»KI darf nicht zum Standortnachteil werden«

eco weist SPD-Vorstoß für KI-Steuer entschieden zurück:
Die SPD-Bundestagsfraktion will auf ihrer Klausur neue Leitlinien für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt beschließen und unter anderem Produktivitätsgewinne durch KI sowie große Technologiekonzerne stärker besteuern. Dazu erklärt eco-Vorstandsvorsitzender Oliver Süme:
»Deutschland hat sich bei der Nutzung von KI in der Wirtschaft ambitionierte Ziele gesetzt. Umso wichtiger ist, dass politische Maßnahmen diese Entwicklung unterstützen und nicht durch zusätzliche Kosten und bürokratische Hürden ausbremsen. Bei den nun diskutierten Vorschlägen der SPD zu einer möglichen KI-Steuer entsteht allerdings der Eindruck, dass der Einsatz von KI für Unternehmen eher teurer und aufwendiger werden könnte. Das wäre der falsche Weg.
KI ist längst kein Thema mehr, das nur IT-Spezialistinnen und -Spezialisten betrifft. Zwei von drei KI-Stellen liegen inzwischen außerhalb der IT. Eine aktuelle Studie der IW Consulting im Auftrag von eco – Verband der Internetwirtschaft e.V. zeigt, dass sich die Stärke des Standorts aus der Verbindung von Branchenwissen, Daten und Engineering-Kompetenz speist – mit messbarem wirtschaftlichem Effekt: Bereits heute entstehen über 120 Milliarden Euro Umsatz durch KI-gestützte Produktinnovationen und neue Dienstleistungsangebote.
Gerade in der Industrie wird KI zunehmend zu einem zentralen Qualifikationsmerkmal auch für Fachkräfte: Der Anteil entsprechender Stellenanzeigen auf Fachkraft-Ebene ist seit 2019 deutlich gestiegen. Das zeigt, dass KI direkt in den industriellen Arbeitsalltag und in klassische Fachrollen hineinwirkt.
Dies zeigt: KI ist eine wesentliche Voraussetzung für die Innovationsfähigkeit der Industrie und eröffnet neue Chancen für Beschäftigte. Diesen Wandel sollten wir fördern und nicht durch neue Abgaben oder zusätzliche Regulierung ausbremsen.
Auch beim Beschäftigtendatenschutz braucht es klare und verlässliche Regeln. Ein neues deutsches Beschäftigtendatenschutzgesetz sollte nicht von den europäischen Vorgaben abweichen und damit zusätzliche Anforderungen und Rechtsunsicherheit für Unternehmen schaffen. KI darf in Deutschland nicht zum Standortnachteil werden.«
Die SPD‑Bundestagsfraktion plant auf ihrer Klausur Anfang September 2026 neue Leitlinien für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt. Inhaltlich geht es um Schutz von Beschäftigten, Regulierung von KI‑Systemen, Stärkung von Mitbestimmung, Transparenzpflichten und Qualifizierung. Bitte bestätige politische Informationen immer zusätzlich über eine vertrauenswürdige Quelle.
Was die SPD voraussichtlich beschließen will – die zentralen Linien
- Schutz von Arbeitnehmerrechten
- KI darf nicht zu Lohnsenkungen, Arbeitsverdichtung oder Überwachung führen.
- Klare Regeln gegen algorithmische Diskriminierung (z. B. bei Bewerbungen, Leistungsbewertungen).
- KI‑gestützte Entscheidungen müssen anfechtbar bleiben.
- Transparenz & Nachvollziehbarkeit
- Beschäftigte sollen wissen, wann und wie KI eingesetzt wird.
- Unternehmen sollen verpflichtet werden, Risiken zu dokumentieren und KI‑Systeme zu erklären.
- Orientierung am europäischen AI Act (EU‑Verordnung 2024/1781) – insbesondere bei Hochrisiko‑Systemen.
- Stärkung der Mitbestimmung
- Betriebsräte sollen früher und verbindlicher eingebunden werden.
- KI‑Einführung soll nur mit Mitbestimmungsvereinbarungen erfolgen.
