Erfolgreiches Miteinander beim d.velop partnersummit

Mehr als 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sorgten für eine Rekordbeteiligung beim digitalen Channel-Event.

Bild 1: Mario Dönnebrink, Vorstandsvorsitzender und CEO von d.velop, bei seiner Keynote auf dem partnersummit 2022

Anzeige

Unter dem Motto #together begrüßte d.velop am 22. Februar mehr als 600 angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum digitalen partnersummit 2022. D arunter befanden sich auch 30 neue Partner und zwölf neue App-Builder. Mit dieser Verdopplung der Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr hat sich das Partner-Event des Softwarehauses aus dem Westmünsterland endgültig als eine der größten Fachveranstaltungen für ISVs (Independent Software Vendors), IT-Systemhäuser, Reseller und Softwareentwickler rund um die Themen Digitalisierung und Dokumentenmanagement im deutschsprachigen Raum etabliert.

Die Eckdaten stimmen

Mario Dönnebrink, CEO und Vorstandsvorsitzender von d.velop, konnte gleich zum Auftakt der Veranstaltung nicht nur mit einer emotionalen Keynote, sondern auch mit handfesten Geschäftszahlen überzeugen. So vermeldete er für 2021 ein vorläufiges Umsatzplus von fast 15 Prozent gegenüber 2020 und einen auf 86,1 Millionen Euro gestiegenen Umsatz der d.velop Gruppe. Vor allem die strategisch im Fokus liegenden Miet- und SaaS-Angebote stiegen im Umsatz um satte 70 Prozent. Das Wachstum des Unternehmens spiegelt sich auch in der Mitarbeiterzahl wider: Zum Jahreswechsel beschäftigt d.velop erstmals mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Fokus Cloud und SaaS

Der Marktentwicklung und deren Bedeutung für das Partnernetzwerk folgend, lag neben den klassischen On-Premises-Angeboten ein deutlicher Schwerpunkt der Veranstaltung auf dem Thema Cloud. Angesprochen wurde dabei ein breites Spektrum, von der Neukundengewinnung über hybride Einsatzmodelle bis hin zur Migration von Bestandskunden in die Cloud.

Aber auch neue Produkte wurden vorgestellt, mit denen d.velop sein Portfolio rund um das Dokumentenmanagement kontinuierlich erweitert. So gab es Sessions, die sich mit den Vertriebschancen für den Partnerkanal in Bezug auf die digitale Signaturlösung d.velop sign beschäftigten. In anderen Vorträgen und interaktiven Live-Workshops in fünf parallelen Tracks ging es unter anderem um die d.velop postbox, den digitalen Briefkasten zum sicheren Versand und Empfang von Dokumenten jeder Art, oder um neue vertriebliche Herangehensweisen.

Und nicht zuletzt berichteten App-Builder von ihren positiven Erfahrungen mit der d.velop platform . Dabei handelt es sich um den d.velop-eigenen Marktplatz, den ISVs oder Systemhäuser als Vertriebsplattform nutzen können, um mit eigenen Business-Apps Geld zu verdienen.

Der zunehmenden Internationalisierung der d.velop und des Partnerkanals Rechnung tragend, gab es erstmals eine rein englischsprachige Bühne und simultane Übersetzungen der Vorträge auf der Main Stage.

Auf die Menschen kommt es an

Neben der Vorstellung technischer Innovationen und dem Know-how-Transfer für die unterschiedlichsten Gebiete und Branchen stand der persönliche Austausch auch 2022 wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Nicht unwahrscheinlich, dass gerade dieser Aspekt ein wesentlicher Grund für die stetig steigenden Teilnehmerzahlen ist. Denn ohne die persönliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit – auch in digitaler Form – geht es auch in der digitalen Welt nicht.

Ein abschließender Höhepunkt, der die Wertschätzung des Channels eindrucksvoll demonstrierte, war die Verleihung der Partner Awards in sechs Kategorien. Die Preisträger im Überblick:

Most Successful d.velop Partner: edoc solutions ag

Most Successful d.velop Partner Cloud: HSO Enterprise Solutions GmbH

Best Performing Newcomer d.velop Partner: HSO Enterprise Solutions GmbH

Most Successful d.velop App-Builder: alphaflow GmbH

Best Marketing Affiliate d.velop Partner: CONTENiT GmbH

Most Successful d.velop Partner International: adeon ag und adeon distribution ag

20 Jahre Vertrieb über den Channel

d.velop setzt seit mehr als 20 Jahren neben dem eigenen Sales-Bereich auf den indirekten Vertrieb über den Partnerkanal. Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage wurde und wird dieser Vertriebsweg kontinuierlich ausgebaut. Unternehmen, die an einer Partnerschaft mit d.velop im Zukunftsmarkt von Digitalisierung und Dokumentenmanagement interessiert sind, finden weitergehende Informationen dazu unter: Partner werden .

Bild 2: Der d.velop Docusaurus und Stefan Olschewski, Senior Manager Corporate Communications von d.velop und Moderator des partnersummit, im digitalen Dialog mit den Partnern

Bildquelle: d.velop