Vom Netzanschluss bis zum Chip: Vertiv erweitert sein Portfolio um Microgrid-Kompetenz

KI-Rechenzentren brauchen nicht nur leistungsfähige Hardware, sondern verlässlich verfügbare Energie. Mit der abgeschlossenen Übernahme der UtilityInnovation Group ergänzt Vertiv sein Portfolio um Microgrid-Steuerungen und die Koordination lokaler Stromerzeugung und Speicherung. Für IT-Entscheider rückt damit eine strategische Frage in den Vordergrund: Wie lässt sich zusätzliche Rechenleistung realisieren, wenn der Netzanschluss zum Engpass wird? Die Akquisition soll den Stromzugang beschleunigen – ob das am einzelnen Standort gelingt, muss die Projektplanung zeigen.

Management Summary

Stromzugang wird zur strategischen Größe. Vertiv positioniert die Übernahme als Antwort auf Energieengpässe beim Ausbau von KI-Rechenzentren. Für das Management bedeutet das: Energiearchitektur und IT-Kapazitätsplanung sollten gemeinsam betrachtet werden.

Vertiv positioniert die Übernahme als Antwort auf Energieengpässe beim Ausbau von KI-Rechenzentren. Für das Management bedeutet das: Energiearchitektur und IT-Kapazitätsplanung sollten gemeinsam betrachtet werden. Die Wertschöpfungskette wird erweitert. UIG bringt Microgrid-Steuerungen, die Koordination von Erzeugung und Speicherung vor Ort sowie Microgrid-spezifische Schaltanlagen ein. Vertivs Ansatz reicht damit vom Netzanschluss bis zur Infrastruktur am Chip.

UIG bringt Microgrid-Steuerungen, die Koordination von Erzeugung und Speicherung vor Ort sowie Microgrid-spezifische Schaltanlagen ein. Vertivs Ansatz reicht damit vom Netzanschluss bis zur Infrastruktur am Chip. Der Deal ist eine Investition mit erfolgsabhängiger Komponente. Rund 1,45 Milliarden US-Dollar werden zunächst in bar gezahlt; bis zu 1,15 Milliarden US-Dollar können bei Erreichen definierter EBITDA-Ziele hinzukommen. Den positiven Beitrag zum bereinigten Gewinn je Aktie im ersten Jahr stellt Vertiv als Erwartung dar.

Rund 1,45 Milliarden US-Dollar werden zunächst in bar gezahlt; bis zu 1,15 Milliarden US-Dollar können bei Erreichen definierter EBITDA-Ziele hinzukommen. Den positiven Beitrag zum bereinigten Gewinn je Aktie im ersten Jahr stellt Vertiv als Erwartung dar. Flexibilität ist das Leistungsversprechen. Netzgekoppelte, den späteren Netzanschluss überbrückende und im Inselbetrieb versorgte Standorte gehören zum angekündigten Architekturansatz. Die Auswahl soll nicht an eine einzelne Erzeugungstechnologie oder einen einzelnen Lieferanten gebunden sein.

Netzgekoppelte, den späteren Netzanschluss überbrückende und im Inselbetrieb versorgte Standorte gehören zum angekündigten Architekturansatz. Die Auswahl soll nicht an eine einzelne Erzeugungstechnologie oder einen einzelnen Lieferanten gebunden sein. Entscheidend bleibt die Standortprüfung. Microgrids können Resilienz verbessern, erfordern aber Investitionen, spezialisierten Betrieb und den Schutz ihrer Steuerungs- und Kommunikationssysteme. Die redaktionelle Empfehlung lautet deshalb: Zeitgewinn, Wirtschaftlichkeit und Betriebsrisiken anhand belastbarer Szenarien abwägen.

KI-generiertes Symbolbild: Rechenzentrum mit Netzanschluss, Batteriespeichern und lokaler Energieversorgung. Die Konzeptillustration zeigt einen fiktiven Campus, keine reale Anlage von Vertiv oder UIG.

Vertiv schließt die Übernahme der UtilityInnovation Group ab

Die Übernahme im Wert von rund 1,45 Milliarden US-Dollar soll Vertivs Marktpotenzial im Bereich der Rechenzentren mit begrenzter Stromversorgung erweitern.

