Italienischer IT-Marktführer auf der it-sa: Cybersicherheit trifft auf Geschwindigkeit

Yarix präsentiert effiziente Cybersicherheitslösungen wie das Cognitive Security Operations Center

Yarix, Kompetenzzentrum für Cyber Security der Var Group und eines der führenden Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit in Italien, stellt auf der it-sa seine Cybersecurity-Kompetenzen vor. Messebesucher haben vom 22.-24.10 die Möglichkeit, sich am Stand 7A-608 über die Maßnahmen des Unternehmens im Bereich Cybersicherheit zu informieren. Dazu gehören beispielsweise die Zusammenarbeit mit globalen zertifizierten Teams oder Egyda, eine Plattform die Incident-Response-Zeiten fast halbiert. Das Yarix-Messemotto »Cyber Circuit« steht zum einen für die Zusammenarbeit mit Ducati, die die Var Group seit über zehn Jahren mit IT-Dienstleistungen auf und auch abseits der Rennstrecke unterstützt. Passend dazu haben Standbesucher die Chance, ein ikonisches Ducati-Motorrad aus nächster Nähe zu betrachten. Außerdem unterstreicht das Motto, dass es bei der Prävention von Cyberangriffen und Reaktionen darauf auf Geschwindigkeit und Höchstleistungen ankommt.

Einblicke in modernste Sicherheitslösungen

Als Teil der Var Group, einem führenden Anbieter von IT-Lösungen und Dienstleistungen mit einem Jahresumsatz von 823 Mio. Euro, hat sich Yarix auf Cybersicherheit und Geschäftskontinuität spezialisiert und unterstützt seit über 20 Jahren Industrieunternehmen, Regierungs- und Militärorganisationen, Unternehmen im Gesundheitswesen sowie Universitäten bei der Bewältigung moderner Sicherheitsherausforderungen. Besucher können sich über das fortschrittliche Cognitive Security Operations Center (SOC) von Yarix informieren, das durch 24/7-Überwachung und schnelle Reaktionszeiten einen umfassenden Schutz für Unternehmen jeder Größe bietet.

Um Bedrohungen effektiv zu erkennen und zu neutralisieren, kombiniert das SOC von Yarix innovative Technologien mit menschlicher Expertise. Das Erfolgsrezept des Var Group-Sicherheitsexperten für eine effiziente Cyberabwehr ist neben des SOC-Teams der Einsatz von drei weiteren spezialisierten Einheiten: dem Incident-Response-Team für schnelle Reaktionen auf Cyberangriffe, dem Cyber-Threat-Intelligence-Team zur Analyse von Cyberbedrohungen sowie dem Verhalten der Cyberkriminellen und dem RED-Team, das die Kundensysteme mit simulierten Cyberangriffen testet und Schwachstellen aufdeckt. Eine bedeutende Neuerung bei Yarix im Kampf gegen Cybercrime ist die EGYDA-Plattform, die das Unternehmen Anfang des Jahres eingeführt hat. Diese zukunftsweisende Lösung kombiniert Künstliche Intelligenz und Automatisierung, um die Effizienz des SOCs erheblich zu steigern und die Reaktionszeiten auf Cyberbedrohungen um bis zu 40 % zu verkürzen.

Stärker durch Partnerschaften

Ein zentrales Element der Yarix-Strategie ist die enge Zusammenarbeit mit internationalen Institutionen, Organisationen und Unternehmen. Als erstes privates italienisches Unternehmen wurde Yarix Mitglied von FIRST, dem internationalen Forum für Incident Response und Security Teams, das Organisationen wie NASA, Google und Apple zu seinen Mitgliedern zählt. Darüber hinaus verfügt Yarix über ein Computer Emergency Response Team (CERT), das YCERT, und pflegt strukturierte Beziehungen zu weiteren nationalen und internationalen CERTs, die sich dem Cyberschutz in ihren jeweiligen Ländern widmen. Das YCERT ist von Trusted Introducer gelistet, einem vertrauenswürdigen Netzwerk globaler CERTs, das 2000 in Europa gegründet wurde und eine effektive Zusammenarbeit im Bereich der Cybersecurity fördert. »Diese Partnerschaften ermöglichen es uns, auf globaler Ebene effektiv auf Cyberbedrohungen zu reagieren und gemeinsam mit anderen Akteuren die Cybersicherheit zu optimieren«, erläutert Mirko Gatto, CEO von Yarix.