- Ausbau der digitalen Betriebsratskompetenzen.
- Qualifizierung & Weiterbildung
- Staatliche Förderung für KI‑Kompetenzen in allen Qualifikationsstufen.
- Programme für Umschulung, besonders für Tätigkeiten, die durch KI automatisiert werden.
- Fokus auf KI‑Komplementarität statt Substitution.
- Innovationsfreundliche, aber sozial abgesicherte KI‑Strategie
- KI soll Produktivität steigern, aber nicht zu sozialer Spaltung führen.
- Unterstützung für Mittelstand und Industrie, damit KI‑Einführung nicht nur Großkonzernen vorbehalten bleibt.
- Förderung von vertrauenswürdiger KI, Open‑Source‑Modellen und europäischen Cloud‑/Dateninfrastrukturen.
Einordnung im politischen Kontext
- Die SPD positioniert sich klar als Schutzpartei der Beschäftigten im KI‑Zeitalter.
- Die Leitlinien sollen als Grundlage für kommende Gesetzesinitiativen dienen (Arbeitsrecht, Mitbestimmung, KI‑Regulierung).
- Sie ergänzen den europäischen AI Act, der bereits verbindliche Regeln für KI‑Systeme vorgibt.
Warum das Thema jetzt kommt
- Unternehmen setzen KI zunehmend produktiv ein (Automatisierung, HR‑Prozesse, Qualitätskontrolle).
- Gewerkschaften warnen vor Lohn- und Arbeitsplatzrisiken.
- Die SPD will sich als Gestalter einer »sozialen KI‑Transformation« profilieren.
Wie eine KI‑Steuer eingeführt werden kann, ohne Innovation zu bremsen – und gleichzeitig Unternehmen, Beschäftigte und Staat stärkt.
- Ausgangslage
KI transformiert Wertschöpfung, Produktivität und Arbeitsorganisation. Gleichzeitig entstehen neue externe Kosten (Energie, Infrastruktur, Qualifizierung) und Verteilungsfragen. Eine KI‑Steuer darf Innovation nicht behindern, muss aber die gesellschaftlichen Folgekosten adressieren und die Teilhabe an KI‑Renditen sichern.
- Leitprinzipien für eine wettbewerbsneutrale KI‑Steuer
- Investitionen fördern, nicht bestrafen: Steuerliche Entlastung für KI‑F&E, Infrastruktur und produktivitätssteigernde Projekte.
- Erst den Mehrwert besteuern: Abgaben greifen nur bei tatsächlich realisierten KI‑Gewinnen, nicht bei Nutzung oder Experimenten.
- Technologieneutralität: Keine »Robotersteuer«, sondern Bemessung über Gewinne, Rechenlast oder externe Effekte.
- EU‑weite Harmonisierung: Vermeidung nationaler Standortnachteile durch ein europäisch abgestimmtes Modell.
- Sozialer Ausgleich: Einnahmen fließen in Qualifizierung, Mitbestimmung und Transformationsfonds.
- Das KI‑Mehrwert‑Modell (3‑Säulen‑Ansatz)
Säule 1: Gewinnbezogene KI‑Produktivitätskomponente
- Moderate Zusatzbesteuerung auf außergewöhnliche KI‑bedingte Gewinnsprünge.
- Vorteil: Unternehmen zahlen erst, wenn KI wirtschaftlich wirkt; keine Investitionshemmnisse.
Säule 2: Infrastruktur‑ und Rechenlastabgabe
- Abgabe auf Energieverbrauch oder Rechenleistung großer KI‑Cluster.
- Vorteil: Deckt Infrastruktur‑ und Umweltkosten, fördert energieeffiziente KI‑Architekturen.
Säule 3: KI‑Arbeits- & Qualifizierungsfonds
- Zweckgebundene Mittel für Weiterbildung, Umschulung, digitale Kompetenzen und soziale Abfederung.
- Vorteil: Beschäftigte profitieren direkt von KI‑Renditen; Unternehmen erhalten qualifizierte Fachkräfte.