Das bewährte Team und die proprietäre Technologie von UIG ergänzen das Portfolio von Vertiv um Steuerungen für Microgrids, die Koordination der Stromerzeugung vor Ort, Microgrid-spezifische Schaltanlagen und eine Stromarchitektur hinter dem Zähler.

Erweitert das Strom- und Kühlungsportfolio von Vertiv vom Netzanschluss bis zum Chip, unabhängig von einer bestimmten Erzeugungstechnologie oder einem bestimmten Anbieter.

Vertiv Holdings Co., ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, die Vertiv Corporation, die Übernahme der Utility Innovation Holdings, Inc., die unter dem Namen UtilityInnovation Group (UIG) firmiert, für rund 1,45 Milliarden US-Dollar in bar abgeschlossen hat. Die Transaktion umfasst eine zusätzliche bedingte Gegenleistung von bis zu 1,15 Milliarden US-Dollar in bar, die vom Erreichen bestimmter Ziele beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („EBITDA“) über Zeiträume von 12 und 24 Monaten abhängt.

Bei einem Kaufpreis von rund 1,45 Milliarden US-Dollar entspricht die Übernahme etwa dem 13-fachen des für 2027 erwarteten EBITDA von UIG. Es wird erwartet, dass das EBITDA-Multiple deutlich niedriger ausfällt, falls die gesamte Earn-out-Zahlung fällig wird. Vertiv geht davon aus, dass sich die Übernahme bereits im ersten Jahr nach Abschluss positiv auf den bereinigten Gewinn pro Aktie auswirken wird.

UIG ist ein führender Anbieter von Microgrid-Lösungen, fortschrittlichen Leistungssteuerungen und der Konzeption von Stromversorgungsarchitekturen hinter dem Zähler für Rechenzentren. Durch die Übernahme erweitert Vertiv sein Angebot in Richtung Netzanbindung und ergänzt sein Portfolio um Steuerungen für Microgrids, die Koordination von Stromerzeugung vor Ort und Energiespeicherung sowie die Stromversorgungsarchitektur hinter dem Zähler. Diese Fähigkeiten sollen Betreibern von Rechenzentren helfen, schneller Strom zu sichern, da Netzengpässe den Ausbau der KI-Infrastruktur zunehmend einschränken.

»Wir freuen uns, das UIG-Team bei Vertiv willkommen zu heißen«, sagte Giordano Albertazzi, CEO von Vertiv. »Da Betreiber von KI-Rechenzentren daran arbeiten, den Ausbau in einem Umfeld mit zunehmend begrenzten Stromressourcen zu beschleunigen, ist der Zugang zu Strom zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil geworden. Da UIG nun Teil von Vertiv ist, können wir unsere Kompetenzen bis zur Netzanbindung und zu vor Ort verfügbaren Stromquellen ausweiten und so eine koordinierte Lösung schaffen – von der Stromerzeugung hinter dem Zähler bis hin zum Chip –, die Kunden dabei hilft, schneller Strom zu beziehen, ohne sie an eine bestimmte Erzeugungstechnologie oder einen bestimmten Anbieter zu binden.«

Der Zusammenschluss von Vertiv und UIG soll Kunden mehr Flexibilität bei der Beschaffung, Verwaltung und Skalierung von Strom bieten, während sich die Anforderungen an Rechenzentren weiterentwickeln, und zwar durch:

die Beschleunigung des Stromzugangs, um die Abhängigkeit von den Zeitplänen für den Netzanschluss zu verringern oder ganz zu beseitigen,

die Möglichkeit, die Kapazität vor dem Zähler (Behind the Meter, BTM) über das hinaus zu skalieren, was das Netz allein bereitstellen kann, und

die Bereitstellung eines einzigen Ansprechpartners für den gesamten Prozess vom Netzanschluss bis zur Infrastruktur auf Rack-Ebene.

