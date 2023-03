KI-Sprachmodelle der Zukunft: adesso und Aleph Alpha liefern die nächste KI-Generation

adesso und Aleph Alpha vereinbaren Kooperation unter Nutzung der Aleph-Alpha-Technologie.

Aleph Alpha liefert multimodales Sprachmodell – adesso übernimmt Implementierung.

Architektur von Luminous von Aleph Alpha bietet DSGVO-konforme Alternative zu Sprachmodellen von OpenAI (ChatGPT, GPT-4 u. a.) oder Google (PaLM, Bard u. a.).

Der IT-Dienstleister adesso hat mit dem KI-Spezialisten Aleph Alpha eine strategische Kooperation geschlossen. Das Heidelberger Start-up bietet mit seinem Programm Luminous ein multimodales KI-Sprachmodell an, mit dem sich komplexe Texte kombiniert mit Bildern verarbeiten lassen. Als Integrationspartner unterstützt adesso Unternehmen bei der Implementierung dieser KI-Lösung in ihre Geschäftsprozesse.

Aleph Alpha versteht seine Luminous-Serie als europäische Antwort auf die großen KI-Sprachmodelle aus den USA. Luminous ist in der Lage, nicht nur Texte, sondern auch Bilder zu verarbeiten, zu analysieren und zu produzieren. Nutzer können beispielsweise in natürlicher Sprache Fragen zu Bildern stellen und erhalten eine KI-generierte Auskunft. Die Lösung von Aleph Alpha ist in fünf Sprachen verfügbar sowie über eine API-Schnittstelle und ein User Interface (UI) erreichbar. Die vortrainierten Basis-Modelle können durch individuelle Einstellungen angepasst sowie Texte und Bilder aus externen Datenquellen eingebunden werden, um ein branchenspezifisches Sprachverständnis zu ermöglichen. Anders als die KI-Systeme US-amerikanischer Unternehmen wie ChatGPT, das auf GPT-3.5 basiert, oder Bard von Google, bietet die Lösung rund um Luminous jedoch DSGVO-Konformität.

Gemeinsames Ziel: eine sichere, transparente und faire KI

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit werden adesso und Aleph Alpha gemeinsam Projekte akquirieren und umsetzen. Aleph Alpha ist dabei für die Bereitstellung, den Betrieb und die Weiterentwicklung der KI-Modelle und deren Schnittstellen verantwortlich. Zu den wesentlichen Aufgaben von adesso gehören die Betreuung der Unternehmen, die Implementierung und Weiterentwicklung ihrer Anwendungen sowie IT-Infrastruktur unter Einbindung und Nutzung der KI-Modelle von Aleph Alpha.

Beide Partner eint das Verständnis, dass digitale Souveränität und Datenschutz ein hohes europäisches Gut sind. Die Aleph-Alpha-Modelle werden im eigenen sicheren Rechenzentrum alpha ONE gehostet, ohne dass eine Datenübertragung ins Ausland erfolgt. Nutzerdaten werden zu keinem Zeitpunkt von Luminous gesammelt. adesso wiederum setzt sich mit dem Trustworthy AI Framework für die Integration von vertrauenswürdigen KI-Anwendungen und großen Sprachmodellen ein.

»Mit unserer Partnerschaft mit adesso legen wir den Grundstein für die Integration vertrauensvoller KI-Technologie in die komplexesten und wertvollsten Anwendungsgebiete«, sagt Jonas Andrulis, Gründer und CEO von Aleph Alpha. »Luminous bietet eine einzigartige Möglichkeit für die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von KI-generierten Inhalten. Dies ermöglicht den Einsatz generativer KI für kritische Aufgaben im Rechts-, Gesundheits- und Bankenwesen – Bereiche, die in hohem Maße auf vertrauenswürdige und genaue Informationen angewiesen sind.«

Erstes Pilotprojekt gestartet

In seinem »AI.LAB« hat der adesso-Geschäftsbereich »Data & Analytics« bereits einige Anwendungsbeispiele von generalisierender KI in Form von Microservices für Continuos Delivery Pipelines oder als Showcase entwickelt. Für das Unternehmen Open Grid Europe GmbH (OGE), einen der führenden Fernleitungsnetzbetreiber Europas, haben die Spezialisten von adesso im ersten Schritt die Papierarchive der OGE digitalisiert und auf diese Weise eine effektive Planung zur Umrüstung des Fernleitungsnetzes ermöglicht. Im nächsten Schritt erprobte adesso hier die Möglichkeiten der Luminous-Architektur konkret in der Praxis. Ziel war es, aus den Dokumenten im Zuge von Intelligent Automation (IA) wichtige Informationen zu extrahieren, sodass sich Modernisierungsarbeiten bereits durchführen lassen, bevor es überhaupt zu größeren Schäden an den Leitungen kommen kann. Das Sprachmodell durchforstet dafür die technischen Dokumentationen, die bis ins Jahr 1940 zurückreichen. Das System erkannte alle relevanten Informationen, unabhängig davon, in welcher Art von sprachlicher Beschreibung sie vorkamen, und hatte auch keine Probleme mit der Freitextsuche.

»Mit der Kooperation stärken wir unser Portfolio und sind in der Lage, unseren Kunden die nächste Generation von KI zu liefern. Gemeinsam möchten wir zukünftig Projekte unter Nutzung der Technologie von Aleph Alpha akquirieren und umsetzen«, freut sich Benedikt Bonnmann, der den Geschäftsbereich »Data and Analytics« bei adesso leitet.

»Die neuen KI-Modelle werden die Welt grundlegend verändern. Wenn wir den Markt nicht selbst beherrschen, riskieren wir nicht nur unsere Wirtschaftskraft, sondern auch unsere digitale Souveränität«, ergänzt Lilian Tai Do Khac, Expertin für »Trustworthy AI« bei adesso. Und Michael Mayerhofer, Competence-Center-Leiter »Data Science & Artificial Intelligence« bei adesso, ist überzeugt: »Durch die Partnerschaft mit Aleph Alpha bieten wir unseren Kunden eine souveräne und DSGVO-konforme Alternative.«

KI auf dem adesso data day am 4. Mai in Frankfurt

Innovative KI-Lösungen und Data-Analytics-Technologien stehen auch im Mittelpunkt des adesso data day am 4. Mai in Frankfurt am Main. Die Veranstaltung beschäftigt sich mit der Frage, wie Unternehmen eine möglichst große Wertschöpfung aus ihren Daten ziehen können. Der adesso data day vermittelt als Plattform für Entscheider, Experten und Einsteiger praktisches Fachwissen und informiert über Trends und Technologien. Anwenderunternehmen zeigen in Erfahrungsberichten, wie sie klassische Daten-Challenges und moderne Trendthemen angehen. Einen weiteren Schwerpunkt legt der adesso data day auch auf das Thema Trustworthy AI und die damit verbundene EU-KI-Verordnung.