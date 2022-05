Silicon Security Day 2022 – DAS Onlineevent für Cybersicherheit vom 1. bis 2.Juni 2022

Neue unkonventionelle Bedrohungen durch Doxing und Reputationsangriffe, Identitätsdiebstahl mit neuen Technologien wie Deepfakes, BEC-Angriffe, Ransomware, Sicherheit in hybriden Cloud- und Public-Cloud-Umgebungen, Sicherheit beim Einsatz von Remote-Mitarbeitern sowie in kritischen Infrastrukturen, Threat Hunting und EDR … Unternehmen müssen sich ständig neuen Herausforderungen im Bereich Cybersicherheit stellen.

Im Rahmen des Silicon Security Day 2022 am 01.06. (auf Deutsch) und 02.06. (auf Englisch) finden Sie Antworten auf die aktuellen Fragestellungen und Hilfestellungen zu den genannten Problemen.

So schaffen Sie den Eintritt in eine neue Ära der Cybersicherheit

Die Ultradigitalisierung von Prozessen und die geopolitische Instabilität in Kombination mit der zunehmenden Komplexität der technologischen Infrastrukturen in den Unternehmen sowie die stetige Zunahme von Cyberangriffen aller Art zeigen, dass die Cybersicherheit in eine neue Ära eintreten muss.

In Unternehmen wächst zunehmend das Bewusstsein hinsichtlich der Notwendigkeit, neue Sicherheitsansätze wie Zero Trust und EDR zu implementieren und gleichzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um mit kritischen Situationen wie Ransomware-Angriffen, Datendiebstahl, Phishing oder Sicherheitskrisen in der Lieferkette umzugehen. Nur wenn dies gelingt, können katastrophale Folgen für das Unternehmen vermieden werden.

Der Silicon Security Day 2022 – ein wichtiger Baustein zum Schutz Ihres Unternehmens!

Der Silicon Security Day 2022 ist DIE große Online-Veranstaltung zum Thema Cybersicherheit, die sich mit allen neuen Herausforderungen befasst, denen sich Sicherheits- und Technologiemanager in allen Arten von Unternehmen und Institutionen gegenübersehen. Auf dem Silicon Security Day 2022 werden anerkannte Experten aus der Branche die wichtigsten Bedrohungen vorstellen, denen Unternehmen und deren Schutz im digitalen Zeitalter ausgesetzt sind.

Im Rahmen des Silicon Security Day 2022 erfahren Sie u. a.,

wie genau Ransomware-Gruppen wie (die inzwischen zerschlagene) REvil und ihre Nachfolger, Darkside u. a. vorgehen, um in Ihre Unternehmensserver und -rechner einzudringen, dort Daten zu verschlüsseln und Sie anschließend zu erpressen.

warum signaturbasierte Endpunktschutzplattformen einen solchen Angriff in der Regel nicht erkennen und was Sie dagegen tun können (Demo anhand eines echten Zero-Day-Ransomware-Angriffs!).

Im Anschluss werden effektive Gegenmaßnahmen vorgestellt, um den genannten Bedrohungen Einhalt gebieten zu können. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Einsatz künstlicher Intelligenz. Sie erfahren, wie die autonome Singularity™ XDR-Plattform von SentinelOne Ransomware-Angriffe mit dem patentiertem „1-Klick“-Rollback schützen kann. Sollte bereits ein Angriff erfolgt sein, ist das System dazu in der Lage, diesen zuverlässig zu erkennen und bereits eingetretene Schäden zu beheben.

Im Anschluss an die Keynotes werden wichtige Fragen im Rahmen eines Roundtables mit den beiden Referenten sowie David Howell, Chefredakteur von silicon.co.uk und Ransomware-Spezialist, erörtert und geklärt.

