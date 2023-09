ADN auf der it-sa

Das erfolgreiche Business als Managed Security Services Provider startet hier.

In der IT-Branche ist aktuell kaum ein anderes Thema so wichtig wie Sicherheit. Das spüren vor allem IT-Reseller und Managed Services Provider durch die stark erhöhte Nachfrage nach Sicherheitslösungen seitens ihrer Unternehmenskunden. Die IT-Branche kommt von 10. bis 12. Oktober 2023 zur it-sa Expo & Congress im Messezentrum Nürnberg zusammen, um vom umfassenden Angebot zum Themenkomplex Datenschutz und IT-Sicherheit sowie Networking-Möglichkeiten zwischen Anbietern und Resellern zu profitieren.

Ganz getreu des Mottos »Together we break the Kill Chain« wird ADN in Halle 6, Stand 236 mit zahlreichen Experten vor Ort sein, um Managed Services Provider umfangreich zu informieren, wie sie ihr Portfolio leicht um State of the Art-IT-Sicherheitslösungen anreichern können.

ADN unterstützt bei der Transformation zum Managed Security Services Provider und zeigt, wie sich der Geschäftserfolg mit IT Security zügig und nachhaltig steigern lässt. Individuelle Beratungstermine mit ADN können bis zum Start der Messe hier gebucht werden: https://page.adn.de/itsa-terminbuchung.

Das Beratungsangebot vor Ort ergänzt ADN um spannende Vorträge aus dem Security-Sektor wie: »Von Dynamic Security bis Managed Security Services” am Dienstag, 10.10.2023, um 11:00 Uhr, »Cloud ohne Microsoft Security, geht das? Absicherung von Microsoft Umgebungen.« Dienstag, 10.10.2023 um 14:30 Uhr, »Von Dynamic Security bis Managed Security Services” am Mittwoch, 11.10.2023, um 9:45 Uhr oder »SOC – Herausforderungen & Chancen des Security Managements. Ein Must-Have?« am Donnerstag, 12.10.2023 um 11 Uhr.

Interessierte Reseller und Systemhausmitarbeitende sind herzlich zum Gespräch eingeladen.