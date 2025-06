Planon Deutschland strukturiert das Managementteam neu

Marcel Köllner steht Kunden als Services Director Central Europe bei allen Fragen zu den Professional und Managed Services von Planon zur Seite. Der erfahrene Projektmanager ist seit über zehn Jahren bei Planon tätig und will in der neuen Rolle vor allem die proaktiven Service-Angebote weiterentwickeln: »Je früher Schwachstellen und Risiken identifiziert werden, desto schneller und wirtschaftlicher lassen sie sich beheben. Unser Ziel ist es daher, unser Angebot an proaktiven Dienstleistungen weiter auszubauen und um flankierende Health Checks zu ergänzen, die es Kunden leicht machen, den Status ihrer Umgebungen einzuschätzen.«