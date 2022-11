Wie man das beste Online-Casino mit Boni sicher auswählt

Der Wettbewerb zwischen Websites, die Glücksspiele um Geld anbieten, nimmt ständig zu. Und die Nutzer profitieren davon – die Projekte kämpfen buchstäblich um Kunden und bieten loyale Konditionen casino ohne 1 euro limit oder hohe Boni, dank derer man ohne Investitionen spielen kann. Der zweite große Vorteil ist die allmähliche Verdrängung minderwertiger Websites und von Einzelhändlern vom Markt. Das zentralisierte System der Softwarebeschaffung hat die Existenz solcher Unternehmen unmöglich gemacht. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle Websites mit Spielautomaten oder Kartensimulatoren gleich sind. Das macht die Wahl noch komplizierter – neben den Hauptkriterien Qualität und Sicherheit des Casinos müssen Sie auch kleine, aber wichtige Details untersuchen und in Betracht ziehen.

Wichtigste Kriterien für die Auswahl eines Online-Casinos

Das Hauptkriterium für die Auswahl eines Casinos ist nach wie vor das Vorhandensein einer Lizenz. Dabei kann es sich um eine in der EU oder in einem anderen Land ausgestellte Genehmigung handeln – Hauptsache, Sie haben eine. Die grundlegenden Anforderungen für Kasinos sind bei den meisten Regulierungsbehörden ähnlich:

Zusammenarbeit nur mit lizenzierten Produzenten und die Verpflichtung, mindestens den gesetzlich vorgeschriebenen Prozentsatz der Investition zurückzugeben;

Einhaltung aller in der Nutzungsvereinbarung festgelegten Vereinbarungen und zusätzlicher Klauseln im Zusammenhang mit Werbeaktionen;

Überprüfung der Identität der Spieler, Registrierung von Benutzern, die mindestens 18 Jahre alt sind und unter ihrem richtigen Namen auftreten, Überprüfung ihrer Dokumente;

Verhinderung von Finanzmanipulationen und Geldwäsche durch Kasinos;

Saubere Finanztransaktionen, keine versteckten Gebühren und Einhaltung der Fristen für die Bearbeitung der Anträge sowie Garantien für die Sicherheit der Gelder auf den Konten;

Aufrechterhaltung der technischen Funktionsfähigkeit des Projekts, Beseitigung von Zugangsproblemen und Störungen der Funktionalität.

Die wichtigsten Punkte der Nutzungsvereinbarung

Das Vorhandensein von Boni ist ein guter Indikator, aber keineswegs der wichtigste. Das wichtigste Auswahlkriterium, noch wichtiger als eine Lizenz, ist die Möglichkeit, in einem bestimmten Casino zu spielen und Geld zu verdienen. Das Problem könnte ein Verbot der Registrierung auf der Website für Einwohner bestimmter Länder sein. Andernfalls kann ein völliges Verbot durch ein verpflichtendes Angebot, bei einer bestimmten Bank einen Ausweis vorzulegen, verschleiert werden, wie es in einigen europäischen Ländern üblich ist. Bevor Sie sich anmelden und investieren, sollten Sie sich vergewissern, dass keine Gründe für eine Annullierung des Kontos vorliegen. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Spielers, sich an die Nutzungsvereinbarung zu halten – wenn illegale Konten entdeckt werden, hat die Verwaltung das Recht, das Konto zu sperren, auch wenn sich darauf Guthaben befindet, oder es unter Einbehaltung der Kosten an den Eigentümer zurückzugeben.

Zusätzliche Kriterien für die Auswahl des besten Online-Casinos

Bei der Auswahl eines Casinos sollten Sie bedenken, dass viele der Regeln, die nicht gegen das Gesetz verstoßen, von der Casino-Verwaltung selbst festgelegt werden können. Dies gilt sowohl für die Finanzbeziehungen als auch für die Politik im Allgemeinen. Das Casino hat das Recht zu wählen, mit welchen Zahlungssystemen es arbeitet und auf welche es verzichtet, wie hoch der Mindestbetrag für die Einzahlung ist und ob es ein Mehrwährungskonto innerhalb des Systems anbietet. Einige der Funktionen mögen als unbedeutend angesehen werden, können sich aber bei der ständigen Nutzung der Website als unangenehm erweisen – es ist erwiesen, dass der Benutzer, der die Wettbeträge in fremden Währungen mental in die heimische Währung umrechnen muss, weniger aufmerksam ist. Er kann einfach nicht genau berechnen, wie viel Geld er zur Verfügung hat und mit welchen Einsätzen er spielen muss. Die Tatsache, dass man nicht in Euro wetten kann, kann sich auch auf die Rentabilität auswirken, da die Bank möglicherweise zusätzliche Gebühren für den Verkauf von Währungen beim Abheben von Geld verlangt.

Sie sollten nicht auf die wichtigsten, sondern auf die wichtigsten Bedingungen achten:

die Anzahl der Finanzinstrumente für Transaktionen;

die Geschwindigkeit der Bearbeitung von Auszahlungsanträgen;

Abhebungs- und Einzahlungslimits, Monats- und Tageslimits;

Möglichkeit der Abhebung des Geldes unmittelbar nach der Wiederauffüllung, Rückgängigmachung einer fehlerhaften Zahlung.

Fragen, die nicht in der Nutzungsvereinbarung oder auf der Website in der Rubrik »Populär« beantwortet werden, sollten an das Support-Team gestellt werden. So können Sie auch feststellen, wie schnell und kompetent der technische Support reagiert.

Bild: Pixabay