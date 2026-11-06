Checkmarx ernennt Kobi Sivilya zum CISO

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Cybersecurity- und Technologiebranche übernimmt Sivilya die Verantwortung für die interne Security- und IT-Strategie von Checkmarx

Checkmarx, ein führender Anbieter von Agentic Application Security, hat Kobi Sivilya zum Chief Information Security Officer (CISO) und Chief Information Officer (CIO) ernannt. In dieser Doppelfunktion verantwortet er künftig die Bereiche Security, IT und Business Applications und unterstützt damit die weltweiten Geschäftsaktivitäten sowie das weitere Wachstum des Unternehmens.

Sivilya wird diese Bereiche an den strategischen Unternehmenszielen von Checkmarx ausrichten. Darüber hinaus soll er dazu beitragen, moderne Softwareentwicklung im Sinne der Unternehmensmission sicherer zu machen.

»Kobi bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Cybersecurity- und Technologiebranche mit und verbindet umfassende Security-Expertise mit ausgeprägter IT-Führungskompetenz«, so Sandeep Johri, CEO von Checkmarx. »KI verändert sowohl die Softwareentwicklung als auch die Methoden, mit denen Angreifer Software ins Visier nehmen. Umso wichtiger ist es, dass wir mit Kobi jemanden an Bord haben, der uns dabei unterstützt, Checkmarx sicher aufzustellen und gleichzeitig unsere Kunden zu schützen.«

Vor seinem Wechsel zu Checkmarx war Sivilya als CISO und VP of IT bei Outbrain tätig, wo er die Security- und IT-Bereiche des Unternehmens leitete. Zuvor war er VP of Security Engineering bei Fireblocks und maßgeblich am Aufbau und an der Leitung des Security-Engineering-Bereichs beteiligt. Die Blockchain-Plattform von Fireblocks schützt digitale Vermögenswerte führender Finanzinstitute in einem Umfeld, das besonders häufig Ziel von Cyberangriffen ist.

»Mit der durch KI beschleunigten Softwareentwicklung müssen auch die technologischen Möglichkeiten und Sicherheitsmaßnahmen von Unternehmen Schritt halten«, so Kobi Sivilya, CISO und CIO bei Checkmarx. »Mein Ziel ist es, unsere interne IT und Security so weiterzuentwickeln, dass sie unsere Teams bei ihrer Arbeit bestmöglich unterstützen und das Unternehmen zugleich auf künftige Veränderungen vorbereiten.«