Infostealer-Malware: Über Linkedin-Spear-Phising Facebook-Geschäftskonten entern

DUCKTAIL nimmt Fachleute über LinkedIn-Spear-Phishing-Kampagnen ins Visier, um Facebook-Geschäftskonten zu kapern.

Sicherheitsforscher von WithSecure (ehemals F-Secure Business) haben eine Angriffskampagne mit dem Namen DUCKTAIL entdeckt, die auf Einzelpersonen sowie Unternehmen mit einem Business- bzw. Ads-Account auf Facebook abzielt. Die Kampagne besteht aus einer Malware-Komponente, die den Diebstahl von Informationen und das Hijacking von Facebook Business ermöglicht. Auf der Grundlage von Analysen und gesammelten Daten hat WithSecure festgestellt, dass die Kampagne von einem vietnamesischen Bedrohungsakteur durchgeführt wird.

WithSecure entdeckte die zunächst unbekannte Malware Anfang des Jahres und begann mit der Analyse. Dabei stellte sich heraus, dass der Bedrohungsakteur seit der zweiten Jahreshälfte 2021 aktiv Malware entwickelt und verbreitet hat, die mit der DUCKTAIL-Kampagne in Verbindung steht. Beweise deuten darauf hin, dass der Bedrohungsakteur bereits Ende 2018 in der Cyberkriminalität aktiv gewesen sein könnte und die Malware seitdem immer wieder aktualisiert und verbreitet hat, um ihre Fähigkeit zur Umgehung bestehender oder neuer Facebook-Sicherheitsfunktionen sowie anderer implementierter Funktionen zu verbessern. Die Analyse hat weiter ergeben, dass dessen Motive finanzieller Natur sind.

Bei den Kampagnen von DUCKTAIL kommt eine Komponente der Infostealer-Malware zum Einsatz, die speziell für die Entführung von Facebook Business-Konten entwickelt wurde. Dies ist der erste Fall einer solchen Funktionalität, der WithSecure bekannt ist. Dadurch unterscheidet sich DUCKTAIL von früheren auf Facebook ausgerichteten Malware-Kampagnen. Die Malware ist darauf ausgelegt, Browser-Cookies zu stehlen und authentifizierte Facebook-Sitzungen auszunutzen, um Informationen aus dem Facebook-Konto des Opfers zu stehlen und schließlich jedes Facebook Business-Konto zu kapern, auf das das Opfer ausreichend Zugriff hat.

WithSecure hat herausgefunden, dass DUCKTAIL seine Ziele über LinkedIn auskundschaftet und Personen phisht, die wahrscheinlich über einen Admin-Zugang zu einem Facebook Business-Konto verfügen.

»Wir glauben, dass die Betrüger sorgfältig eine kleine Anzahl von Zielen auswählen, um ihre Erfolgschancen zu erhöhen und um unbemerkt zu bleiben. Grund für die Annahme ist, dass Personen in leitenden Positionen, im digitalen Marketing, in den digitalen Medien und in der Personalabteilung von Unternehmen ins Visier genommen wurden«, sagt Mohammad Kazem Hassan Nejad, Researcher bei WithSecure Intelligence, der Spezialabteilung für Threat Intelligence.

WithSecure verfügt über Erkennungsfunktionen für Endpoint-Protection-Plattformen (EPP) und Endpoint-Detection-and-Response-Lösungen (EDR), wie z. B. statische und verhaltensbasierte Erkennungssignaturen sowie Erkennungsfunktionen für mehrere Phasen des Angriffslebenszyklus. Mohammad Kazem Hassan Nejad fügt jedoch hinzu, dass Vorsicht und erhöhte Wachsamkeit der Schlüssel sind, um nicht zum Opfer zu werden: »Viele Spear-Phishing-Kampagnen zielen auf Benutzer auf LinkedIn ab. Wenn Sie in einer Position sind, in der Sie als Administrator Zugriff auf Social-Media-Konten des Unternehmens haben, ist es wichtig, Vorsicht walten zu lassen, wenn Sie mit anderen auf Social-Media-Plattformen interagieren, insbesondere wenn Sie mit Anhängen oder Links zu tun haben, die von Personen gesendet werden, die Sie nicht kennen.« fügt Mohammad Kazem Hassan Nejad hinzu.

Die Popularität von sozialen Netzwerken und Medienplattformen nimmt weiter zu. Leider verleitet dies Cyberkriminelle dazu, diese Plattformen für ihre eigenen Zwecke zu missbrauchen, z. B. für die Verbreitung von Malware, Diebstahl, Desinformationskampagnen und Betrug. Malware, die auf soziale Plattformen wie Facebook abzielt, war bisher aufgrund der von den Plattformen implementierten Sicherheitsmechanismen relativ selten. Die große Reichweite und Nutzerbasis machen sie jedoch zu einem interessanten Angriffsvektor für Bedrohungsakteure.

Einen ausführlichen Beitrag und Bericht über DUCKTAIL finden Sie unter: https://labs.WithSecure.com/publications/ducktail