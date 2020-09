ChatbotCon 20 – Fachkonferenz zeigt Praxislösungen mit intelligenten Chatbots

Moderne Chatbot-Lösungen vermitteln Wissen – direkt, effektiv und wirtschaftlich. Ihr Einsatz wird daher für viele Bereiche immer wichtiger. Nicht nur die IT oder der Kundenservice, auch Marketing oder HR profitieren konkret von intelligenten Chatbots. Die ChatbotCon 20 am 6. Oktober 2020 bringt die Teilnehmer auf den neuesten Stand. Die virtuelle Chatbot-Konferenz von USU bietet sechs Stunden kompaktes Expertenwissen, 13 spannende Live-Sessions und einen Exklusiv-Workshop für individuelle Chatbots »to go«. Interessenten können sich kostenfrei anmelden . Die Aufzeichnung der Konferenz ist auch im Nachgang verfügbar.

Use Cases, Best Practices und Praxis-Nutzen im Vordergrund

Im Fokus der unterschiedlichen Online-Sessions steht der praktische Einsatz und Nutzen von Chatbots: Für welche Use Cases bringen sie messbare Mehrwerte? Welche Möglichkeiten und Grenzen bietet Künstliche Intelligenz? Welche Trends und Strategien gibt es? Und welche Do‘s und Dont‘s müssen beim Aufbau von Chatbots berücksichtigt werden? In vier Expert-Sessions werden konkrete Einsatzszenarien für die Bereiche Customer Service, IT, HR und Marketing vorgestellt und Potenziale diskutiert. Dabei haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich aktiv untereinander und mit Experten auszutauschen.

Exklusiv: Interaktiver Workshop für den persönlichen Chatbot

Ein besonderes Angebot erwartet die Teilnehmer am Ende der USU-Konferenz: Innerhalb von nur 60 Minuten können diese im Rahmen eines interaktiven Workshops zusammen mit Experten ihren persönlichen Chatbot »to go« entwickeln und 4 Wochen lang ausprobieren und weiterentwickeln. Der Workshop ist auf 20 Teilnehmer limitiert und separat buchbar.

Bild: © USU