapazitäten zusammenzuführen, die erforderlich sind, um das langfristige Wachstum über sein gesamtes Standortportfolio hinweg zu unterstützen.