»UIG freut sich darauf, seine Mission voranzutreiben, die Stromengpässe zu lösen, die die Entwicklung von KI-Rechenzentren bremsen«, sagte Sidney Hinton, Gründer und CEO von UIG. „Als Teil von Vertiv werden wir in der Lage sein, unser Fachwissen im Bereich Microgrids und ›Behind-the-Meter‹-Stromversorgung einem breiteren Kundenkreis weltweit zugänglich zu machen und so den Ausbau der kritischen Infrastruktur zu beschleunigen, die für das Wachstum der KI erforderlich ist.«

J.P. Morgan Securities LLC fungierte als Finanzberater für Vertiv, und Buchanan Ingersoll & Rooney PC war als Rechtsberater tätig. Morgan Stanley & Co. LLC fungierte als Finanzberater für UIG, und Davis Polk & Wardwell LLP war als Rechtsberater tätig.

Weitere Informationen zum umfassenden Portfolio von Vertiv an Stromversorgungs- und Wärmemanagementsystemen, Infrastrukturlösungen und Lebenszyklus-Dienstleistungen finden Sie unter Vertiv.com.

Praxistipps für IT-Management und Rechenzentrumsbetreiber

Die folgenden Tipps sind redaktionelle Empfehlungen, keine von Vertiv zugesagten Leistungen und kein Ersatz für standortspezifische technische, wirtschaftliche oder rechtliche Prüfung.

Energieplanung vor die Gerätebestellung ziehen. Lassen Sie IT, Gebäudetechnik, Energieeinkauf und Netzbetreiber gemeinsam prüfen, welche Leistung zu welchem Termin belastbar verfügbar ist. Vertiv betont bereits in der Ankündigung, dass frühe Architekturentscheidungen die nachgelagerte Infrastruktur prägen. [2] Drei Versorgungsszenarien vergleichen. Prüfen Sie Netzbetrieb, eine Überbrückung bis zum Netzanschluss und Inselbetrieb getrennt. Halten Sie pro Variante Annahmen zu Genehmigungen, Brennstoffversorgung, Lieferzeiten, Betriebsführung und späterer Erweiterung fest. Diese Varianten sind Teil des angekündigten Vertiv/UIG-Ansatzes. [2] Den Business Case auf Vollkosten ausrichten. Bewerten Sie nicht nur die Anschaffung, sondern auch Betrieb, Wartung, Personal, Energie und Erneuerung von Komponenten. Lassen Sie den Nutzen eines früheren Betriebsbeginns gesondert ausweisen. Das DOE weist auf mögliche hohe Anfangskosten und spezialisierte Betriebsanforderungen hin. [3] Resilienz nachweisen lassen. Vereinbaren Sie geeignete Abnahmetests für Lastwechsel, Netzausfall, Inselbetrieb und Wiederanlauf mit qualifizierten Fachplanern. Hardware-in-the-Loop-Verfahren und Tests von Betriebsübergängen gehören zu den beschriebenen Forschungs- und Validierungsansätzen für Microgrids. [5] Offenheit vertraglich konkretisieren. Fordern Sie eine dokumentierte Schnittstellenliste, Kompatibilitätsnachweise, Zugriff auf Betriebsdaten und eine Exit-Regelung. Die angekündigte Unabhängigkeit von einer einzelnen Erzeugungstechnologie oder einem Lieferanten sollte im Projekt überprüfbar werden. [1] Cybersecurity und Nachhaltigkeit getrennt prüfen. Definieren Sie Verantwortlichkeiten für Fernzugriff, Updates und Störungsmanagement; verlangen Sie außerdem eine nachvollziehbare Emissionsbilanz des tatsächlichen Erzeugungsmixes. Microgrid-Kommunikation birgt Cyberrisiken, während die Umweltwirkung von den eingesetzten Ressourcen abhängt. [3]

FAQ: Zehn Fragen zur Übernahme und zur Energiearchitektur

Was hat Vertiv übernommen – und was kostet die Transaktion?

