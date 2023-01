Atlona feiert Jubiläum auf professioneller Audio-Video-Weltmesse

Atlona kündigt zahlreiche Innovationen in den Bereichen Collaboration, Connectivity und Control auf der weltweit größten Messe für professionelle Audio-Video-Technik an. Vom 31. Januar bis zum 3. Februar 2023 erleben die Besucher bei Atlona in Barcelona Live-Demos von realistischen Anwendungen.

Atlona, Anbieter von professioneller Audio-Video-Technik, feiert 2023 sein 20-jähriges Firmenbestehen. Der Innovationsführer, der zum amerikanischen Familienunternehmen Panduit gehört, präsentiert zur ISE 2023 gleich mehrere Produktinnovationen und Anwendungs-Demonstrationen zum Erleben und Ausprobieren. Diese Realszenarien zeigen, wie neue Kundenbedürfnisse, aktuelle Branchentrends und die AV/IT-Vision von Panduit die zukünftige Ausrichtung von Atlona bestimmen.

Die Geschichte von Atlona begann vor 20 Jahren in einer Garage im Silicon Valley als Hersteller von Kabeln, Adaptern und Videokonvertern, die direkt an private Endverbraucher verkauft wurden. Bereits vor zwölf Jahren stellte Atlona auf der ISE erstmals digitale Konnektivitätslösungen für die Märkte in Europa, im mittleren Osten und in Afrika vor. Seitdem nutzt der Innovationstreiber aus Kalifornien die ISE als Leitmesse für entscheidende Produktvorstellungen. Dazu zählen zum Beispiel die 4K/UHD-Verlängerung über HDBaseT im Jahr 2015, Kollaborationssysteme für Softcodec-basierte Konferenzplattformen im Jahr 2016, IP-basierte AV-Steuerung (Velocity) im Jahr 2017 und Wireless BYOD (AT-OME-52W) im Jahr 2020. Dem Messebesucher wird schnell klar, dass Atlona seiner Zeit immer einen Schritt voraus ist.

Atlona kommt zur ISE 2023 (Fira Barcelona Gran Via, 31. Januar bis 3. Februar, Stand 5J500) mit einer entscheidenden Ankündigung zu seiner preisgekrönten AV over IP-Plattform OmniStream. Die Besucher des Standes können sich über die erweiterten Funktionen informieren, die die Messlatte für visuelle Qualität, Leistung und Integrationskomfort in vernetzten AV-Implementierungen höher legen. Atlona wird außerdem die neuesten Innovationen in seinem Velocity-, Omega-, Captivate- und HDR-Produktportfolio vorstellen. Die Vielzahl der neuen Produkteinführungen sowie die elegante Neugestaltung des Messestandes, die den Fokus von Atlona auf die Bereiche Unternehmen und Bildung unterstreicht, zeigen, dass Panduit weiterhin in die Zukunft des Unternehmens investiert.

»Seit 20 Jahren ist bei Atlona, seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen stets der gesteigerte Kundennutzen im Fokus. Jede Produktentwicklung zielt auf die vereinfachte Anwendung, das bessere Nutzererlebnis und die gesteigerte Qualität.« sagte Thorsten Goecke, Business Director von Atlona in EMEA. »Die ISE 2023 ist unsere Top-Chance. Wir werden unsere Kunden und Anwender von neuen Möglichkeiten kompletter AV/IT-Lösungen für Konferenzräume, Hörsäale oder Klassenzimmer sowie für Räume der Zusammenarbeit im Unternehmen jeder Größe begeistern.«

Atlona stellt Neuheiten aus seinen Hauptproduktlinien in drei gezielten Demonstrationen vor:

Corporate Zone – Dieser Bereich konzentriert sich auf Automatisierungslösungen für Besprechungsräume. Atlona demonstriert, wie sich die Startzeiten verkürzen lassen und die Präsentation und Zusammenarbeit vereinfach wird. Live-Demos zeigen, wie Anwender die Kontrolle über USB-Peripheriegeräte für Laptop-gesteuerte Präsentationen mit dem Omega AT-OME-MS42-Switch übernehmen. Dabei teilen die Nutzer ihre Inhalte von PCs, Tablets und Smartphones ohne Kabel über die Präsentationsplattform AT-WAVE-101. Atlonas neue Captivate-Produkte für Konferenzräume wie die AT-CAP-FC110 ePTZ-Kamera (Pan-Tilt-Zoom-Kamera) und die AT-CAP-SP100-Freisprecheinrichtung werden auf der ISE zum ersten Mal vorgestellt. Die Besucher erleben, wie der netzwerkfähige Präsenzsensor AT-OCS-900N von Atlona und Velocity AV Control zusammenarbeiten. Damit wird verdeutlicht, wie sich die Hintergrundautomatisierung und die aktive Steuerung verbessern lassen sowie die Nutzung vereinfacht wird.

Education Zone – In dem nachgebildeten Hörsaal der Zukunft liegt der Schwerpunkt auf der einfachen und schnellen Konnektivität für Lehrkräfte, die Video- und Audiosysteme nutzen. Atlona demonstriert, wie der Switch der Omega-Serie AT-OME-PS62 verschiedene Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, USB oder DisplayPort für Unterricht und Lernen unterstützt. Dabei werden interaktive Whiteboards in die Anwendung integriert. Der Audio-Verstärker AT-GAIN-120 bietet verteiltes Audio für Schüler und Studenten im Lehrraum. Zur gleichen Zeit arbeiten die PTZ-Kameras AT-HDVS-CAM mit dem Präsentations-Switch OME-PS62 zusammenarbeiten, um sowohl physische als virtuell teilnehmende Studenten mit demselben System zu unterstützen.

Control Products Zone – Vor sechs Jahren brachte Atlona das preisgekrönte Velocity als erstes IP-basiertes AV-Steuerungssystem der Branche auf den Markt. Auf der ISE 2023 wird Atlona erstmals Velocity Premier Services – Remote Gateway (AT-VPS-RG) vorstellen, eine leistungsstarke Online-Ressource für Integratoren und Systembetreiber. Die Besucher erfahren, wie man mit dem Remote Configuration Management und Control System VPS-RG mehrere Räume über das Internet fernkonfigurieren, verwalten und unterstützen kann. Außerdem werden neue Raumkonfigurations- und Verwaltungsfunktionen für physische Velocity-Hardware-Gateways, Software-Gateways und Touchpanels vorgestellt.

Ebenfalls auf der ISE 2023 wird Atlona seine nächste Generation von HDR-Verteilerverstärkern vorstellen, die die kontinuierliche Innovation von Atlona für installierte HDBaseT-Systeme unterstreichen. Weitere Details zu diesen und anderen neuen Produkten werden im Januar folgen.

Über Atlona

Atlona, ein Unternehmen von Panduit, ist ein führender Hersteller von AV-Verteilungs-, AV-over-IP-, Kollaborations- und Steuerungslösungen. Atlona’s zentrale Markenvision ist die Verbesserung der Technologie für den Austausch von Ideen durch innovative AV-Produkte, die jeden Tag in einer Vielzahl von kommerziellen und privaten Anwendungen eingesetzt werden. Atlona legt bei jedem entwickelten Produkt den Schwerpunkt auf Qualität, Benutzerfreundlichkeit, Einfachheit und Management. Weitere Informationen über Atlona: www.atlona.com.

Über Panduit

Seit über 60 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäude-automatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit über 5.500 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Global-Player investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.

Fotos: Atlona