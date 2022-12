Alle Jahre wieder feiert der Byteclub den Ugly Christmas Sweater Day. Auch vergangenen Freitag war es wieder soweit: Die Mitarbeitenden der IT-Unternehmensgruppe haben ihr schrägstes Weihnachtsoutfit angezogen. Ob kitschiger Rentierpulli oder blinkende Weihnachtsbaumbrille – nichts ist zu skurril, um es am dritten Freitag im Dezember seinen Kolleginnen und Kollegen vorzuführen. Der schrille Feiertag kommt ursprünglich aus den USA. Michael Hencke, Geschäftsführer des Byteclubs, ist davon überzeugt, dass sich diese Tradition bestens nach Hamburg importieren lässt, und geht mit seinem Look als gutes Beispiel voran: »Humor und Spaß sind gerade in herausfordernden Zeiten wichtig. Nach einem anstrengenden Jahr ist es jetzt an der Zeit, einfach mal zu feiern. Der Ugly Christmas Sweater Day steht zudem dafür, sich selbst nicht immer so wichtig zu nehmen.«

Weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar: https://byteclub.rocks/

Anzeige

Fotos Quelle Byteclub