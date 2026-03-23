CloudFest – 23. bis 26. März 2026 im Europapark

Heute beginnt das CloudFest 2026. Und wir wenden uns an die Entwickler und Deep Dive-ler, die an 4 Tagen so richtig einsteigen wollen in die Welt des Cloud Computing, der IT-Sicherheit und mehr. Ja, das Event beginnt schon am Montag, so »richtig« aber erst am Dienstag.

Dann steht mit dem Event-im-Event namens »Capture The Flag (CTF)« Security-Interessierten und -Geeks ein halber Tag zur Verfügung, an dem sie sich und die Cybertechnik so richtig an ihre Grenzen führen können. Das Ganze findet am ersten Tag, dem 24. März, im Hotel Santa Isabel statt, und zwar im Raum „»Convento«.

Konkret geht es um 14 Uhr los, also direkt nach dem Mittagessen. Es beginnt mit einem lockeren Eintreffen und Sich-Kennenlernen, gefolgt von einleitenden Worten Siobhan McKeown, die beim Sicherheitsexperten Patchstack die Rolle der COO bekleidet.

Um 14:30 geht’s dann richtig los, und zwar mit 25 Minuten spannender Insights einer echter Hacker-Legende: Ralph Echemendia, über den wir auch schon berichtet haben.

Anschließend starten Oliver Sild und Siobhan das CTF-Spiel mit erklärenden Worten. Zu gewinnen gibt es übrigens auch das ein oder andere, worüber ich aber nichts sagen darf und kann. So oder so wird es ein großer Spaß, sein technisches Know entweder unter Beweis zu stellen oder zumindest mithilfe anderer Anwesender enorm zu verbessern.

Kurz nach 18 Uhr wird es dann feierlich, da werden nämlich die Gewinner:innen dieses Spiels verkündet, beglückwünscht und ausgezeichnet. Bis dahin kann man also entweder die ein oder andere »Flag« aufspüren (worum es letztlich geht) oder aber weiteren Techsessions lauschen.

So werden unter anderem Miriam C. Wiesner von Microsoft, André Baptista von Ethiack und Salvador Aguilar von Monarx ihr Wissen mit Allen teilen. Die Themen reichen vom Umgehen von MFA-Lösungen bis hin zu Hackbots, die »echt« Schwachstellen aufspüren können.