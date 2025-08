TechTalk: Das hat es mit der Dell AI Factory und der Künstlichen Intelligenz auf sich

Was hat Dell Technologies alles auf der ISC High Performance 2025 gezeigt, speziell in Zusammenarbeit mit den Technologiepartnern Intel, AMD und NVIDIA? Und was hat das alles mit der Dell AI Factory zu tun? Darüber haben wir mit Johann Strauss gesprochen. 2 Minuten vollgepackt mit vielen interessanten Infos.



Was zeigt denn Dell Technologies im Wesentlichen auf der ISC 2025?

Im Wesentlichen zeigen wir drei Hauptpunkte. Silicon Diversity for Accelerators, also die sogenannten GPUs. Wir haben auf der einen Seite Nvidia, mit denen wir schon seit langer Zeit zusammenarbeiten und schon vor zwei Jahren die erste Lösung rausgebracht haben. Dann kam AMD als Nächstes, und jetzt zum Schluss kam Intel dazu. Das heißt wir bieten alles an Silicon, was möglich ist. Das zweite Thema, was wir hier zeigen, ist das Thema, wie kriegen wir große, skalierbare Racks mit Wasserkühlung, indem wir das alles reinbauen.



Was hat es in diesem Kontext mit der Dell AI Factory auf sich?

Die Situation im Markt ist, dass es viele Leute gibt, die uns erzählen, was KI ist. Kaum einer erzählt, wie wir da hinkommen. Wir haben das angeguckt und haben gesagt, wie müssen wir denn eigentlich den Leuten etwas bauen, dass sie KI bekommen und ihre Usecases, nämlich das, was hinten rauskommt.

Das sieht eigentlich genauso aus wie eine Fabrik. Vorne schickst du Komponenten ein, das sind unsere Daten. Und hinten raus kommen die Usecases. Und alles, was wir in der Mitte brauchen, das bauen wir. Dazu gehören Plattformen, die die Daten überhaupt managen. Dazu gehört Infrastruktur in allen Größen, vom Notebook bis zum größten Data Center.

Dazu gehören Software-Ecosysteme, weil ich brauche Software, damit ich das Ganze verarbeite. Und dann brauchen wir noch Professional Services. Irgendjemand muss diese Usecases definieren und bauen. Das ist unser Professional Services, unser Ecosystem. Mehr als 1.000 Firmen, die wir da zusammengepasst haben. Und all das zusammen gibt die AI Factory. Raus kommen die Usecases, die wir hinten dran kriegen. Das ist die ganze Story.