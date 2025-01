Hochschulen sollen X verlassen

In einer gerade abgeschlossenen Petition fordert das Aktionsbündnis neue Soziale Medien alle Hochschulen auf, ihre Accounts auf X still zu legen und stattdessen Mastodon zu nutzen.

Dem Aufruf haben sich mehr als 2.000 Unterzeichner und angeschlossen, darunter viele Forscherinnen und Forscher aus der Informatik und wissenschaftlichen Instituten in Deutschland. Unterstützt wird das Bündnis dabei von zehn Digitalorganisationen, darunter Wikimedia Deutschland.

Die Entwicklungen auf der Plattform X mit negativen Begleiterscheinungen wie Wahleinmischung, Volksverhetzung und Aufrufen zur Gewalt disqualifizieren diese schon seit langem für die Hochschulkommunikation. Neuerdings werden überdies Repräsentanten unseres demokratischen Rechtsstaats dort in nicht hinnehmbarer Weise beleidigt und herabgesetzt. Deshalb müssen sich die Hochschulen von ihrer Präsenzen auf X trennen, denn sie sind zum Bekenntnis und zum Eintreten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung verpflichtet.

Das Aktionsbündnis schlägt vor, dass die Hochschulen verstärkt von Mastodon Gebrauch machen. Als Teil des sogenannte Fediverse erlaubt das Netzwerk aufgrund seiner dezentralen Struktur eine effektive Moderation und unterbindet damit die Verbreitung von Hass und Hetze. Nicht zuletzt sind die dort veröffentlichten Beiträge für alle Internet-Nutzende frei zugänglich. Fast 50 Hochschulen in Deutschland sind bereits auf Mastodon aktiv, darunter so renommierte wie die Technischen Universitäten in München und Berlin.

In einem Brief an Bundesforschungsminister Cem Özdemir hat das Aktionsbündnis ein Gespräch angeboten, um die technische und administrative Umgestaltung der Social-Media-Nutzung durch deutsche Hochschulen zu besprechen.

Das Aktionsbündnis wird unterstützt durch zehn Digitalorganisationen, nämlich Algorithm Watch, Cyber4Edu, Digitalcourage, Forum Informatik für Frieden, Kuketz-Blog, Open Knowledge Foundation, Teckids, Topio, wechange eG und Wikimedia Deutschland.

