TechTalk: Mit der AWS European Sovereign Cloud lässt sich eine operative Autonomie erreichen

An welchen „Baustellen“ klemmt es eigentlich derzeit in der hiesigen Industrielandschaft? Und mit welchen Maßnahmen kann Amazon Web Services (AWS) helfen, diese bestmöglich aufzulösen? Darüber haben wir mit Michael Hanisch auf der Hannover Messe 2026 gesprochen. Es drehte sich vor allem um die Schlagworte Datenverfügbarkeit, Datenstrategie, Change Management und Resilienz.



An welchen „Baustellen“ klemmt es derzeit in der hiesigen Industrie?

Wo es momentan klemmt und auch welche Herausforderungen die Industrie sieht, da kommen mehrere Bereiche in Frage. Das erste ist das Thema Datenverfügbarkeit. Weil die Daten, die ich bräuchte, um meine Produktion smart zu machen, oft in irgendwelchen Silos verborgen sind. Das zweite ist, ich brauche eine Datenstrategie, um darüber nachdenken zu können, wie ich diese Daten nutzbar mache, bevor ich mich an die Arbeit machen kann, um zum Beispiel Industrial AI auf Basis dieser Daten aufbauen und nutze, zum Beispiel um die Produktion zu optimieren.

Stichwort KI ist ein Faktor, wo das Feld sich wahnsinnig schnell wandelt. Wo ich als Unternehmen auch in der Lage sein muss, auf solche externen Entwicklungen schneller zu reagieren. Das heißt, ein guter Change Management-Prozess ist da sehr wichtig. Und zu guter Letzt gibt es viele weitere externe Einflussfaktoren, wenn man an Geopolitik denkt, die Stress auf Lieferketten ausüben. Die Unternehmen zwingen, über Resilienz nicht nur der Supply Chains der Fertigung, sondern auch der IT darüber nachzudenken.



Mit welchen Maßnahmen könnt ihr euren Kunden helfen?

Bei diesen Herausforderungen kann AWS auch unterstützen natürlich. Wir helfen zusammen mit Partnern, Daten aus Maschinen, Sensoren, Fertigungslinien nutzbar zu machen, mit Kontextinformationen anzureichern und in einem Industrial Data Fabric zur Verfügung zu stellen. Als Bestandteil einer größeren Datenstrategie, damit wir den Unternehmen helfen, möglichst viel aus diesen Daten rauszuholen. Sei es über Industrial AI oder über andere Prozesse, die sie bauen wollen.

Und zu guter Letzt ist für uns das ganze Thema Sicherheit und Resilienz enorm wichtig. Und auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Unternehmen durch die Nutzung von Cloud-Diensten, Cloud-Infrastrukturen resilienter werden. Wie sie operative Autonomie erreichen können, gegen geopolitische Schocks, gegen andere physische Risiken sich wappnen können. Zum Beispiel mit unserer AWS European Sovereign Cloud oder unserer weltweit verteilten Infrastruktur aus Regionen.