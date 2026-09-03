»Wie viele Arbeitstage ein iPhone 17 Pro kostet – globale Kaufkraftanalyse mit starken Unterschieden zwischen Europa und Emerging Markets.«

Die Analyse zeigt, wie viele Arbeitstage Arbeitnehmer weltweit benötigen, um ein iPhone 17 Pro zu kaufen [1]. Europa führt mit hoher Kaufkraft, während Emerging Markets teils Monate Arbeitszeit benötigen.

Arbeitstage für ein iPhone 17 Pro – globale Kaufkraft im Vergleich

Kernergebnisse der Analyse

Luxemburg & Schweiz: 3 Arbeitstage

USA, Belgien, Dänemark, Niederlande, Norwegen: 4 Tage

Deutschland, Österreich, Finnland, Irland, Kanada: 5 Tage

Frankreich & Schweden: 6 Tage

UK & Neuseeland: 7 Tage

Türkei: 89 Tage , Vietnam: 99 Tage , Philippinen: 101 Tage

, Vietnam: , Philippinen: Indien: 160 Tage – globaler Tiefstwert

Europa dominiert die erschwinglichsten Märkte

Hohe Kaufkraft in Westeuropa

Luxemburg und die Schweiz führen mit nur drei Arbeitstagen. Belgien, Dänemark, Niederlande und Norwegen folgen mit vier Tagen. Deutschland liegt mit fünf Tagen im oberen Mittelfeld.

Deutliche Spreizung innerhalb Europas

Portugal: 24 Tage

Polen: 17 Tage

Ungarn: 27 Tage Diese Unterschiede spiegeln die variierenden Lohnniveaus und Steuerstrukturen wider.

Emerging Markets mit stark eingeschränkter Erschwinglichkeit

Lateinamerika & Asien

Chile benötigt 32 Tage, Malaysia 45, Thailand 61. Brasilien liegt bei 77 Tagen.

Extremwerte in Süd- und Südostasien

Türkei: 89 Tage, Vietnam: 99 Tage, Philippinen: 101 Tage. Indien bildet das Schlusslicht mit 160 Arbeitstagen – mehr als fünf Monate Arbeitszeit.

Warum die Unterschiede so groß sind

Lokale iPhone‑Preise

Durchschnittslöhne

Arbeitszeitmodelle

Steuern, Importzölle, Währungsbewegungen

Fazit

Die Kaufkraft für Premium‑Smartphones unterscheidet sich weltweit drastisch. Während das iPhone 17 Pro in reichen Volkswirtschaften weniger als eine Arbeitswoche kostet, entspricht es in Schwellenländern mehreren Monaten Arbeitszeit. Für B2B‑Analysen liefert die Kennzahl »Workdays Needed« einen klaren Indikator für Wohlstand, Lohnniveau und Marktpotenzial.

Quellen:

Tenscope – Datenbasis für Preise, Löhne und Arbeitszeitmodelle.

International Labour Organization (ILOSTAT) – Durchschnittslöhne & Arbeitszeitstatistiken.

Apple Retail Pricing – Lokale iPhone‑Preise pro Land.

Deutsche Bank Research – Globaler iPhone‑Preisvergleich (41 Länder).

Nationale Statistikämter – Ergänzende Lohn‑ und Arbeitszeitdaten.

Artikelreferenz:

Visual Capitalist: Workdays Needed to Buy an iPhone 17 Pro, by Country, 2. September 2026. Workdays Needed to Buy an iPhone 17 Pro, by Country

Methodik & Berechnung

Audit‑Level‑Methodik Die Kennzahl „Workdays Needed“ basiert auf Tenscope‑Daten und ILO‑Lohnstatistiken. Berechnet wird, wie viele 8‑Stunden‑Arbeitstage nötig sind, um den lokalen Preis des iPhone 17 Pro (256 GB) zu verdienen. Formel: Monatslohn → Stundenlohn → Stunden bis zum iPhone → Arbeitstage.

Beispielwerte (DE / CH / IN) Deutschland: ca. 5 Tage – hoher Netto‑Stundenlohn und moderater Gerätepreis. Schweiz: ca. 3 Tage – sehr hohe Löhne kompensieren höhere iPhone‑Preise. Indien: ca. 160 Tage – niedrige Durchschnittslöhne und hoher lokaler Gerätepreis führen zu extremen Werten.