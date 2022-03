Cyberbedrohungen im Auge behalten: Cyber Security Fairevent Live in Dortmund und online jetzt DACH-weit erreichbar

Vom 08. bis 09. Juni 2022 präsentiert das Cyber Security Fairevent in Dortmund und in der CSF 360° DACH-weit mit namhaften Ausstellern seinen Besuchern wertvolle Antworten und Lösungen gegen Cyberbedrohungen.

Die Digitalisierung nimmt langsam Formen an und Malware, insbesondere Ransomware, so scheint es, sind gekommen um zu bleiben. Umso mehr ein Grund für Unternehmen, Cyberbedrohungen weiter immer im Auge zu behalten, präventive Maßnahmen zu ergreifen und im Falle eines Falles einen Notfallplan in der Schublade zu haben.

Statt online einen Partner zu suchen oder endlose Videocalls auf sich zu nehmen, bietet das Cyber Security Fairevent – Messe, Event, Kongress und Erlebniswelt, eine Abkürzung an. Denn mit den Solution Panels erhalten die Messebesucher spannende Vorträge aus technologischen und wirtschaftlichen Betrachtungswinkeln der Cyber Security-Hersteller. D. h. es werden sich drei Marktbegleiter mit ihren eigenen Strategien und Lösungen zu einem Thema abgrenzen und positionieren – und den Besuchern so einen echten Mehrwert in Punkto Vergleichbarkeit liefern.

Anzeige

Keynote Speaker und IT Security-Hersteller

Abwechselnd zu den Solution Panels zeigen CISO’s auf, welche Strategien sie gegen Cyberbedrohungen verfolgen und wie sie ihre Unternehmen mit ausgefeilten Taktiken schützen.

»Adressiert werden ausschließlich Unternehmen aus Industrie, Wirtschaft, der Verwaltung und Wissenschaft und deren C-Level, IT-Security Verantwortliche, Administratoren, IT-Beratern und Brancheninsidern um so den Fokus der B2B-Fachmesse zu unterstreichen.« so Hasan Ezdi, Veranstalter des CSF und CSF 360°.

Die Hersteller wiederum präsentieren im CSF Solutions Forum Ihre Lösungen von A-Z. Darüber hinaus stehen die Aussteller, in Dortmund und online an ihren Messeständen, den Fragen und Antworten der Messebesucher zur Verfügung.

Anzeige

Mal kurz in Dortmund vorbeischauen – Dank Digitalisierung

Das hybride CSF spiegelt im wahrsten Sinne des Wortes die Präsenz-veranstaltung in die 3D-Welt. Der Clou, durch die parallel stattfindende CSF 360° können Besucher aus der DACH-Region alle Vorträge im Livestream mit einem Klick besuchen und die Aussteller an den Messestanden u. a. via Videocall kontaktieren. »Menschen wollen weiterhin den persönlichen Kontakt und etwas erleben. Unser CSF 360° wird jedoch einen interessanten Einblick in die hybride Welt von Morgen geben«: https://t1p.de/j0kr

»Cyber Security ist keine Zauberei« – ein hybrides Erlebnis

Zu guter Letzt möchte der Veranstalter auf den Networking Abend und den Showact des iPad-Magiers aufmerksam machen, der selbstverständlich auch in die CSF 360° gestreamt wird. Mit dem Zusatz Fairevent soll das Beste aus Messe und Event vereint werden und das Erlebnisangebot der Veranstaltung unterstreichen. So bringen u. a. Aussteller Exponate zum Zeitvertreib, Spiel und Spaß mit auf das CSF.

Der Eintritt mit einem kostenlosen Gastticket im Wert von € 99,- ist nur über die Webseite, Einladungen der Aussteller und des Veranstalters, Medienpartner, personalisierte Anschreiben und über die Social Media- Kanäle erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.cybersecurity-fairevent.com

Bilder: © metamorworks/istockphoto.com; CSF