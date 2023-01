IGEL DISRUPT23: Enduser-Computing-Gipfeltreffen im Februar in München

14. bis 16. Februar 2023 in München/Unterschleißheim – Treffen der internationalen Branchengrößen – weltweit führende Anbieter als Sprecher und Aussteller – Networking und Zertifizierung inklusive

IGEL, Anbieter des Managed-Endpoint-Betriebssystems IGEL OS für den sicheren Zugriff auf jeden digitalen Arbeitsplatz, lädt Anwender, Experten, Evangelisten und Entscheider für virtuelle Desktop-Infrastrukturen, Cloud Workspaces und Desktop-as-a-Service auf die DISRUPT23 ein. Nachdem IGEL in den letzten beiden Jahren pandemiebedingt auf kleinere Veranstaltungsformate gesetzt hatte, lädt das Unternehmen nun wieder zu einem großen Gipfeltreffen der Branche in München ein. Vorträge wird es geben von Mark Templeton, Ex-CEO von Citrix, jetzt Chairman von Workspot, Inc. und Director bei Corellium, LucidLink und Reltio; Scott Manchester von Microsoft zuständig für Azure Virtual Desktop und Windows 365; Srdihar Mullapudi, General Manager von Citrix, Sumit Dhawan, President von VMware und weiteren. In der Ausstellung werden die IGEL Hardware-Partner LG Business Solutions, HP und Lenovo als Diamond-Sponsoren vertreten sein sowie die Platin-Sponsoren Citrix, Flexxible, Microsoft, Nerdio, VMware und Workspot. Aus dem Channel werden die Partner ADN, Vanquish, Bechtle, SVA, Group24 und NetPlans als Sponsoren auftreten. Ebenso vor Ort dabei sein werden die User Groups von Citrix (CUCG) und VMware (VMUG).

Matthias Haas, CTO und Geschäftsführer von IGEL, blickt der Veranstaltung gespannt entgegen: »Ich freue mich sehr, dass wir die DISRUPT endlich wieder auf die große Bühne bringen. Das attraktive Line-up an Sprechern und Sponsoren zeigt, wie sehr alle auf diesen Branchengipfel gewartet haben. Und mit der Präsentation unserer Hardware-Partner HP, Lenovo und LG sowie der Vorstellung unserer neuen Produkte für das Jahr 2023 haben wir wirklich interessante Inhalte zu bieten. Für jeden, der mit virtuellen Desktop-Infrastrukturen, Cloud Workspaces oder Desktop-as-a-Service-Lösungen zu tun hat, sollte die DISRUPT23 ein Pflichttermin sein.«

Anzeige

Der Vormittag des Hauptveranstaltungstags, Mittwoch, 15. Februar, steht im Zeichen der Keynotes und Ankündigungen. Jed Ayres, CEO von IGEL, wird die Vision und Strategie von IGEL unter dem Titel »The Perfect Storm« erläutern. Anschließend wird der Gastredner und Autor Mark P. Mills den Teilnehmern Erkenntnisse aus seinem Buch »Die Cloud Revolution« vermitteln. Danach stellt IGEL CTO Matthias Haas die neuen Produkte vor, die IGEL im Jahr 2023 herausbringen wird. Danach kommen noch Microsoft, Citrix, HP, Lenovo und LG zu Wort, bevor der Vormittag mit einem gemeinsamen Panel ausklingt.

Deutsche Vortragsreihe und Heathcare-Panel

Insbesondere für Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum wird es bei der DISRUPT in München am Hauptveranstaltungstag, am Mittwoch, dem 15. Februar, eine Vortragsreihe geben, die nur in deutscher Sprache stattfindet. Ergänzend dazu findet für deutschsprachige Besucher aus dem Gesundheitswesen ein Healthcare-Panel statt, auf dem sich Anwender und Experten auf der Bühne auf Deutsch über den Nutzen von IGEL OS in Kliniken und Pflegeheimen austauschen.

Der Nachmittag steht im Zeichen von Einzelvorträgen der Experten, Anwender, Sponsoren sowie der Community. Nach der Verleihung der Partner- und Kunden-Auszeichnungen startet die DISRUPT Party mit der DISRUPT Band.

Für Experten insbesondere interessant sind die mit der DISRUPT verbundenen Bootcamps von Microsoft, Nerdio und IGEL, die am Dienstag, 14. Februar, angeboten werden. Hier können sich die Teilnehmer im Rahmen der Veranstaltung kostenlos zertifizieren lassen. Microsoft wird Grundlagen für die Auswahl der richtigen Azure Virtual Desktop und Windows-365-Produkte vermitteln sowie Einblicke in die Administration geben. Nerdio zeigt, wie man mit der Nerdio-Lösung mehr aus AVD und Windows 365 herausholt. Außerdem freut sich der IGEL Community Manager Sébastien Pérusat darauf, Mitglieder der Community zu treffen, neue willkommen zu heißen und gemeinsam mit den Experten von IGEL, Fragen zu beantworten.

Am Donnerstag, dem 16. Februar, sind noch einmal eine Vielzahl von Breakout Sessions für Experten zu allen Themen rund um IGEL OS, VDI, Cloud Workspaces und DaaS vorgesehen. Mark Templeton, Ex-CEO von Citrix, wird als Gastredner über die Modernisierung von Virtual Desktop Infrastructure sprechen. Danach wird es auf der Bühne ein Interview mit Tarkan Maner, dem ehemaligen CEO von Wyse geben.

Die Ausstellung ist an allen drei Veranstaltungstagen geöffnet.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

https://www.disrupteuc.com/munich/