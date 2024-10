Das Dell Technologies Forum kommt nach Mainz und München

Technologie, Inspiration, Networking: Das Dell Technologies Forum 2024 macht am 12. November in Mainz und am 10. Dezember in München Station. Mit der Veranstaltungsreihe richtet sich Dell Technologies an IT-Entscheider aller Branchen. Adressiert werden Top-Themen wie Künstliche Intelligenz, moderne Rechenzentren, Multicloud und Cybersicherheit.

Auf dem Dell Technologies Forum in Mainz und München haben IT-Entscheider aller Branchen die Möglichkeit, sich über die aktuellsten technologischen Trends zu informieren, sich über Best Practices auszutauschen und alles über Lösungen für ihre digitalen Herausforderungen zu erfahren. Dabei können sie mit den Experten von Dell Technologies diskutieren, Partner aus dem Ökosystem des Unternehmens treffen und Use Cases aus der Praxis kennenlernen.

In Vorträgen von hochkarätigen Experten erfahren die Besucher unter anderem, wie Unternehmen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und GenAI ihre Produktivität steigern, Prozesse automatisieren und neue Lösungen entwickeln. So berichtet etwa Univ.-Prof. Dr. Med. Felix Nensa, Professor für Radiologie mit Schwerpunkt KI am Universitätsklinikum Essen, über den erfolgreichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Diagnose von Herz-Kreislauf-, Krebs- und anderen Erkrankungen.

Das Event in München wird mit einem Grußwort von Ministerialdirektor Dr. Rolf-Dieter Jungk, Amtschef im Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, eröffnet. Yann Baudouin, Head of Data Driven Development and DevOps bei Continental, spricht in München über Data Management, Machine Learning und KI in der Automobilbranche. Auf der Veranstaltung in Mainz wird Carsten Meywirth, Cybersecurity-Experte des Bundeskriminalamtes, auf der Bühne stehen. Er erläutert in seinem Vortrag die wichtigsten IT-Sicherheitsstrategien im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz.

Während der Foren haben die Besucher zudem die Möglichkeit, sich aus 28 deutschsprachigen Breakout-Sessions eine individuelle Agenda zusammenzustellen. Die Sessions werden von Dell Technologies und Partnern wie NVIDIA, Microsoft oder Intel geleitet und decken ein vielfältiges Themenspektrum ab.

Auch das Networking kommt auf den Veranstaltungen nicht zu kurz. Die Besucher erhalten zahlreiche Gelegenheiten, sich mit IT-Verantwortlichen aus anderen Unternehmen auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und neue Einsichten zu gewinnen. Für einen spektakulären Ausklang der Events wird der „KI-Magier“ Simon Pierro sorgen: Er vereint in seinen Illusionen KI-Technologie mit klassischer Zauberkunst.

Die Veranstaltungen sind für die Besucher nach vorheriger Registrierung kostenfrei.

Dell Technologies Forum Mainz

12. November 2024

Halle 45

Hauptstraße 17-19

55120 Mainz

Registrierung​

Dell Technologies Forum München

10. Dezember 2024

Eisbach Studios

Grasbrunner Str. 20

81677 München

Registrierung​

Für alle, die nicht vor Ort sein können, wird es eine dreistündige Liveberichterstattung aus Mainz auf LinkedIn geben.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es im Dell-Blog.

