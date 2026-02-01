Stormshield ist TEMPEST-klassifiziert: Höchste Sicherheitsstufe für Verteidigungs- und Behördennetze

Mit der TEMPEST-Klassifizierung bekräftigt Stormshield sein Engagement für digitale Souveränität und strategische Autonomie: ein erweiterter Schutz für Verteidigungs- und Militärumgebungen, bestätigt durch eine NSA-basierte Klassifizierung als Nachweis der höchsten Produktzertifizierungsstufe.

Stormshield SNS-S-Series nun Tempest-klassifiziert.

TEMPEST-Klassifizierung: Garant für den Schutz hochsensibler Daten

Stormshield wurde von der ANSSI gemäß dem NATO-Standard SDIP-27/3 mit der TEMPEST-Klassifizierung Level B für die Gehäuse der Serien SN-XS, SN-S und SN-M ausgezeichnet. Die betreffenden Systeme haben strenge Prüfverfahren durchlaufen, die sich auf das Gesamtsystem und nicht nur auf einzelne Komponenten beziehen.

TEMPEST ist die Bezeichnung für eine Reihe von Standards, die von der US-amerikanischen National Security Agency (NSA) entwickelt und von der NATO anerkannt wurden. Die Firewall-Systeme wurden der TEMPEST-Bewertung unterzogen, die darauf ausgelegt ist, nationale Informationssysteme vor unbefugtem Abhören zu schützen. Dies wird durch die Reduktion elektromagnetischer und akustischer Signale sowie weiterer unbeabsichtigter Emissionen erreicht, die von den Geräten ausgehen können.

Ziel der TEMPEST-Klassifizierung ist es, die Risiken zu verhindern oder zu minimieren, die aus kompromittierenden elektromagnetischen Abstrahlungen elektronischer Geräte entstehen. Solche Abstrahlungen können zur Gewinnung sensibler Informationen ausgenutzt werden – eine Technik, die als Side-Channel-Attacke bekannt ist: In der Praxis könnte ein Angreifer die von einer Firewall ausgesendeten elektromagnetischen Wellen nutzen, um sämtliche durch sie übertragenen Daten zu rekonstruieren.

Für Projekte in den Bereichen Verteidigung, öffentliche Verwaltung und kritische Infrastrukturen, in denen hochsensible Daten verarbeitet werden, ist der Einsatz entsprechend klassifizierter Gehäuse daher unerlässlich.

Stormshield: Ein historischer und strategischer Cybersicherheitsakteur im Verteidigungssektor

Stormshield hat sich über viele Jahre als zentraler Partner und bedeutender Akteur im Bereich Verteidigung sowie nationale und internationale Sicherheit etabliert. Das Engagement in diesem Sektor basiert auf einer ausgewiesenen Expertise und einem tiefgehenden Verständnis der Herausforderungen im Zusammenhang mit Souveränität und dem Schutz kritischer Infrastrukturen.

Vor dem Hintergrund des aktuellen geopolitischen Kontextes – geprägt durch eine Zunahme von Cyberangriffen auf Verteidigungsorganisationen und supranationale Institutionen – hat Stormshield die strategische Entscheidung getroffen, seine Aktivitäten und Investitionen in diesem Bereich im Jahr 2026 deutlich zu beschleunigen. Ziel ist es, die Cyberresilienz seiner Verteidigungspartner gegenüber zunehmend komplexen und persistenten Bedrohungen weiter zu stärken.

Zur Umsetzung dieser Strategie hat Stormshield seine verteidigungsspezifische Organisationsstruktur weiter ausgebaut. Die kürzlich Jocelyn Krystlik anvertraute Position des Defence-Business-Developers ist ein konkreter Ausdruck dieses Ansatzes, der die etablierte Defence-Business-Line von Stormshield unterstützt und stärkt. Dies sorgt für eine gezieltere Betreuung und eine spezialisierte Expertise zur Erfüllung der branchenspezifischen Anforderungen.

Die Cybersicherheitslösungen von Stormshield werden nicht nur nach höchsten Sicherheitsstandards entwickelt, sondern verfügen auch über die notwendigen Zertifizierungen für den Einsatz in hochsensiblen Verteidigungsumgebungen. Insbesondere sind die Lösungen als »EU Restricted« und »NATO Restricted« zertifiziert. Diese Zertifizierungen bestätigen ihre Fähigkeit, robuste und zuverlässige Schutzmechanismen für klassifizierte und sensible Informationen der NATO sowie der Institutionen der Europäischen Union bereitzustellen und die Vertraulichkeit, Integrität sowie Verfügbarkeit kritischer Daten sicherzustellen. Damit unterstreicht Stormshield seine Position als vertrauenswürdiger Partner für die Absicherung strategisch bedeutender Informationssysteme.

Einsatzbereiche der TEMPEST-Klassifizierung

Die TEMPEST-Klassifizierung wird überall dort eingesetzt, wo hochsensible Daten verarbeitet werden und ein besonders hoher Schutzbedarf gegen das Ausspähen von Informationen besteht. Typische Einsatzbereiche sind:

Verteidigung und Militär:

Schutz von Informationssystemen in militärischen Einrichtungen vor elektromagnetischen Abstrahlungen, die von Angreifern zur Informationsgewinnung genutzt werden könnten.

Behörden und öffentliche Verwaltung:

Absicherung von Netzwerken und IT-Systemen, in denen vertrauliche oder sicherheitsrelevante Daten verarbeitet werden.

Kritische Infrastrukturen:

Einsatz in Bereichen wie Energieversorgung, Telekommunikation oder Transport, wo der Schutz sensibler Steuerungs- und Betriebsdaten essenziell ist.

Die TEMPEST-Klassifizierung ist somit vor allem für Organisationen relevant, die mit besonders schützenswerten Informationen arbeiten und höchste Anforderungen an die Informationssicherheit stellen.