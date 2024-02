ADN Modern & Secure Workplace Days – ADN und Microsoft zeigen Lösungen für effizientes und sicheres Arbeiten

Laut Fraunhofer Institut sollten sich Unternehmen vermehrt mit der Erarbeitung von Strategien für ein modernes und dezentrales Arbeiten auseinandersetzen. Diese sind wichtig, um in Zeiten des Fachkräftemangels für jüngere Arbeitnehmer, die nicht mehr ausschließlich am Firmenstandort arbeiten möchten, attraktiv zu bleiben. Gleichzeitig verdeutlicht der neueste Bericht des BSI zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland, dass die Bedrohungslage für Cyberangriffe nach wie vor besorgniserregend hoch ist. Das macht Homeoffice so herausfordernd wie am ersten Tag. Unternehmen brauchen daher starke IT-Partner, die sie mit dem entsprechenden Knowhow unterstützen. Deshalb vermitteln ADN und Microsoft an insgesamt drei Standorten über jeweils zwei Tage verteilt das notwendige Expertenwissen und stellen aktuelle Lösungen für modernes und sicheres Arbeiten vor.

Cybercrime am Arbeitsplatz chancenlos

Partner müssen sich auch in diesem Jahr wieder intensiv mit den Tools für effektive Cybersecurity-Maßnahmen und digitale Arbeitsplätze auseinandersetzen. Damit Reseller als Trusted Advisor mit entsprechender Expertise in den Bereichen dezentrales Arbeiten und Sicherheit unterstützen können, bieten ADN und Microsoft zwei intensive Workshoptage zu aktuellen Lösungen im Markt: Die ADN Modern & Secure Workplace Days.

Der erste Workshoptag startet mit dem Schwerpunkt Microsoft 365 Defender. Die Referenten geben hier auch einen Überblick über die gesamte Defender-Familie, ihre primären Features und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kostenplänen. Am Nachmittag geht es mit zwei Hersteller-Lösungen weiter: Enginsight stellt die eigene All-In-One-Security-Lösung vor, die Funktionen für die Risikoanalyse und die Cyberabwehr auf einer Plattform konsolidiert und auch im ADN Managed Services Stack integriert ist. Partner können die Plattform daher komplett automatisiert mit ADN in der Cloud bereitstellen. Die Lösungen von SonicWall helfen beim Erstellen, Skalieren und Verwalten von Sicherheit in Cloud-, Hybrid- und traditionellen Infrastrukturen. Ein Augenmerk liegt vor allem auf der Bereitstellung von Schutz für dezentrale Umgebungen aber auch öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Hochschulen oder Regierungsgebäuden.

Expertenwissen für sichere AVD-Umgebungen

Am zweiten Workshop-Tag steht Microsoft Azure Virtual Desktop im Mittelpunkt, denn virtuelle Desktops sind das Mittel der Wahl, um ortsunabhängige PC-Arbeitsplätze schnell, sicher und unkompliziert bereitzustellen. Die Experten von ADN und Microsoft geben einen tieferen Einblick in den Aufbau einer Server-Infrastruktur in Azure und zeigen, wie Partner mit Hilfe von Azure Virtual Desktop veraltete Terminalserver-Strukturen ablösen und durch eine moderne, sichere, kostenoptimierte sowie skalierbare Virtual-Desktop-Lösung abbilden. Zudem werden die wichtigsten Fragen wie: „Welche Features in Azure brauche ich, um einen AVD aufzubauen?“ oder „Welche Kostenpläne braucht es dafür?“ beantwortet. Abgerundet wird der Deep Dive in Azure Virtual Desktop mit einer Live-Demo. Nachmittags liegt ein großes Augenmerk auf den konkreten Business-Parametern wie das Thema Sizing und Pricing. Zum Abschluss stellen die Experten der ADN „Nerdio – Manager for MSPs“ vor, der sich vor allem mit dem Management von Virtual Desktops & Infrastructure befasst. Die Lösung unterstützt Partner dabei, AVD-Lösungen für die Kunden effektiver, nämlich unter enormen Zeitersparnissen, bereitzustellen und langfristig einfacher zu verwalten. Die Vorteile für MSPs können Partner anhand einer Live-Demo nochmals im Detail nachvollziehen. Der zweite Workshop-Tag schließt mit einer Zusammenfassung der Inhalte sowie einem 30-minütigen Q&A für alle offenen Fragen und Feedback.

Neben spannenden Workshop-Veranstaltungen wie den ADN Modern & Secure Workplace Days bietet ADN seinen Partner jederzeit die Möglichkeit, mit Schulungs- und Zertifizierungsangeboten der ADN Akademie das notwendige Knowhow weiter auszubauen.

Roadshow in drei Städten

Mit den ADN Modern & Secure Workplace Days von ADN und Microsoft erhalten Partner eine praxisorientierte Vorbereitung, ihre Kunden bestmöglich zum Thema Remote Work und Security zu beraten und ihnen optimale Lösungsangebote anbieten zu können. Die Workshops finden jeweils von 9 bis 16:30 Uhr statt. Den Start macht am 6. und 7. März die Veranstaltung in Bochum, am 13. und 14. März findet das Event in München statt, und zwei Workshoptage am 16. und 17. April 2024 in Berlin runden die ADN Modern & Secure Workplace Days ab.

Die Teilnahme ist für alle Partner von ADN und Systemhausmitarbeiter kostenlos.

Zur Anmeldung geht es HIER!

Bild: © ADN/yakub/stock.adobe.com