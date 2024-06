Die Mikroelektronik- und IKT-Branche wächst 2023 um 6,4 Prozent auf nun 81.000 Beschäftigte.

Softwarebranche entwickelt sich in Sachsen weiterhin sehr gut und wächst um knapp 2 Prozent auf nunmehr 40.000 Beschäftigte.

Silicon Saxony hält an Prognose von über 100.000 Beschäftigten bis 2030 fest.

Silicon Saxony begrüßt ESMC als 555. Mitglied.

Gute Stimmung am Dresdner Flughafen. Insgesamt trafen sich am 11. Juni 2023 mehr als 750 Industrievertreter, Branchenexperten und Wissenschaftler aus über 20 Ländern beim 18. Silicon Saxony Day 2024 im Herzen der europäischen Halbleiterindustrie. Ein zentrales Thema für das deutsche Halbleiter-Cluster: Wie lässt sich der Auf- und Ausbau von Chipfabriken mit der Entwicklung der städtischen Infrastruktur Dresdens und der Gewinnung von Fach- und Arbeitskräften in Einklang bringen? Für den Halbleiterverband ist dies ein Schlüssel zum Erfolg für weiteren Wachstum in der europäische Hightech-Region.

»Mit der Inbetriebnahme der neuen Produktionskapazitäten beginnt für Silicon Saxony eine neue Ära. Die Bedeutung von Chips bleibt auch in Zukunft hoch. Wir gehen davon aus, dass auch weitere Unternehmen den Weg nach Sachsen finden, um von der Forschungsdichte, der Produktion sowie der Expertise der vielen mittelständischen Unternehmen zu profitieren«, sagt Dirk Röhrborn, Vorstandsvorsitzender von Silicon Saxony.

Silicon Saxony: Magnet für Fachkräfte

Auf der wichtigsten Veranstaltung des Jahres von Silicon Saxony präsentierte der Hightech-Branchenverband neue Zahlen zur Entwicklung der Industrie in Sachsen. Der Standort hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich und solide entwickelt. Die jährlichen Zuwächse entsprechen einem linearen Wachstum, wie es seit Anfang der 2000er Jahre zu beobachten ist.

»Im Jahr 2023 ist die Branche aber stärker gewachsen als in den Jahren zuvor«, erklärt Frank Bösenberg Geschäftsführer Silicon Saxony. Die Mikroelektronik- und IKT-Branche wuchs 2023 um 6,4 Prozent auf dann 81.000 Beschäftigte. Die Softwarebranche entwickelt sich ebenfalls, wenngleich 2023 etwas weniger dynamisch, und wuchs um knapp 2 Prozent auf 40.000 Beschäftigte.

»Wir halten an unserer Prognose fest, dass im Jahr 2030 mehr als 100.000 Menschen im Silicon Saxony in anspruchsvollen Jobs arbeiten werden. Mit dem Wachstum im vergangenen Jahr sind wir weiterhin klar in diese Richtung unterwegs«, so Frank Bösenberg.

Gründe sieht der Branchenverband vor allem in dem Personalaufwuchs, der direkt und indirekt mit dem Investitionen und Erweiterung verbunden ist. »Die Entwicklung zeigt, Jobs mit Perspektive sind nach wie vor attraktiv. Die Zahlen zeigen, Silicon Saxony ist ein Magnet für Fachkräfte«, sagt Frank Bösenberg.

Zahlen / Daten / Fakten im Überblick:

2021 2022 2023 Wachstum in Prozent (im Vergleich zum Vorjahr) Mikroelektronik & IKT in Sachsen (Beschäftigte

insgesamt) 73.000 76.100 81.000 +6,4 % Software-Branche 36.613 39.249 40.011 + 1,9 %

Quellen: Zahlen erhoben durch das SMWA (2011, 2013, 2015, 2017, 2019) sowie durch Silicon Saxony (2012, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) unter Verwendung von Daten des Statistischen Landesamtes Sachsen bzw. der Arbeitsagentur Sachsen (2011-2023), Beschäftigte am 30. September des jeweiligen Jahres.

Studie zur Intel-Ansiedlung in Magdeburg

Link zur Studie: https://vdivde-it.de/de/neue-studie-zur-intel-ansiedlung-magdeburg

VDE fordert Masterplan pro Mikroelektronik