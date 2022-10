Damovo auf der it-sa: Ganzheitliche Security Services zur Cyberabwehr

Vorstellung der Studie »Cybersecurity 2022«.

Security Services über den kompletten Lebenszyklus hinweg stellt Damovo Deutschland auf der it-sa (25.-27.10.2022) in Nürnberg vor. In Halle 7A an Stand A-418 (Cisco-Stand) informiert der international agierende ICT-Dienstleister über Konzeptionierung, Aufbau und Etablierung einer integrierten IT-Sicherheitsstrategie und technische Lösungen. »Die stark gewachsene Angriffsfläche, getrieben durch eine immer digitaler ausgerichtete Welt, erfordert es, vorhandene IT-Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich zu überprüfen, in eine ganzheitliche Security- und Risikomanagementstrategie einzubetten und diese unternehmensweit auszurollen. Dies trägt entscheidend dazu bei, Cyberangriffe erfolgreich abzuwehren und die Organisation resilient aufzustellen«, sagt Edgar Reinke, Security-Experte und Strategic Technology Officer (STO) bei Damovo.

Entwicklung individueller Sicherheitskonzepte

Als Trusted Partner unterstützt Damovo (Cisco Gold Partner) Unternehmen dabei, Bedrohungen und Risiken strukturiert zu beleuchten und ein ganzheitliches, individuelles Sicherheitskonzept zu entwickeln: von der Bestandsaufnahme bis hin zur strategischen Konzeptionierung und Umsetzung geeigneter Security-Maßnahmen. Dabei steht Damovo den Kunden als erfahrener Berater und Enabler zur Seite – von der Planung über die Umsetzung bis hin zum Incident Management.

Security-Expertise auf der it-sa: Damovo im Gespräch

Neben dem Messestand bietet Damovo den Fachbesuchern zwei weitere Möglichkeiten, um sich über die Anforderungen im Security-Bereich zu informieren:

Keynote Wim Remes, Managing Director, Damovo Security Services EMEA: »Cyber Security Practices that work«: 25.10., 11:30 Uhr, Halle 7 Forum B

In seinem Vortrag zeigt Wim Remes konkrete Ansätze und Handlungsempfehlungen auf, wie sich eine Cybersicherheitsstrategie effizient umsetzen, verwalten und überwachen lässt – unter Berücksichtigung der unternehmensindividuellen Anforderungen. Damit richtet er sich insbesondere an Cybersicherheitsexperten in operativen und leitenden Funktionen.

Podiumsdiskussion mit Edgar Reinke, Security-Experte & STO, Damovo: »IT-Sicherheitstrends 2022/2023«: 25.10., 12:30 Uhr, Halle 7 Forum C

Auf der Podiumsdiskussion der Computerwoche diskutiert Edgar Reinke mit weiteren Teilnehmern über Sicherheitskonzepte, Methoden zur Angriffserkennung und -abwehr, Awareness und über die Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung im Security-Kontext. Zudem werden erste Ergebnisse der Befragung zur »Cybersecurity 2022« von Computerwoche/CSO vorgestellt, die Damovo als Partner der Studie einordnet.