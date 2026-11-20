Drei Fragen an Andreas Lüning, Co-Founder & CTO G DATA CyberDefense AG auf der it-sa 2026, die er uns, mit dem ihm eigenen philosphischen Weitblick, beantwortete.



Welche Ergebnisse aus der aktuellen G DATA Studie sind für Sie überraschend und welche nicht?

Okay, aus dem Magazin heraus hat mich durchaus eine eine Grafik ein bisschen weiter interessiert. Wir sehen momentan, dass es Regularien gibt für IT-Sicherheit in Unternehmen, im Behördenumfeld und da gibt es eine Statistik, die mehr oder weniger mal nachfragt, was sind Hinderungsgründe auf solche Regularien einzugehen. Das sind Budget, Knowledge etc. Ich glaube, das ist tatsächlich relativ hilfreich, um auch in Zukunft von IT-Sicherheitsregularien zu verstehen, was sie im Unternehmen machen, was Hinderungsgründe sind zur Durchsetzung von solchen Regularien. Es ist natürlich immer ein gewisser Change, den ich im Unternehmen machen muss, um solcherlei Dinge in irgendeiner Weise zu etablieren. Aber ich glaube auf diese Punkte noch mal getrennt eingehen, auch letztendlich aus Sicht des Gesetzgebers, das wäre sehr interessant und bedeutet natürlich auch für uns, tatsächlich bei unseren Kunden, unseren Partnern, das Bewusstsein dafür zu schaffen auf diese Fragen, die dort gestellt werden, Antworten zu geben.



Wie hat die KI die Bedrohungslage für Unternehmen verschärft und wie wirkt G DATA diesem Trend entgegen?

Ja, wir kennen natürlich das Schlagwort KI. Ist überhaupt keine Frage. Und was wir natürlich sehen, ist in der Tat der Einsatz von KI im Bereich der Cyberbedrohung, also letztendlich auf der anderen Seite, der kriminellen Seite, der sogenannten Hacker, der Gruppe des organisierten Verbrechens. Da bewirkt natürlich KI einen extremen Effizienzgewinn. KI kann bewirken, dass Cyberangriffe schneller, koordinierter und auch präziser ablaufen. Ein gewisses Knowledge ist dann nicht mehr so dramatisch gefragt von Cyberkriminellen beispielsweise.

Was wir entgegensetzen müssen, ist natürlich ebenfalls künstliche Intelligenz einzusetzen, um Bedrohungslagen zu erkennen, um letztlich unsere Kunden, unsere Partner weiter zu schützen. Und aus meiner Sicht müssen wir immer etwas weiter vordenken. Wo Cyberkriminelle beispielsweise nun mit weniger Knowledge, aber mit sehr viel Effizienz KI einsetzen, müssen wir das ebenfalls tun, müssen aber einen erhöhten Grad an Knowledge aufbringen, damit wir auch weiterhin ein Schritt weiter sind und das bedeutet menschlicher Einsatz, menschliches Wissen tatsächlich zu haben.



Wenn Ihnen jemand vor 30 Jahren gesagt hätte, dass es in 30 Jahren KI-Agenten geben wird, hätten Sie das geglaubt?

Da kann ich jetzt natürlich nicht ja sagen, weil das hvor 32 Jahren keiner in irgendeiner Weise vermutet hat. Gehen wir mal sogar noch ein Schritt weiter, nehmen wir mal 40, 45 Jahre zurück. Da habe ich angefangen mit 12 Jahren mich für Computer zu interessieren. Und da gab es auch Dinge zum Abtippen und eins davon war ein Programm, ein psychologischer Betreuer, den konnte man tatsächlich abtippen, nannte sich damals Eliza und da konnte man im Englischen dann „Hallo, wer bist du?“, deinen Namen eintippen und „Hast du irgendwelche Probleme“? Und alles was dieser Pseudo Psychologe erzeugt hat, ist halbwegs korrekt grammatikalische Sätze bilden, die einfach eine Antwort geben, auf das, was ich gerade eingetippt habe.

