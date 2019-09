»Question the Now!« – Digital Mind Change 2019

Die Konferenz rund um die digitale Transformation geht in die dritte Runde. Künstliche Intelligenz, agile Methoden, lebenslanges Lernen – Tiefgreifende Entwicklungen wie die Globalisierung und die digitale Transformation verändern unsere Arbeitswelt grundlegend. Sie fordern uns, umzudenken und die Art und Weise, wie wir heute arbeiten in Frage zu stellen.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen kommen auf der Konferenz Digital Mind Change am 24. Oktober 2019 Vordenker verschiedenster Branchen und Unternehmensgrößen zusammen, um über die Arbeitswelt 4.0 zu diskutieren. Das diesjährige Motto »Question the Now!« rückt dabei die mit der digitalen Transformation verbundenen Herausforderungen in der Unternehmenspraxis in den Vordergrund.

Die Digitalisierung birgt neue Herausforderungen: Wie geht Transformation? Was braucht Führung heute? Wie qualifizieren wir Mitarbeiter stetig weiter, um gemeinsam von der Digitalisierung zu profitieren? Die Digital Mind Change nimmt sich diesen Fragen in unterschiedlichsten Formaten an.

Future of Work wird in vier Schwerpunktthemen greifbar

Der Perspektivenwechsel steht am Anfang jeder Unternehmenstransformation. Welches Mindset ein erfolgreicher Wandel neben entsprechenden Technologien voraussetzt, ist daher ein Kernthema auf der Digital Mind Change. Die vier Schwerpunkte Skills & Qualifications, Competences, Tools & Methods sowie Corporate Culture, Purpose & Leadership ermöglichen den TeilnehmerInnen dabei eine ganzheitliche Perspektive einzunehmen.

Keynote Dr. Sandra Reich: »Digitalisierung trifft auf Tradition – Transformation now or never«

Unternehmen stehen vor der großen Herausforderung, in Zeiten des Wandels weiterhin erfolgreich am Markt bestehen zu können. Kommen wir mit unseren bisherigen Strukturen und Arbeitsweisen in einem digitalen Umfeld zurecht? Wie binden wir unsere Mitarbeiter ein und finden beziehungsweise halten digitale Talente? Mit diesen Themen beschäftigt sich Dr. Sandra Reich, Chief Digital Officer der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, in ihrer Keynote.

Die CEWE Stiftung und Co. KGaA hat den Wandel vom analogen zum digitalen Fotofinisher bereits gemeistert. Vorstand Dr. Christian Friege teilt auf der Konferenz seine Erfahrungen. In seinem Best Case verdeutlicht er die Relevanz von Innovationsbereitschaft und gibt einen Ausblick auf die noch anstehende Herausforderung, das Erreichte in eine mobile und smarte Zukunft zu transferieren.

SAP Chief Designer Martin Wezowski diskutiert mit Wirtschaftsvertretern

»Technology is the human evolution«: Zu der Fragestellung, welchen Stellenwert der Mensch in einer übermenschlichen Arbeitswelt von morgen einnimmt, lädt außerdem Futurist und SAP Chief Designer Martin Wezowski zum Nachdenken ein.

Bilder: © Digital Mind Change