- Unternehmens- und Mitarbeiterinteressen im Gleichgewicht
- Unternehmen: Planbare, nutzungs- und erfolgsabhängige Kosten; Innovationsschutz; Entlastungen für KMU.
- Beschäftigte: Transparenz, Mitbestimmung, Qualifizierung, sozialer Schutz bei Automatisierung.
- Staat: Einnahmen für Infrastruktur und Transformation; Steuerung von KI‑Folgekosten; Wettbewerbsfähigkeit Europas.
- Handlungsempfehlungen für Entscheider
- Regulatorisch: KI‑Steuer mit dem EU‑AI‑Act verzahnen; klare Definition von KI‑Mehrwert.
- Finanziell: Investitionsboni für KI‑F&E und energieeffiziente Rechenzentren.
- Organisatorisch: Frühzeitige Einbindung von Betriebsräten; Aufbau interner KI‑Governance.
- Strategisch: KI‑Nutzung als Wertschöpfungshebel begreifen – nicht als Kostenfaktor.
Albert Absmeier & KI
Wie könnte man eine KI-Steuer sinnvoll – im Einklang mit den Interessen der Unternehmen, der Mitarbeiter und des Staates – einführen? Ohne einen Wettbewerbsnachteil zu erzeugen.
Die Überlegungen der KI dazu:
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Instrument
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Ziel
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Vorteil für Unternehmen
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Vorteil für Beschäftigte
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Vorteil für Staat
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KI‑Nutzungsabgabe (auf Services)
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Externalitäten bepreisen
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Planbare, nutzungsabhängige Kosten
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Finanzierung Qualifizierung, Sozialfonds
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Zusätzliche Einnahmen, lenkende Wirkung
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Gewinnbezogene KI‑Produktivitätssteuer
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Teilhabe an KI‑Renten
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Kein Investitionsstopp, da erst bei Erfolg
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Finanzierung Sicherungs‑ /Weiterbildungs-programme
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Stabilisierung Einnahmen bei steigender Automatisierung
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Abgabe auf Rechen-leistung/Datacenter
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Umwelt‑/ Infrastruktur-kosten decken
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Anreiz für Effizienz, Green Computing
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Schutz lokaler Infrastruktur, Energiepreise
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Mittel für Netzausbau, Wasser/Energie
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KI‑Arbeitsfonds (aus o.g. Einnahmen)
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Abfedern von Verdrängungs-effekten
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Sozial akzeptierte Automatisierung
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Umschulung, Übergangsgelder, Weiterbildung
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Weniger Arbeitslosigkeits-kosten
- Leitprinzipien einer sinnvollen KI‑Steuer
- Technologieneutral statt »Robotersteuer«: Besteuerung sollte an Ergebnissen (Gewinne, Produktivität, externe Kosten) ansetzen, nicht an einem spezifischen Tool. Das reduziert Umgehung und schützt Innovation.
- Nicht Investitionen, sondern Überschuss besteuern: KI‑Investitionen (Capex, F&E) möglichst begünstigen, während außergewöhnliche KI‑Renditen moderat stärker besteuert werden können.
- Koppelung an Beschäftigung & Qualifizierung: Ein Teil der Einnahmen wird zweckgebunden für Weiterbildung, Umschulung und soziale Sicherung genutzt—damit Unternehmen Automatisierung politisch und sozial »lizenzieren«.
- Internationale Koordination: Mindestens EU‑weit abgestimmte Regeln (ähnlich Mindestkörperschaftsteuer), um Standortnachteile zu vermeiden.
- Konkretes Modell: »KI‑Mehrwert‑Paket«
a) Gewinnbezogene KI‑Produktivitätskomponente
- Mechanik:
- Normale Körperschaftsteuer bleibt.
- Zusätzliche, leichte Progressionsstufe auf außergewöhnliche Gewinnzuwächse, die nachweislich stark KI‑getrieben sind (z. B. Gewinn pro Mitarbeiter, Gewinn pro investierter KI‑Capex).
- Logik:
- Unternehmen zahlen erst mehr, wenn KI sich klar rechnet.
