Exklusiv-Workshop – Mit nur einer Story am Türsteher im Kopf deines Gegenübers vorbeikommen

»Wir haben die besten Produkte, die höchste Qualität, den zuverlässigsten Service, die längste Erfahrung…« Gääääähhhhnnn – wie langweilig! Außerdem behaupten das alle anderen in deiner Branche auch. Hand aufs Herz: Wen willst du damit hinterm Ofen hervorlocken? Schluss damit! Verpacke deine Botschaft in einer super spannenden Story, die deine Kunden fesselt und Begeisterung auslöst.

Anzeige

Veit Etzold zeigt dir in diesem exklusiven Online-Workshop, wie du mit nur einer Story pfiffig und charmant am Türsteher im Kopf deines Gegenübers vorbeikommst! Kein langweiliger Vortrag, sondern eine reine Mitmach- und Erlebniswerkstatt. Du stehst im Mittelpunkt! Die gewonnenen Erkenntnisse kannst du sofort anwenden und so direkt in die Umsetzung gehen.

Freue dich auf:

TEIL 1 Wie Storys funktionieren und wirken

Wie du die richtige Story über dich erzählst

Deine eigene Heldenstory

Der heiße Stuhl: Präsentiere deine Heldenstory

Feinschliff – wie du dich noch besser positionieren kannst

TEIL 2

Überzeugen in 30 Sekunden

Entwickle deinen eigenen Elevator Pitch

Heißer Stuhl II

So passen der Wettbewerbsvorteil von dir und deinem Unternehmen zusammen

Story-Baukasten: B2B, Strategie, Change – immer das passende Werkzeug zur Hand

Wo:

Online

Wann:

Donnerstag 16.02.2023

11:00 bis 15:30 Uhr

Kosten für externe Teilnehmer:

41,18 EUR (zzgl. 19% MwSt)

Um maximale Effizienz zu erreichen, ist die Zahl der Teilnehmer begrenzt.

Melde dich gleich an – wer zuerst kommt, mahlt zuerst!

Prof. Dr. Veit Etzold begeistert und inspiriert als Management Berater und Keynote Speaker zu den Themen Strategie und Storytelling. Als Thriller Autor mit 12 Spiegel Bestsellern und Nr 1. Influencer für Marketing / Vertrieb (laut Magazin ERFOLG, 2019) kennt er den Erfolgscode guter Storys. Nach einer Karriere als Manager in der Finanzbranche (Allianz), Unternehmensberatung (BCG) und in der Management-Ausbildung (ESMT, IESE) berät Veit Etzold heute CEOs und Führungskräfte internationaler Konzerne, Mittelständler, Banken und Strategieberatungen. Zudem lehrt er Strategisches Management, Marketing, Vertrieb und Storytelling an der Hochschule Aalen, Baden-Württemberg und leitet das dortige Kompetenzzentrum für Neuromarketing.