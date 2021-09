digiWiesn 2021 mit noris network – Zweites virtuelles Oktoberfest

Vom 18. September bis 3. Oktober 2021 findet als Ersatz für geschäftliche Treffen auf dem Oktoberfest die digiWiesn 2021 statt. In virtuellen und hybriden Veranstaltungen werden Vertreter der Digitalwirtschaft, IT-Spezialisten und Politiker »zamkemma«. Die noris network AG ist Hauptsponsor der Veranstaltung des Networking-Experten Werner Theiner vom German Mittelstand e. V. digiWiesn-Livestreams finden täglich statt. Hauptevent ist der »Almauftrieb« am 28. September.

Die Veranstalter wollen an den großen Erfolg vom letzten Jahr mit über 700 Besuchern in den »digiWiesn-Boxen«, mehr als 2000 Livestreaming-Minuten und weit mehr als 20 000 Zuschauern anknüpfen. Ein Kernelement der täglichen Veranstaltung ist das Format »o’gsogt is«, bei dem sich Vertreter von Unternehmen vorstellen und in ihren virtuellen »digiWiesn-Boxen« weiterführende Gesprächsrunden anbieten. Hierzu findet bei noris network in Aschheim vor Ort am 23. September 2021 der »Himmel der Bayern« zu den Themen Cloud und Datacenter statt. Das Programm und die Anmeldemöglichkeit zu diesem Special stehen in der Rubrik Mittagswiesn unter https://digiwiesn.bayern zur Verfügung.