Expertenvortrag: Die Bedeutung von IT- und Produktsicherheit für ein ganzheitliches BCM

Im Rahmen des Messeauftritts hält Werner Schimanofsky, Head of Business Development bei CYRES Consulting Services (Unternehmen der Var Group spezialisiert auf Consulting im Automobil- und IT-Cybersecuritybereich) und Experte im Bereich Cybersicherheit einen Vortrag zum Thema »The Importance of IT- and Product Cybersecurity for a Holistic BCM Approach”. Mit fortschreitender Digitalisierung ist IT-Sicherheit zu einer der tragenden Säulen des Business Continuity Managements (BCM) geworden. »Der Schutz der IT-Infrastruktur, regelmäßige Backups und Wiederherstellungsstrategien sind zentrale Maßnahmen, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Darüber hinaus gewinnt die Produktsicherheit in diesem Zusammenhang zunehmend an Bedeutung: Die Widerstandsfähigkeit von Produkten gegenüber möglichen Cyberbedrohungen trägt wesentlich zur Aufrechterhaltung eines unterbrechungsfreien Geschäftsbetriebs bei«, erklärt Werner Schimanofsky. Im Vortrag spricht der Experte ausführlich darüber, wie IT und Product Security integriert werden können, um Unternehmen in einer zunehmend digitalen und vernetzten Welt effektiv zu schützen.

Der Vortrag findet am 22. Oktober um 16:45 Uhr im Knowledge Forum D, Halle 7A am Stand 7A-106 statt. Werner Schimanofsky steht außerdem für Fragen am Yarix-Stand persönlich zur Verfügung.

Ducati: Geschwindigkeit trifft auf Sicherheit

»Die größte Herausforderung für Unternehmen heutzutage ist die Geschwindigkeit: Sei es bei internen Firmenprozessen oder externen Einflüssen, wie Digitalisierung und Cyberbedrohungen«, betont Stephan Häfele, CEO der Var Group GmbH. Das Ducati-Motorrad am Yarix-Stand repräsentiert Geschwindigkeit und unterstreicht die Notwendigkeit, in der dynamischen, sich schnell verändernden Cyberwelt einen Schritt voraus zu sein. Yarix bietet Unternehmen die nötige Expertise, um auf die komplexen und immer anspruchsvolleren Bedrohungen der Cybersicherheit zu reagieren. »Cyberschutz kann nicht länger als Add-on betrachtet werden, sondern muss als integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie implementiert werden.« Auch Stephan Häfele freut sich auf den persönlichen Austausch am Messestand.

Viele weitere Experten der Var Group mit über zehnjähriger Erfahrung in unterschiedlichen Branchen halten am Yarix-Stand informative Vorträge zu Cybersicherheitsthemen und stehen allen Besucher für Fragen, Diskussionen und beratend zur Verfügung. Interessierte können die Gelegenheit nutzen, um mit Fachexpert ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, wie sie ihr Unternehmen vor den Gefahren der digitalen Welt schützen können.

Aktuelle Daten zur Bedrohungslange

Jährlich wertet Yarix die Daten aus den Kundendiensten seiner Security Operations Center aus und fasst die Ergebnisse im Y-Report zusammen. Der Bericht liefert wertvolle Einblicke in die aktuelle Bedrohungslage im Bereich der Cybersicherheit und zeigt die Wirksamkeit der eingesetzten Schutzmaßnahmen auf. Die aktuelle Ausgabe, der Y-Report 2024, berichtet von einer signifikanten Zunahme von Sicherheitsvorfällen und betont die wachsende Bedeutung von Cybersecurity-Maßnahmen angesichts der neuesten Entwicklungen im Bereich der Cyberkriminalität. Der vollständige Bericht steht zum Download unter www.vargroup.de/News-and-Media/Comunicati-stampa/Y-Report-2024 zur Verfügung.

Über Var Group

Die Var Group ist ein internationaler Anbieter digitaler Dienstleistungen und IT-Lösungen. Seit mehr als 50 Jahren unterstützt die Var Group Unternehmen jeder Größe bei der digitalen Evolution. Dabei liegt der Fokus auf Smart Services, Digital Cloud, Digital Security, Multimedia Workspaces, Data Science, Digital Experience, VarIndustries, Business Application International, Industry Solution Retail & Logistik in der Food-Branche. Als 360° IT-Dienstleister – von Beratung und Strategie über Implementierung bis Service und Wartung – bedient das Unternehmen den industriellen Sektor in Branchen wie Automotive, Maschinenbau, produzierendes Gewerbe, Pharma, Lebensmittel, Textilien, Mode, Luxus und Möbel sowie den Einzelhandel.

Die Var Group S.p.A. mit Sitz in Empoli (Italien) und einem Jahresumsatz von 823 Mio. Euro ist der italienische Marktführer für Software- und Systemintegrationslösungen und über ihre Muttergesellschaft Sesa an der italienischen Börse notiert. Über 3.850 hochqualifizierte Mitarbeitende in 13 Ländern unterstützen Kunden dabei, sich erfolgreich für den Wettbewerb in der Zukunft aufzustellen. Auf dem deutschen Markt agiert die Var Group durch ihre Tochter Var Group GmbH mit Sitz in München.

Als Mitglied des UN Global Compact setzt sich der IT-Spezialist aktiv für Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit ein. Die Var Group verfolgt einen integrativen Ansatz und fördert Individualität, Vielfalt und Chancengleichheit, u. a. mit Programmen zur Förderung von Frauen in der IT-Branche und in Führungspositionen.

Weitere Informationen unter www.vargroup.de