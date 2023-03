CAMGAROO AWARD – DER Filmpreis der Independent Filmemacher – Jetzt Filme einreichen und gewinnen!

Alle Filmemacher im Independent-, Nachwuchs- und ambitionierten Amateur-Filmbereich sind dazu eingeladen ihre Filme und Projekte in neun unterschiedlichen Kategorien zum Camgaroo Award 2023 auf camgaroo.com einzureichen.

In jeder Kategorie werden von der hochkarätigen Camgaroo Jury die besten und innovativsten der eingereichten Filme nominiert. Zur Jury gehören namhafte Persönlichkeiten aus Film und Medien, darunter Filmproduzent Max Wiedemann, Filmkomponist Harold Faltermeyer, Filmproduzentin Angela Reedwisch (ARRI), BR-Redakteurin Barbara Schepanek, Schauspielerin Marianne Sägebrecht, Filmproduzentin und Initiatorin des Camgaroo Awards Gabriele Lechner u.v.a.

Anzeige

! Die Einreichungsfrist läuft bis zum 18. April 2023 !

Die Filmemacher der nominierten Filmbeiträge werden 4 – 6 Wochen nach Einreichungsschluss zur legendären Camgaroo Award Night eingeladen, die am 20. Juni in München stattfindet. Dort werden in einer festlichen Veranstaltung die Sieger gekürt. Sie erhalten die begehrte Camgaroo Trophäe, sowie einen der wertvollen Preise der Partnerfirmen. Partner des Camgaroo Award sind so namhafte Firmen wie ADOBE, Atomos, Canon, Panasonic, Sony. Unterstützt wird das Event vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München und dem FFF Bayern.

Auf dem anschließenden Get-together können sich die Teilnehmer vernetzen, sich mit Herstellern, Pressevertretern, anderen Film- und Medienschaffenden austauschen, sowie persönlichen Kontakt zu den Mitgliedern der Jury suchen.

Camgaroo ist seit 20 Jahren die Plattform für die Indie-Szene und macht talentierte Filmemacher sichtbar.

Folgende Kategorien sind ausgeschrieben:

Sonderpreis »Liebe, Glaube, Hoffnung« (keine Längenvorgabe)

Kurzfilm* U18 – Nachwuchs (für Schulen und Jugendliche bis 18 Jahre)

Kurzfilm Genre: Action/Krimi/Western

Kurzfilm Genre: Emotionen

Kurzfilm Genre: Spaß/Comedy

Kurzfilm Genre: Sci-Fi/Mystery

Dokumentarfilm (keine Längenvorgabe)

Spielfilm (ab 60 Minuten)

Filmprojekt in der Entwicklung (Spielfilme, Serien, Ideen, Drehbücher usw.)

Zur Einreichung eurer Filme auf camgaroo.com folgt Ihr einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm und ladet Eure Filme anschließend in den gesicherten Jurybereich der Camgaroo-Mediathek filmrebell.tv hoch. Weitere Informationen, Neuigkeiten und die Gewinne rund um den Camgaroo Award findet ihr auf camgaroo.com , facebook.de/camgarooaward oder instagram.com/camgarooaward