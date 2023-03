Halterungssysteme: Etwas »hidden« und viel Champion

Erneuerbare Energien sind die großen Hoffnungsträger, wenn wir nicht nur unseren Wohlstand, sondern auch unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten wollen. Einen bedeutenden und zugleich rasant wachsenden Anteil daran hat die Stromerzeugung mit Solarmodulen. Während die Module selbst dabei wortwörtlich im Licht stehen, fristen die Systeme, die ihnen verlässlich auf Dächern und in Solarparks Halt geben, ein Schattendasein. Zu Unrecht, denn sie tragen ebenfalls im wörtlichen Sinn die Verantwortung. Mit Mounting Systems hebt jetzt einer der weltweit renommiertesten Anbieter dieser Halterungssysteme sein Qualitätsmanagement auf ein neues Level. Die Lösung der Wahl: Das COSMO Quality Management Pack.

Anzeige

Ein Weltmarktführer aus Brandenburg

Passend zu seinen Lösungen ist Mounting Systems geradezu ein Paradebeispiel für das, was man gemeinhin einen »Hidden Champion« nennt: Das fest im brandenburgischen Rangsdorf verwurzelte mittelständische Unternehmen entwickelt seit 30 Jahren Befestigungssysteme, die, was Qualität und Ingenieurskunst betrifft, weltweit ihresgleichen suchen. Mit inzwischen über 8.000 erfolgreichen Projekten in 70 Ländern gehört Mounting Systems zu den Weltmarkführern in seiner Branche. Wohin man kommt, steckt hinter den Panels Mounting Systems-Technologie – vom gewaltigen Solarpark mitten in der jordanischen Wüste bis zur berühmten, drei Wolkenkratzer überspannenden SkyPark-Dachanlage in Singapur.

Ob Schräg-, Flach- oder Indach-Systeme, Freilandkits oder Solar-Carports: Mounting Systems bietet für alle Anwendungsbereiche das exakt passende Montagesystem. Dabei können Industriepartner und Kunden zugleich auf ein hochklassiges Service-Portfolio zurückgreifen, das neben allen Facetten der Dachplanung auch die weltweite Liefer- und Zollabfertigung sowie Produkt- und Installationsschulungen umfasst.

Im Fall der Fälle: COSMO Incident Management

Der weltweite Erfolg bezeugt, dass die besondere Verbindung von Produkt- und Servicequalität eines der Erfolgsrezepte des Unternehmens ist. Modernste Produktions- und Qualitätsüberwachungssysteme gehören ebenso dazu wie die schnelle, unkomplizierte und kundenfreundliche Abwicklung etwaiger Reklamationen. Um auch in diesem Bereich zukunftssicher aufgestellt zu sein, hat sich Mounting Systems für den Einsatz der Incident-Management-Lösung des internationalen Digitalisierungsspezialisten COSMO CONSULT entschieden.

Als Bestandteil der umfassenden COSMO CONSULT-Qualitätsmanagement-Lösung sorgt das System zukünftig dafür, dass Reklamationen frühzeitig und unkompliziert erfasst und ausgewertet werden können. Das auf der bewährten Digitalisierungs-Plattform des Technologiepartners WEBCON basierende System nimmt die erfassenden Mitarbeiter zielgerichtet an die Hand, unterstützt sie mit übersichtlichen Auswahlmenüs und macht je nach Reklamationsfall die passenden Vorschläge für automatische Workflows oder individuelle Folgemaßnahmen.

Großer Schritt nach vorne

Das COSMO-System kann nahtlos in das bestehende Microsoft Dynamics 365 Business Central und Office-Ökosystem und damit in alle Unternehmensabläufe eingebunden werden. In einem ersten Schritt geht es darum, die Reklamationserfassung für alle zu erleichtern und zugleich auf einen standardisierten Prozess zu bringen. Dafür werden in allen relevanten Systemen Absprungpunkte in das Incident-Management eingerichtet. Die Workflows selbst kann man dank Low-Code-Basis ohne großen Programmieraufwand an die individuellen Anforderungen anpassen.

René Ose, Head of Quality Management bei Mounting Systems, kann sich vorstellen, in einem zweiten Schritt noch weitere COSMO-Module aus dem QM-Pack zu aktivieren. Kandidaten sind zum Beispiel das Audit-Management, die Erstellung von Werkprüfzeugnissen oder die Unterstützung von Freigabeprozessen im Lieferantenumfeld. Für die Kunden sieht er aber bereits jetzt einen wichtigen Meilenstein erreicht: »Mit dem COSMO Incident-Management machen wir einen großen Schritt nach vorne, um unseren Kunden im Servicefall so schnell und unbürokratisch wie möglich helfen zu können.«