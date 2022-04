SecurityCruise am 1. und 2. Juni 2022 in Konstanz – Mit voller Fahrt in die sichere Digitalisierung!

Von neuen Schadsoftware-Varianten über die Ausweitung cyber-krimineller Erpressungsmethoden bis hin zu vollumfänglichen Angriffsszenarien, die IT-Sicherheitslage ist laut des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) kritisch.

Lassen Sie als Unternehmen keinen Raum für digitale Gefahren.

Bei der 4. SecurityCruise – der Fachtagung für IT Security und Datenschutz, zeigen Ihnen unsere Experten in 1,5 Tagen sichere digitale Lösungsansätze und beantworten die Fragestellungen, die Sie in Sachen IT- und Cyber-Sicherheit sowie Datenschutz voran bringen – verständlich und übersichtlich aufbereitet.

Diskutieren Sie hochaktuelle Themen hautnah an der Praxis – hier trifft sich IT-Kompetenz mit den Entscheidern des Mittelstandes auf Augenhöhe.

Wir freuen uns Sie an Bord begrüßen zu dürfen!

1. Juni – Crime Night auf der MS Uhldingen

17:30-23:00 Uhr

Lernen Sie die Teilnehmer während der Cruise-Fahrt auf dem Bodensee in entspannter Atmosphäre kennen und stimmen Sie sich mit den ersten Impulsvorträgen auf die Highlights des Kongresstages ein.

17:30 Uhr: Transfer vom Hotel

18:00 Uhr: Boarding

18:15 Uhr: Abfahrt

23:00 Uhr: Ende

2. Juni – Kongresstag im Hotel 47°

09:00-17:00 Uhr

Workshops

Wie täusche ich Hacker?

Security Awareness Training

Identitäten & Passwörter schützen

M365 & Cloud sicher betreiben

Vorträge

Lagebericht Cybercrime

DSGVO wo stehen wir?

ZeroTrust mit Network Access Control (NAC)

Einführung & Betrieb von Managementsystemen (ISO/TISAX)

Diskutieren und testen Sie Ihr erworbenes Fachwissen gleich in der Praxis im Security Circle, der begleitenden Ausstellung. Unsere Lösungspartner innovativer und sicherer Lösungen stehen Ihnen hier Rede und Antwort.

Tickets sind jetzt verfügbar. Sichern Sie sich Ihre Kombi-Vorteile unter https://shop.securitycruise.de

