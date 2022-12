Etikettendruck modern und nachhaltig

Etiketten werden zur Kennzeichnung von Waren, aber auch für Wein, Spirituosen, Marmeladen und zahlreiche andere Produkte genutzt. Die Etiketten sollen nicht nur über den Inhalt informieren, sondern auch potenzielle Käufer ansprechen und den Verkauf fördern. Etiketten können schnell und bequem online bestellt werden.

Anzeige

Nachhaltigkeit auch bei Etiketten

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema in zahlreichen Unternehmen, da es darum geht, die Ressourcen und das Klima zu schonen. Auch mit ihren Etiketten können Unternehmen Nachhaltigkeit ausdrücken. Haben Einzelhändler oder Erzeuger von Lebensmitteln nachhaltige Etiketten gefunden bei Etiketten drucken, können sie die Etiketten schnell und einfach bestellen. Eine Expresslieferung kann innerhalb von 48 Stunden erfolgen. Die nachhaltigen Etiketten wurden zu 100 Prozent klimaneutral hergestellt. Sie sind vollständig vegan, verfügen also über keine tierischen Inhaltsstoffe. Auch die Farben wurden auf natürlicher Basis hergestellt und sind unschädlich für Mensch und Umwelt. Die Etiketten können schon in geringen Auflagen bestellt werden. Sie sind sogar ab nur einem Stück bestellbar. Wer sich noch nicht sicher ist, ob die Etiketten tatsächlich gefallen, kann eine kostenlose Probe bestellen. Die Etiketten sind auf Rollen oder in der Spenderbox erhältlich.

Unternehmenskultur ausdrücken mit nachhaltigen Etiketten

Unternehmen, die nachhaltig handeln, können mit ihren nachhaltigen Etiketten auf den Erzeugnissen auch Unternehmenskultur ausdrücken. Das gilt für Unternehmen, die Lebensmittel nachhaltig herstellen oder aus nachhaltigem Anbau verkaufen genauso wie für andere nachhaltige Unternehmen. Mit den nachhaltigen Etiketten können Unternehmen noch ein Stück weiter gehen. Diversität und Inklusion sollten eine Selbstverständlichkeit in jedem Unternehmen sein. Dennoch können die Unternehmen, die das praktizieren, auf ihren Etiketten beispielsweise mit einem Regenbogen darauf hinweisen. Auch ein Slogan, der zu dieser Unternehmenskultur passt, kann auf das Etikett gedruckt werden.

Gestaltung von Etiketten

Bei der Gestaltung der Etiketten können sich Einzelhändler, Erzeuger von Lebensmitteln und andere Unternehmen online Anregungen holen. Vorlagen stehen kostenlos zur Verfügung. Auch verschiedene Muster dienen als Inspiration. In jedem Fall sollte der Name des Produkts, eventuell eine Besonderheit, sowie die Kontaktdaten des Herstellers auf dem Etikett enthalten sein. Als Besonderheiten gelten beispielsweise Informationen, dass ein Produkt völlig vegan oder vegetarisch ist oder das keine künstlichen Zusatzstoffe enthalten sind. Schließlich kommt es auch noch auf eine ansprechende Gestaltung an, die zur Unternehmensphilosophie passen sollte. Die Firmenfarben und das Firmenlogo können eingebracht werden.

Auf angenehme Haptik achten

Wer exklusive Produkte wie hochwertige Marmeladen und Gelees, aber auch Wein oder Spirituosen verkauft, kann mit einer edlen Haptik bei den Etiketten den Verkauf steigern. Kunden fühlen sich durch haptische Medien angesprochen. Auch Etiketten gehören dazu, wenn sie entsprechend veredelt werden. Das ist mit Foliendrucken und erhabenen Drucken möglich. Auch bei den nachhaltigen Etiketten lässt sich eine solche Wirkung erzielen.

Kunden zum nachhaltigen Handeln anregen

Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind und das mit nachhaltigen Etiketten für ihre Produkte unterstreichen, können ihre Kunden zum nachhaltigen Handeln anregen. Lassen Kunden sich Produkte als Geschenke verpacken oder bei Geschenken von Unternehmen an ihre Kunden kann eine nachhaltige Verpackung gewählt werden. Die Verpackung besteht aus recyceltem Material und lässt sich recyceln. Sie wurde auf umweltfreundliche Weise hergestellt.

Foto: Pixabay