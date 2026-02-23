High Performance, Low Carbon

Laut Prognosen wird der Strombedarf von Rechenzentren bis 2030 um ca. 160 % steigen und den Kühlenergiebedarf im Vergleich zu 2023 verdreifachen. ebm-papst bietet Ventilatoren, die modernste Server mit hoher Leistungsdichte und Effizienz kühlen. Sie lassen sich kostengünstig in Liquid-to-Air-Cooling-Systemen (L2A), InRow Kühlung und Rear Door Heat Exchanger (RDHx) implementieren.

Die messbaren Vorteile der Ventilatoren AxiEco 200, RadiCal 2 und RadiPac:

bis zu 9 % mehr Luftleistung

bis zu 7 % mehr Effizienz

bis zu 18 % weniger Energieverbrauch am selben Betriebspunkt

Zur Weiterentwicklung benötigen Rechenzentren zudem kompakte, druckstabile und skalierbare Lösungen. Die ebm-papst Ventilatoren mit integrierter Aktiv-PFC reduzieren Netzrückwirkungen und Investitionen. Ergänzt wird dies durch das digitale Ökosystem NEXAIRA. Die Lösung NEXAIRA.Systems optimiert ganze Kühlkreisläufe KI-gestützt – für effizienten, sicheren und zukunftsfähigen Betrieb.

Mehr erfahren

Über ebm-papst ebm-papst ist weltweit führender Hersteller von Ventilatoren und Motoren mit Hauptsitz in Mulfingen. Das Familienunternehmen entwickelt nachhaltige, intelligente Lösungen für zahlreiche Branchen und beschäftigt rund 13.500 Mitarbeitende weltweit.

Illustration: © freepik.com, GenAI