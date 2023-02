Swissbit auf der EuroShop 2023: Neue Abo-TSE-Lösung nimmt Gestalt an

Gesetzeskonforme TSE trifft auf Flexibilität eines Abo-basierten Online-Signaturdienstes.

Als weltgrößte Messe für den Handel startet die EuroShop ab dem 26. Februar in Düsseldorf. Die Swissbit AG nutzt die Leitmesse der Retail-Branche, um über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen internationale Fiskalisierung und TSE-Lösungen für den deutschen Markt zu informieren. Als Unteraussteller am Stand der Partner Tech Europe GmbH in Halle 6/E42 steht dabei die neue Cloud-TSE-Strategie im Fokus. Angekündigt im vergangenen Jahr, arbeitet Swissbit kontinuierlich an der Umsetzung der Lösung, die sowohl für cloudbasierte Abrechnungssysteme als auch Kassen mit Offline-Funktionalität einen Hardware-Sicherheitsanker in den Mittelpunkt stellt. Einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Marktreife der neuen TSE-Lösung hat Swissbit bereits eingeleitet: Seit Ende letzten Jahres läuft der Zertifizierungsprozess beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Swissbit hat mit seinem Hardware-TSE-Portfolio den Standard in puncto Einfachheit gesetzt und war Ende 2019 der erste Hersteller überhaupt, der eine TSE-Zertifizierung in Deutschland erhalten hat. Mit den USB-Sticks, SD- und microSD-Karten lässt sich nahezu jedes moderne Kassensystem nach den Anforderungen der Kassensicherungsverordnung (KassenSichV) einfach und gesetzeskonform nachrüsten. Diese Vorzüge wird Swissbit konsequent in sein neues Lösungsangebot überführen. Darin fungiert die Hardware-TSE zukünftig auf Wunsch als Anker für eine Online-Signatur im Abo. Einmal eingesteckt, bietet diese Hardware über den Lebenszyklus einer Kasse die Fähigkeit zur Offline- und Onlinesignatur. Durch den Einsatz eines steckbaren Hardware-Sicherheitsankers als lokale SMAERS-Komponente schafft Swissbit die Grundlage für einen hundertprozentig gesetzeskonformen Zugang zur Cloud-Technologie, ohne dafür ein TPM oder andere Maßnahmen als Voraussetzung für den Umgebungsschutz einsetzen zu müssen.

Nach der Zertifizierung und Fertigstellung der Lösung plant Swissbit die Funktionalität zur Online-Signatur im Abo allen bestehenden Kunden und Partnern durch ein zertifiziertes Firmware-Update im Feld zugänglich machen. Neukunden hingegen profitieren weiterhin von der gewohnten Flexibilität, je nach Anforderung einfach zwischen den verschiedenen Swissbit-TSE-Varianten wechseln und so alle Handlungsspielräume nutzen zu können.

Über weitere Details zur Fertigstellung und zum Zeitplan informiert Swissbit auf der EuroShop.

https://www.euroshop.de/

https://www.swissbit.com/de/