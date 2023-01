Die wichtigsten IT-Security-Konferenzen in 2023

Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft ist IT-Security heutzutage eines der wichtigsten Themen überhaupt. Jedes Jahr gibt es zahlreiche IT-Security-Konferenzen, um sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden halten zu können. Viele davon sind in den USA geplant, aber es gibt auch vereinzelte Events in Europa und Asien im Jahr 2023.

IT-Sicherheit gewinnt insbesondere mit der steigenden Internetnutzung immer mehr an Bedeutung. So nutzen Menschen heutzutage das Internet praktisch jeden Tag, um sich zu informieren, Einkäufe zu tätigen oder eine Runde im Online Casino zu spielen. Cybersicherheit schützt dabei alle Anwender und erlaubt eine risikofreie Nutzung.

IOT Solutions World Congress: 31. Januar bis 2. Februar in Barcelona

Der IOT Solutions World Congress ist eine jährliche Konferenz, die sich mit dem Internet der Dinge und ihrer Sicherheit befasst. Sie findet in Barcelona statt und bietet den Teilnehmern eine einzigartige Gelegenheit, sich über die neuesten Trends und Entwicklungen auf diesem Gebiet zu informieren. Die Konferenz deckt eine Reihe von Themen ab, die mit der Sicherheit von vernetzten Geräten und Systemen zusammenhängen, und bietet spannende Präsentationen, Podiumsdiskussionen und Workshops, die von Experten auf diesem Gebiet geleitet werden.

ENISA Cybersecurity Standardisation Conference 2023: 7. Februar in Brüssel

Die ENISA-Jahreskonferenz konzentriert sich auf die Politik und Initiativen der Europäischen Union im Bereich der Cybersicherheit. Die Konferenz, die in Brüssel stattfindet, deckt eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit der Cybersicherheit ab und bietet Experten eine Plattform für Diskussionen und den Austausch von Ideen über die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich. Zu den Konferenzteilnehmern gehören vor allem Regierungsbeamte, Branchenexperten und Forscher. Sie kommen zusammen, um sich über wichtige Themen im Zusammenhang mit der Cybersicherheit in Europa zu informieren und zu diskutieren.

Cloud Expo Asia: 20. April in Singapur

Die Cloud Expo Asia ist eine jährlich stattfindende Konferenz, die sich mit den Auswirkungen des Cloud Computing auf Unternehmen und Gesellschaft befasst. Sie findet in Singapur statt und bietet den Teilnehmern eine einzigartige Gelegenheit, sich über die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich des Cloud Computing zu informieren. Die Konferenz deckt eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Cloud-Technologie in Unternehmen und Organisationen ab und bietet Grundsatzreden, Podiumsdiskussionen und Workshops, die von Experten auf diesem Gebiet geleitet werden.

RSA Conference: 24. bis 27. April in San Francisco

Die RSA Conference gehört zu den größten und bekanntesten Cybersicherheitskonferenzen weltweit. Sie findet jährlich in San Francisco statt und zieht über 40.000 Teilnehmer an. Die Konferenz deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter Risikomanagement, Compliance, Cloud-Sicherheit und mobile Sicherheit. Die RSA bietet Teilnehmern eine einzigartige Gelegenheit, sich über die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich der Sicherheit zu informieren und sich mit anderen Fachleuten und Experten der Branche auszutauschen.

Black Hat USA: 5. bis 10. August in Las Vegas

Diese Cybersecurity-Konferenz ist bekannt für ihre hochkarätigen Präsentationen sowie anregenden Diskussionen und hat sich zu einem Pflichttermin für alle entwickelt, die sich für das Thema Hacking und Sicherheit interessieren. Zudem finden sich dort viele Branchenführer und Experten, die sich als ideale Ansprechpartner für dieses komplexe Fachgebiet anbieten. Praktische Schulungen und zahlreiche Workshops runden das Gesamtpaket von Black Hat USA ab. Natürlich ist Las Vegas aber auch ein attraktiver Ort, der Besucher aus aller Welt anzieht.

DEF CON 31: 10. bis 13. August in Las Vegas

Die DEF CON ist eine der ältesten und größten Cybersicherheitskonferenzen der Welt, deren Schwerpunkt auf Hacking liegt. Sie findet in Las Vegas statt und bietet eine Vielzahl von Vorträgen und Veranstaltungen, darunter sogar Social-Engineering- und Lockpicking-Wettbewerbe. Die DEF CON bietet den Teilnehmern eine einzigartige Gelegenheit, sich über die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich des Hackings zu informieren und sich mit anderen Fachleuten und Experten der Branche auszutauschen. Die DEF CON ist bekannt für ihre lebhafte Atmosphäre und die spannenden Aktivitäten.

it-sa IT-Security von Experten für Experten: 10. – 12. Oktober 2023 in Nürnberg

Erleben Sie Europas größte Fachmesse für IT-Security und tauschen Sie sich mit internationalen Experten aus. Die it-sa steht als international führende IT-Security-Fachmesse für Experten-Know-how, innovativste IT-Sicherheitslösungen und einen einzigartigen Branchenaustausch.

