Jeder Fünfte hört Podcasts

■ Am liebsten wird auf Reisen und beim Putzen gehört.

■ Bitkom startet Tech-Podcast »Strg-Alt-Entf«.

Comedy, Krimi oder Coaching to go: Jeder fünfte Bundesbürger (22 Prozent) hört Podcasts. Im Jahr 2016 waren es erst 14 Prozent. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter 1.006 Personen ab 14 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom [1].

Die digitalen Radioshows sind nicht nur bei den Jüngeren zwischen 14 und 29 Jahre beliebt (30 Prozent), sondern auch bei den 30- bis 49-Jährigen (30 Prozent). Unter den 50- bis 64-Jährigen ist jeder Vierte (24 Prozent) Podcast-Hörer, in der Generation 65plus sind es hingegen nur 4 Prozent. Türöffner in die Podcast-Welt ist für viele das Smartphone, über das sieben von zehn Hörern (74 Prozent) auf die Inhalte zugreifen.

»Podcasts haben einen festen Platz in der Medienwelt eingenommen«, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. »Das thematische Spektrum reicht von Meditation bis Tatort und spricht damit alle an, die maximale Flexibilität beim Hören haben wollen.«

Besonders auf Reisen oder unterwegs greift knapp jeder zweite Podcast-Hörer (49 Prozent) auf das Medium zu. 37 Prozent hören beim Putzen und Aufräumen Podcasts, 35 Prozent zum Einschlafen. Beim Sport greifen 27 Prozent auf die Inhalte zu, die Langeweile vertreiben sich 16 Prozent damit. Rohleder: »Podcasts sind Allrounder, weil sie einfach jederzeit nebenbei gehört werden können und nicht die volle Aufmerksamkeit beanspruchen wie zum Beispiel Videos.«

Für jeden fünften Podcast-Hörer gehören die Audioinhalte mittlerweile zur täglichen Routine (19 Prozent). Die meisten greifen mehrmals pro Woche (38 Prozent) auf Podcasts zu, 23 Prozent hören sie mehrmals pro Monat. Die beliebteste Tageszeit, um Podcasts zu hören, ist für jeden zweiten Hörer abends (52 Prozent). 20 Prozent hören auch gerne morgens, 13 Prozent mittags und 11 Prozent nachts.

Die Themen Nachrichten und Politik (43 Prozent) sowie Film und Fernsehen (41 Prozent) sind besonders beliebt. Jeder Dritte (34 Prozent) hört gerne Comedy. Auch Angebote zu Sport und Freizeit (30 Prozent), Musik (24 Prozent), Gesellschaft und Kultur (24 Prozent) sowie Bildung (24 Prozent) stehen hoch im Kurs. 21 Prozent hören Podcasts aus Wissenschaft und Medizin, 19 Prozent widmen sich Technologien und 18 Prozent Gesundheitsthemen.

Bitkom hat jetzt seinen Tech-Podcast »Strg-Alt-Entf« gestartet. In den wöchentlichen Interviews, Talks und Keynotes geht es um Trends rund um die Digitalisierung der Wirtschaft und Gesellschaft. Der Podcast ist verfügbar auf iTunes, Soundcloud, bei allen gängigen Podcast-Apps sowie auf der Website www.bitkom.org/podcast

[1] Hinweis zur Methodik: Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine repräsentative Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 1.006 Personen ab 14 Jahren in Deutschland, darunter 221 Podcast-Hörer, telefonisch befragt. Die Fragestellungen lauteten: »Hören Sie hin und wieder Podcasts?«, »Wie häufig nutzen Sie das Smartphone um sich Podcasts als Stream oder Download im Internet anzuhören?«, »In welchen Situationen hören Sie Podcasts?«, »Wie häufig hören Sie Podcasts?«, »Zu welcher Tageszeit hören Sie Podcasts bevorzugt?« und »Zu welchen Themen hören Sie Podcasts?«

Die Germanen sind Podcast-Muffel

In Deutschland mausern sich die Podcasts in letzter Zeit zu einer echten Alternative zu Print und Video. Doch im Vergleich zu anderen Ländern, entdecken die Bundesbürger ihre Liebe zu dem Format relativ spät. In den USA beispielsweise, gehören die gestreamten Sendungen bereits seit einiger Zeit fest zum Medieninventar jedes Medienhauses. Wie eine Studie des Reuters Institute for Journalism herausfand, hören hierzulande nur 22 Prozent regelmäßig Podcasts. Spitzenreiter ist Südkorea, dort gaben beinahe 60 Prozent der Befragten an, mindestens einmal im Monat in einen Audio- beziehungsweise Videostream zu schalten. In den Vereinigten Staaten, dem Geburtsland des Podcasts, sind es immerhin noch 33 Prozent. Patrick Wagner

https://de.statista.com/infografik/14343/anteil-der-podcastnutzer-in-verschiedenen-laendern/