Die Vertiv Corporation hat Utility Innovation Holdings, Inc., die als UtilityInnovation Group auftritt, übernommen. Die zunächst gezahlte Barvergütung beträgt rund 1,45 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich sind bis zu 1,15 Milliarden US-Dollar an bedingter Barvergütung vorgesehen, abhängig von EBITDA-Zielen über Zeiträume von zwölf und 24 Monaten. Die internationale Abschlussmeldung wurde am 27. Oktober 2026 veröffentlicht; die Datumszeile der vorliegenden deutschen Meldung lautet 3. November 2026. Veröffentlichungsdatum und Transaktionsdatum sollten redaktionell nicht gleichgesetzt werden. [1]

Was bringt UIG technisch in das Portfolio ein?

Genannt werden Microgrid-Steuerungen, die Koordination von Stromerzeugung und Energiespeicherung vor Ort, speziell für Microgrids ausgelegte Schaltanlagen sowie Behind-the-Meter-Stromarchitekturen. Damit erweitert Vertiv sein Angebot in Richtung Netzanbindung und lokaler Energiequellen. Der strategische Nutzen liegt laut Unternehmen in einer besser koordinierten Versorgung vom Netzanschluss bis zur Rack- und Chip-Infrastruktur. [1]

Was ist ein Microgrid?

Nach der Definition des US-Energieministeriums ist ein Microgrid ein Verbund miteinander verbundener Verbraucher und dezentraler Energieanlagen innerhalb klar definierter elektrischer Grenzen. Gegenüber dem übergeordneten Netz wird dieser Verbund als eine steuerbare Einheit betrieben. Er kann netzgekoppelt oder im Inselbetrieb arbeiten. Typische Komponenten sind Erzeugungsanlagen, Batteriespeicher und eine Steuerung, die Ressourcen und Lasten koordiniert. [3]

Was bedeutet Behind the Meter (BTM)?

Im hier beschriebenen Architekturkontext bezeichnet BTM die Stromversorgung hinter dem Zähler, also auf der Standort- beziehungsweise Verbraucherseite des Netzanschlusses. Vertiv verbindet damit die Koordination eigener Erzeugung und Speicherung sowie zusätzliche Standortkapazität über die allein vom Netz bereitgestellte Leistung hinaus. BTM bedeutet nicht automatisch vollständige Unabhängigkeit vom Netz. [1]

Redaktioneller Korrekturhinweis: In der Originalmeldung steht in einem Aufzählungspunkt „vor dem Zähler (Behind the Meter, BTM)“. Gemeint ist „hinter dem Zähler“. Der Originaltext wurde zur Nachvollziehbarkeit nicht verändert.

Warum ist die Stromversorgung für KI-Rechenzentren so wichtig?

Vertiv beschreibt Netzengpässe als zunehmende Begrenzung des KI-Infrastrukturausbaus. [1] Die IEA untersucht ergänzend den wachsenden Energiebedarf von Rechenzentren und die dafür benötigten Erzeugungsquellen; in ihrem Basisszenario spielen erneuerbare Energien ebenso wie fossile Quellen eine Rolle. Für Standortentscheidungen ergibt sich redaktionell die Empfehlung, Verfügbarkeit, Kosten und Emissionen nicht getrennt von der IT-Strategie zu bewerten. [4]

Kann ein Microgrid den Netzanschluss ersetzen oder überbrücken?

Grundsätzlich sind netzgekoppelte und netzunabhängige Betriebsweisen möglich. [3] Vertiv nennt ausdrücklich netzgekoppelte Standorte, „Bridge-to-Grid“-Lösungen zur Überbrückung bis zum Netzanschluss und Standorte im Inselbetrieb mit lokaler Erzeugung. Ob eine Variante am konkreten Standort tragfähig ist, lässt sich aus der Übernahmemeldung nicht ableiten: Sie enthält keine standortspezifischen Nachweise zu Genehmigungen, verfügbarer Leistung oder Zeitgewinn. [2]

Garantiert ein Microgrid eine unterbrechungsfreie Versorgung?

Nein, die Fähigkeit zum Inselbetrieb ist nicht gleichbedeutend mit einer pauschalen Garantie unterbrechungsfreier Versorgung. Das DOE nennt die autonome Versorgung bei einem Netzausfall als wesentlichen Resilienzvorteil und weist gleichzeitig auf technische Komplexität sowie Wartungs- und Betriebsanforderungen hin. [3] Die redaktionelle Empfehlung lautet: Verhalten bei Störungen und Betriebsübergängen anhand konkreter Prüfungen nachweisen lassen. Entsprechende Validierungsansätze, einschließlich Lastwechsel- und Wiederanlauftests, beschreibt das National Laboratory of the Rockies. [5]

Sind Microgrids automatisch nachhaltiger?