Und jetzt, verglichen mit dem, was beispielsweise Ende 2022 gekommen ist, nämlich, dass wir LMMs plötzlich im Gebrauch hatten, die genau das konnten und sehr viel tiefgehender konnten, glaube ich, das war für uns alle, auch für mich eine Überraschung.

Was daraus jetzt tatsächlich in den letzten Jahren, es sind ja drei, vier Jahre, geworden ist, das ist schon sehr erstaunlich und und ich kann verstehen, wenn Menschen das tatsächlich auch als bedrohlich ansehen. Aber aus meiner Sicht: Die KI wird keine Seele besitzen. Ich weiß auch nicht, ob wir das alles schwarz reden müssen oder ob wir uns irgendwann einem Roboter-ähnlichen Staat gegenüber sehen, der sich Matrix-mäßig – wenn man den Film beispielsweise mal als Anekdote nimmt – tatsächlich so darstellt. Ich glaube, es hängt auch von uns ab, wie wir KI in Zukunft nutzen werden und wenn wir sie zum Guten nutzen, dann wird es auch gut werden. Nur leider ist es eine Technologie und von allen Technologien seit dem römischen Reich wissen wir eigentlich, dass sie sowohl positiv als auch negativ genutzt werden können.

Englische Übersetzung

Three questions for Andreas Lüning, Co-Founder & CTO of G DATA CyberDefense AG, at it-sa 2026, which he answered with his characteristic philosophical insight.



Which results from the current G DATA study surprised you, and which didn’t?

Okay, one graphic in the magazine definitely caught my attention. We currently see that there are regulations for IT security in companies and public sector environment, and there’s a statistic that more or less asks what the obstacles are to complying with such regulations. These include budget, knowledge, and so on. I think this is actually quite helpful for understanding IT security regulations in the future, what they do within companies, and what the obstacles are to enforcing such regulations.

Of course, it always requires a certain amount of change within a company to establish such things in some way. But I think addressing these points separately, ultimately from the legislator’s perspective, would be very interesting and would also mean that we, as customers and partners, need to raise awareness and provide answers to these questions.



How has AI exacerbated the threat landscape for companies, and how is G DATA countering this trend?

Yes, we’re certainly familiar with the buzzword AI. There’s absolutely no question about it. And what we’re seeing, of course, is the use of AI in the area of ​​cyber threats, so ultimately on the other side of the criminal side, the so-called hackers, the group of organized crime. AI is naturally leading to an extreme increase in efficiency there.

AI can make cyberattacks faster, more coordinated, and more precise. A certain level of knowledge is then no longer so dramatically required by cybercriminals, for example. What we have to counter this with, of course, is also using artificial intelligence to recognize threat situations, in order to further protect our customers and our partners. And from my perspective, we always have to think a step ahead. Where cybercriminals, for example, are now using AI with less knowledge but with much greater efficiency, we have to do the same, but we have to bring a higher level of knowledge to bear so that we continue to be a step ahead, and that means human effort, actually having human knowledge.



If someone had told you 30 years ago that there would be AI agents in 30 years, would you have believed it?

Of course, I can’t say yes to that now, because nobody suspected anything like that 32 years ago . Let’s go even further, let’s go back 40 or 45 years. That’s when I started getting interested in computers at the age of 12. And there were things you could type in, and one of them was a program, a psychological counselor, which you could actually type in. It was called Eliza back then, and you could type in English things like „Hello, who are you?“, your name, and „Do you have any problems?“ And all this pseudo-psychologist produced was formed, more or less grammatically correct sentences that simply gave an answer to what I had just typed in.

And now, compared to whatcame along at the end of 2022, for example, namely that we suddenly had LMMs in use that could actually do exactly that, and in much greater depth. I think that was a surprise for all of us, including me. What has actually come of it in the last three or four years is truly astonishing, and I can understand why people see it as genuinely threatening. But from my perspective: AI will not possess a soul. I also don’t know if we should paint such a bleak picture, or if we willeventually find ourselves facing a robot-like state that, in a Matrix-like fashion (if we take the film as an anecdote), actually presents itself that way. I believe it also depends on us how we use AI in the future, and if we use it for good, then it will turn out well. Unfortunately, it is a technology, and we know from all technologies since the Roman Empire that they can be used both positively and negatively.