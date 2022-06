ADN bietet mit Logsign eine Next-Gen SIEM-SOAR-Lösung für den DACH-Markt

Starkes Sicherheitspaket für Mittelstand und Enterprise

In Kooperation mit dem Systemsicherheitsexperten Logsign bietet die ADN ab sofort die erste intelligente SIEM-SOAR-Kombination im DACH-Markt an. Die NextGen-Produkte von Logsign wurden für IT-Systeme von Unternehmen jeder Größenordnung entwickelt, die neben Digitalisierung und Konnektivität von Arbeitsplätzen auch starken Fokus auf Datensicherheit setzen. Zu Recht, denn laut einer Studie des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erleidet etwa ein Viertel der von Cyber-Angriffen betroffenen Unternehmen existenzbedrohende oder sehr schwere Schäden. Das BSI rät daher, altmodische IT-Sicherheitslösungen durch sichere, moderne zu ersetzen. Die einzigartige SIEM-SOAR-Lösung von Logsign bietet genau das: Modernste Technik, mit der das Informations- und Eventmanagement innerhalb von Netzwerken vereinfacht und automatisiert wird. Anomalien werden nicht nur visualisiert, sondern die Software reagiert auch sofort darauf.

Hunderte von sogenannten »Event Logs«, die innerhalb weniger Sekunden in geschlossenen Netzwerken produziert werden, händisch auszuwerten, würde die Personalkapazitäten jeder IT-Abteilung sprengen. Daher widmen sich die intelligente SIEM (Security Information and Event Management) und weiterführende SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) Software von Logsign dieser Herausforderung. Die überzeugende Stärke des SIEM-Produkts von Logsign liegt dabei in der Filterung der Logs und deren Anzeige in personalisierbaren, übersichtlichen Dashboards. Neben der Erkennung von Problemen bietet das SIEM-Produkt eine Echtzeitverfolgung, Protokollanalyse, Bedrohungserkennung und Reaktion auf Sicherheitsvorfälle.

Anzeige

Abbildung 1: Beispiel Logsign Dashboard

Ergänzt wird dies durch die SOAR-Lösung von Logsign. SOAR ist ein innovatives Cybersecurity-Tool, das es Sicherheitsteams ermöglicht, den manuellen Arbeitsaufwand mit Bots und Playbooks zu automatisieren und sich auf die Vorfälle zu konzentrieren, die ein rechtzeitiges menschliches Eingreifen erfordern. Gesteigerte Effizienz der SOC-Teams, optimierte Tools und Teams sowie automatisierte Workflows für die Verwaltung der Sicherheitsabläufe sind die Folge. Beide Produkte sind einzeln und kombiniert einsetzbar, herstellerunabhängig und zudem nahtlos integrierbar. Logsign SIEM ist schnell und einfach einsatzbereit und sichert mit der integrierten Thread Intelligence auch große Netzwerke. Gerade bei diesen – großen und kritischen Netzwerken – spielt die Hochverfügbarkeit der Logsign-Produkte eine besonders wichtige Rolle.

Security mit Mehrwert bei der ADN

ADN holt sich mit der SIEM-SOAR-Lösung von Logsign eine exzellente technische Kombination ins Portfolio, wie Michael Bölk, Head of Professional Services DACH bei der ADN erklärt: »Mit Logsign liefern wir unseren Resellern im DACH-Markt eine sehr gute, schnell integrierbare Lösung. Auch die Bereitstellung von SOCs im MSP-Bereich eröffnet Partnern große Chancen. Logsign komplettiert unser Portfolio dahingehend, dass wir Reseller nun auf die optimalen Kombinationen aus verschiedenen, sich ergänzenden Lösungen beraten können.«

Seinen Neuzugang begleitet die ADN gewohnt vollumfänglich: Jeder Kunde erhält individuell zugeschnittenen technischen und vertrieblichen Support, Marketingunterstützung sowie Schulungen von Serviceteams. »Aufgrund der Marktexpertise und ihres unschätzbaren Know-hows sah die ADN sofort das Potenzial unserer SIEM- und SOAR-Lösungen für den DACH-Markt. Wir freuen uns sehr, mit einem so versierten Distributor künftig eng zusammenzuarbeiten, um den Schritt in den DACH-Markt erfolgreich zu realisieren und mit unseren NextGen-Lösungen so vielen Unternehmen wie möglich sichere Arbeitsumfelder zu ermöglichen«, so Tuğçe Durmaz, Director of Business Development and Growth von Logsign.

Mehr dazu unter https://www.adn.de/de/logsign.

Über die ADN Group

ADN – Advanced Digital Network Distribution wurde 1994 gegründet und ist spezialisiert auf die autorisierte Distribution von beratungsintensiven Cloud-Services, -Technologien und -Lösungen. Als führender VAD und Serviceorganisation für Fachhandelspartner bietet die ADN Group ein breit gefächertes Herstellerspektrum: Cloud & Virtualization, Networking & Security, Storage Solutions sowie Unified Communications.

Mehr unter www.adn.de.

Über Logsign Inc.

Logsign wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden. Das Unternehmen hat sich auf die Sicherung von IT-Netzwerken und die Verwaltung von Cybersecurity-Prozessen auf die effizienteste und intelligenteste Weise spezialisiert. Das Unternehmen antizipiert aktuelle und zukünftige Marktbedürfnisse und entwickelt intelligente, leistungsstarke und einfach zu bedienende SIEM- und SOAR-Produkte. Logsign ist ein zuverlässiger Teamplayer für alle internen und externen Parteien und genießt das Vertrauen von mehr als 500 Unternehmen, Ministerien und Regierungsbehörden, die in den Regionen EMEA und APAC tätig sind.

Mehr unter www.logsign.com .

Abbildung 2: Logsign SIEM