Nein. Das DOE macht Umweltvorteile davon abhängig, welche Ressourcen eingesetzt werden, und nennt erneuerbare Erzeugung als möglichen Beitrag zur Verringerung von Treibhausgasen und Luftschadstoffen. [3] Die IEA unterscheidet bei der Versorgung von Rechenzentren ausdrücklich zwischen dem physisch verbrauchten Strommix und dem vertraglich beschafften Mix. Technologieoffenheit allein ist deshalb kein Nachweis für eine bessere Klimabilanz; empfehlenswert ist eine projektbezogene Bilanz des tatsächlichen Betriebs. [4]

Bedeutet der integrierte Anbieteransatz weniger Abhängigkeit?

Vertiv verspricht eine koordinierte Lösung ohne Bindung an eine einzige Erzeugungstechnologie oder einen einzigen Lieferanten sowie einen verantwortlichen Ansprechpartner vom Netzanschluss bis zur Rack-Infrastruktur. Das ist eine Unternehmenspositionierung, kein im Einzelfall belegter Interoperabilitätsnachweis. [1] Redaktionell empfiehlt sich daher, Schnittstellen, Datenzugriff, Wartung, Ersatzteilversorgung und Anbieterwechsel vor der Beauftragung vertraglich zu prüfen.

Welche Kennzahlen gehören in die Investitionsentscheidung?

Als redaktionelle Auswahl empfehlen sich: Zeit bis zur nutzbaren Stromversorgung („Time to Power“), verbindlich verfügbare Leistung, Investitions- und Betriebskosten, Kosten eines verzögerten IT-Starts, Versorgungsdauer im Inselbetrieb, Verhalten bei Störungen, gemessene Emissionen und Erweiterbarkeit. Die Quellen liefern dafür die Themenfelder, aber keine universellen Zielwerte: Vertiv betont schneller verfügbaren Strom und skalierbare Kapazität; das DOE benennt Kosten, Resilienz und Betriebsanforderungen. Zielwerte sollten aus dem konkreten Geschäfts- und Standortbedarf abgeleitet werden. [1] [3]

Quellenübersicht

Alle Internetquellen abgerufen am 6. November 2026. Die Ziffern der Quellenübersicht entsprechen den Quellenverweisen in den Ergänzungen. Die vorhandene deutsche Originalmeldung ist zusätzlich die Textgrundlage.

[1] Vertiv: Abschluss der UIG-Übernahme, 27. Oktober 2026. Primärquelle zu Kaufpreis, Earn-out, Portfolio und Unternehmensprognosen.

https://investors.vertiv.com/news/news-details/2026/Vertiv-Completes-Acquisition-of-UtilityInnovation-Group/default.aspx

[2] Vertiv: Ankündigung der Übernahmevereinbarung, 2. September 2026. Primärquelle zu früher Energieplanung und den Architekturvarianten.

https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-events/corporate-news/2026/vertiv-announces-agreement-to-acquire-utilityinnovation-group-to-accelerate-time-to-power-for-ai-data-centers/

[3] US Department of Energy: Microgrid Overview, Januar 2024. Fachliche Grundlage zu Definition, Komponenten, Resilienz und Risiken; keine Anleitung zu deutschen Genehmigungen.

https://www.energy.gov/sites/default/files/2024-02/46060_DOE_GDO_Microgrid_Overview_Fact_Sheet_RELEASE_508.pdf

[4] International Energy Agency: Energy and AI – Energy supply for AI, 2025. Einordnung von Erzeugungsquellen und physischem Strommix; Zukunftsaussagen sind Szenarien, keine gesicherten Ist-Werte.

https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-supply-for-ai

[5] National Laboratory of the Rockies: Microgrids. Fachliche Grundlage zu Modellierung, Tests und Validierung.

https://www.nlr.gov/grid/microgrids

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt