Am 23. März 2021 veranstaltet CENIT den »Innovation Day 2021« – ein virtuelles, international besetztes PLM-Branchen-Event. Im Fokus der Veranstaltung: Zukunftsfähige und praktikable Lösungsansätze der Digitalisierung vom Engineering bis in die Produktion.

In den vergangenen 12 Monaten standen Unternehmen und Branchen weltweit unter einer extremen Belastungsprobe. Deutlich wurde, dass Organisationen, die in der Digitalisierung bereits vorangegangen sind, von einer höheren Resilienz profitieren. Um tatsächlich zukunftsfähig zu agieren, gilt es, die digitale Durchgängigkeit und Vernetzung auch über die Unternehmensgrenzen hinaus zu etablieren.

Mit dem »Innovation Day 2021« (IDAY) trägt CENIT den Zeichen der Zeit Rechnung: Das am 23. März 2021 stattfindende virtuelle, international besetzte PLM-Branchen-Event bietet einen umfassenden Blick auf die Umsetzung der Digitalen Transformation in Unternehmen und ihren Netzwerken. Der »Deep Dive« in die Beherrschung der Digitalisierung gelingt durch eine dezidierte Betrachtung von Branchen und ihren Herausforderungen, Best-Practice-Vorträgen aus Unternehmen sowie den Blick auf effiziente und zukunftsfähige Software-Lösungen und Prozesse. Eine Keynote von Dr. Thomas Mannmeusel, CIO von Webasto, bildet den Auftakt.

Anzeige

Virtuelles Event für reale Herausforderungen und konkrete Ziele

»Wir als CENIT stellen uns täglich dem Anspruch, der Partner, Trusted Advisor und Enabler in der Digitalen Transformation zu sein. Es war für uns eine logische Konsequenz, die Erfahrungen und Lehren, der für viele produzierende Unternehmen herausfordernden letzten Monate, genau unter die Lupe zu nehmen. Auf dieser Basis haben PLM-Experten von CENIT und unserem Tochterunternehmen KEONYS zukunftsfähige und effizient umsetzbare Best-Practices vom Engineering bis in die Produktion entwickelt. Genau darum dreht sich alles auf dem CENIT Innovation Day 2021«, erklärt Martin Thiel, Senior Vice President 3DS-PLM bei CENIT, die Zielsetzung des Events.

Anstelle eines festgelegten Ablaufs, bietet der IDAY 2021 mit fünf thematisch strukturierten, virtuellen »Pavillons« Event-Besuchern die Möglichkeit, Fragestellungen und Lösungswege rund um den Produktentstehungsprozess individuell zu ergründen. Die Inhalte stehen den Teilnehmern in Form von Webinaren, Präsentationen und Videos zur Verfügung. Parallel bieten internationale Experten von CENIT, KEONYS und Dassault Systèmes in Live-Chats die Gelegenheit, in den direkten Austausch zu treten und individuellen Fragen nachzugehen.

Fünf digitale »Pavillons« bieten den Deep Dive in die Digitalisierung

»Customer Story« – Präsentiert die Erfolgsgeschichten der Anwender: Zahlreiche europäische Unternehmen beleuchten ihre Herausforderungen und Lösungswege in die digitale Transformation, die auf der 3DEXPERIENCE® Plattform von Dassault Systèmes basieren

– Präsentiert die Erfolgsgeschichten der Anwender: Zahlreiche europäische Unternehmen beleuchten ihre Herausforderungen und Lösungswege in die digitale Transformation, die auf der 3DEXPERIENCE® Plattform von Dassault Systèmes basieren »Industry« – Aktuelle Herausforderungen und mögliche Lösungswege in den Bereichen Automobil und Mobilität, Luftfahrt und Verteidigung, Industrieausrüstung und Life Sciences stehen hier im Fokus

– Aktuelle Herausforderungen und mögliche Lösungswege in den Bereichen Automobil und Mobilität, Luftfahrt und Verteidigung, Industrieausrüstung und Life Sciences stehen hier im Fokus »Ready to …« – Hier liegt das Augenmerk auf Best-Practice Lösungen für Prozesse der Produktentstehung in verschiedenen Organisationen und Branchen

– Hier liegt das Augenmerk auf Best-Practice Lösungen für Prozesse der Produktentstehung in verschiedenen Organisationen und Branchen »How to…« – Ist den Serviceangeboten gewidmet, die parallel zu den CENIT Softwarelösungen entscheidend sind: PLM/ERP-Integration, Plattform-Hosting, Prozessverbesserung, Betriebsunterstützung und Schulungen

– Ist den Serviceangeboten gewidmet, die parallel zu den CENIT Softwarelösungen entscheidend sind: PLM/ERP-Integration, Plattform-Hosting, Prozessverbesserung, Betriebsunterstützung und Schulungen »Dassault Systèmes« – dieser Pavillon bietet unter anderem Einblick in innovative Projekte, die vom 3DEXPERIENCE® Lab durchgeführt wurden

Auch nach dem 23. März bleibt registrierten Besuchern der Zugang zum virtuellen CENIT Innovation Day für weitere vier Wochen offen.

Die Website zur Veranstaltung:

https://cenitinnovationday.easyvirtualfair.com/#

Bilder: © CENIT AG, Stuttgart