8. Cyber Conference Week – Webinar Konferenz für digitales Marketing

Die MARKETING ON TOUR – Cyber Conference Week wird bereits zum 8. Mal von SM:ILe Communication im Online-Format veranstaltet und hat das Ziel, die Teilnehmer:innen einmal im Jahr über die wichtigsten Neuerungen im Digital Marketing praxisnah zu informieren!

In der Woche vom 27. Nov. – 01. Dez. 2023 finden zu unterschiedlichen Themen-Schwerpunkten des Digital Marketings an jedem Tag 2 bis 3 Webinare am Vormittag statt. In diesem Jahr werden sich alle Themenbereiche intensiv mit dem Einfluss von AI/KI und ChatGPT befassen. Jeder Wochentag steht unter einem anderen Fokus:

Anzeige

Tag 1 – Fokus: Social Media Marketing – Welche Plattformen werden 2024 wichtig?

Tag 2 – Fokus: Search/SEO – Google, Bing, AI + mehr

Tag 3 – Fokus: KI & Chat GPT – Chancen und Möglichkeiten

Tag 4 – Fokus: Online Recht – Von Datenschutz bis KI Verordnungen

Tag 5 – Fokus: Marketing Automation – Perfekt und einfach Dank KI

Alle Vorträge sind anwender- und nutzenorientiert!

Mehr erfahren: CYBER CONFERENCE WEEK