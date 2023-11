Incident Response Webinar-Special – Donnerstag, 14. Dezember | 14:00 – 15:15 Uhr

Das CrowdStrike Incident Response Team EMEA bietet aus besonderem Anlass ein Webinar-Special am 14. Dezember 2023 außerhalb der regulären Veröffentlichungen an:

Die Angreifergruppe Scattered Spider hat sich in den letzten Monaten als eine der gefährlichsten Ransomware Gruppen im Big-Game-Hunting Bereich etabliert. Wir beleuchten die Taktiken und Tools dieser Gruppe und was sie im Vergleich zu anderen Akteuren derzeit besonders gefährlich und erfolgreich macht. So viel sei verraten: keine andere Gruppe ist momentan so erfolgreich beim Einbruch in fremde IT-Umgebungen wie SCATTERED SPIDER.