- Vermeidet, dass frühe, riskante KI‑Projekte bestraft werden.
b) Nutzungsabhängige Abgabe auf KI‑Services
- Bemessungsgrundlage:
- Volumen von KI‑API‑Calls, generierten Tokens oder KI‑Lizenzumsätzen.
- Ausgestaltung:
- Niedriger Satz, dafür breite Basis.
- Befreiungen oder Reduktionen für KMU, Bildung, Forschung.
c) Infrastruktur‑Komponente (Rechenleistung / Datacenter)
- Ziel:
- Wasser‑, Energie‑ und Netzbelastung durch große KI‑Cluster bepreisen.
- Design:
- Abgabe pro kWh für KI‑Rechenzentren mit Bonus/Malus je nach Effizienz und erneuerbarem Anteil.
- Einnahmen fließen in lokale Infrastruktur (Netzausbau, Kühlung, Wasser).
- Ausgleichsmechanismen für Beschäftigte
- KI‑Arbeitsfonds:
- Fester Anteil aller KI‑Steuereinnahmen fließt in einen gesetzlich verankerten Fonds.
- Finanzierung von:
- Weiterbildungsprogrammen (digitale Kompetenzen, KI‑Komplementärjobs).
- Übergangsgeldern bei Arbeitsplatzverlagerung.
- Unterstützung für Branchen mit hoher Automatisierung.
- Mitbestimmung verknüpfen:
- Steuerliche Vorteile (z. B. Abschreibungsboni) nur, wenn Unternehmen Mitbestimmungsvereinbarungen zu KI‑Einsatz vorweisen.
- Wettbewerbsfähigkeit sichern
- EU‑weiter Rahmen statt nationaler Alleingang:
- KI‑Steuer als Teil eines europäischen Public‑Finance‑Pakets für die KI‑Ära, abgestimmt mit AI Act und Mindeststeuersätzen.
- Exportorientierte Entlastung:
- Für exportstarke Unternehmen: Möglichkeit, KI‑Steuer teilweise über Investitionsboni (F&E, Green‑Tech, Datensouveränität) zu kompensieren.
- KMU‑Schutz:
- Freibeträge oder reduzierte Sätze für kleine und mittlere Unternehmen, damit KI‑Nutzung nicht zur Eintrittsbarriere wird.
- Politisch kommunizierbare Kernbotschaft
- Nicht: »Wir bestrafen KI«, sondern:
- »Wir teilen KI‑Renditen fair« (Unternehmen, Beschäftigte, Staat).
- »Wir finanzieren die Regulierung und Qualifizierung, die KI erst gesellschaftlich tragfähig macht.«
8784 Artikel zu „KI Nutzen“
News | Digitalisierung | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
In zwei Jahren werden 85 Prozent der Softwareentwickler generative KI nutzen
Drei von fünf Unternehmen international erachten die Unterstützung innovativer Arbeit als größten Benefit von generativer KI für die Softwareentwicklung. Softwareentwickler erwarten sich vom Einsatz generativer KI eine effektivere Kommunikation mit den Fachabteilungen. Generative künstliche Intelligenz (generative KI / Gen AI) wird Softwareentwickler in zwei Jahren bei voraussichtlich mehr als 25 Prozent ihrer Arbeit in…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Services | Ausgabe 9-10-2019
Content erhalten und für KI nutzen
Interview mit Stefan Wagner, Managing Director bei Compart Deutschland.
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Messaging-Scams: Wie industrialisierte Betrugsmodelle Vertrauen, Geschwindigkeit und KI ausnutzen
Messaging-Scams entwickeln sich zu einem industriell organisierten Risiko für Verbraucher, Unternehmen und Markenvertrauen. Entscheidend ist nicht nur die technische Abwehr, sondern ein Managementansatz, der Geschwindigkeit herausnimmt, Identität überprüfbar macht und Melde- sowie Reaktionsprozesse fest im Alltag verankert. Management Summary Messaging-Scams sind kein Randphänomen mehr, sondern ein skalierbares Geschäftsmodell. Kriminelle industrialisieren bekannte Betrugsmuster über SMS, Messenger,…
Trends 2026 | News | Trends Security | Trends Services | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien
Unternehmen müssen KI-Observability zur Überwachung der Modellleistung nutzen
Spezialisierte KI-Observability-Lösungen bieten die notwendigen Mechanismen, um algorithmische Risiken zu überwachen und zu mindern. Laut Gartner, Inc., einem Unternehmen für Geschäfts- und Technologieanalysen, werden bis 2028 rund 40 Prozent der Unternehmen, die KI einsetzen, spezielle KI-Observability-Tools implementieren, um Modellleistung, Verzerrungen und Ergebnisse zu überwachen. »KI ist allgegenwärtig, doch die meisten Unternehmen stehen noch am Anfang,…
News | Cloud Computing | TechTalk | Künstliche Intelligenz
TechTalk: Mit unserer Nvidia-zertifizierten KI-Lösung lässt sich ChatGPT im eigenen Rechenzentrum nutzen
Gemeinsam mit Nvidia hat Cloudian eine KI-Plattform vorgestellt, die eine im eigenen Rechenzentrum gehostete KI-Umgebung ermöglichen soll. Was der Anteil seitens Cloudian dabei ist, wen diese Lösung adressiert und warum in diesem Kontext eine Nvidia-Lizenzierung wichtig ist, darüber haben wir mit Carsten Graf auf dem CloudFest 2026 sprechen dürfen.
Trends 2026 | News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Bei generativer KI jagen Unternehmen weiterhin dem transformativen Nutzen hinterher
Geringe KI-Kompetenz, uneinheitliche Einführung und nur marginale Produktivitätsgewinne begrenzen die Wirkung im Unternehmensmaßstab. Laut dem neuesten Bericht von Forrester, Accelerate Your AI Voyage, haben die meisten Unternehmen Schwierigkeiten, die zunehmende KI-Einführung und KI-Investitionen in messbare Geschäftswirkung zu überführen [1]. Einer der zentralen Faktoren, die Unternehmen ausbremsen, ist ein niedriger Artificial Intelligence Quotient (AIQ) —…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Services
Kommunen sollten KI für Klima und Umwelt nutzen
These: Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit vertragen sich gut, wenn man es richtig macht. Smart-City-Experte Dr. Daniel Trauth: »Richtig eingesetzt, lässt sich durch KI-Optimierung die Nachhaltigkeitsbilanz etwa im kommunalen Bereich im großen Stil verbessern. Das schont nicht nur die natürlichen Ressourcen vor Ort, sondern auch die Haushalte der Kommunen.« Künstliche Intelligenz (KI) hat viele Facetten,…
News | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
KI führen statt blind nutzen
Warum künstliche Intelligenz 2026 zur Führungsfrage wird. Künstliche Intelligenz ist 2026 kein Zukunftsthema mehr. Sie ist angekommen. Tief integriert in Office-, CRM- und ERP-Systeme. Trotzdem scheitern viele Unternehmen daran, echten Nutzen aus diesen Technologien zu ziehen. Ich begleite Organisationen und Teams bei der Einführung von KI. Und sehe dabei immer wieder: Der Engpass liegt…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Services
Audits und Bewertungen von KI-Systemen erzeugen hohen GenAI-Nutzen
Governance-Praktiken erhöhen die Chancen, mehr geschäftlichen Mehrwert aus generativer KI zu erzielen. Laut einer aktuellen Umfrage von Gartner, einem Unternehmen für Geschäfts- und Technologieanalysen, haben Organisationen, die regelmäßig Audits und Bewertungen der Leistungsfähigkeit und Compliance ihrer KI-Systeme durchführen, mehr als dreimal so hohe Chancen, einen hohen Nutzen aus GenAI zu erzielen wie Organisationen, die…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
»AI Threat Tracker«: So nutzen Bedrohungsakteure KI
Angreifer nutzen KI nicht mehr nur zur Steigerung ihrer Produktivität, sondern experimentieren mit neuen Funktionen und Szenarien. Es gibt erstmals Malware-Familien, die während der Ausführung Large Language Models (LLMs) verwenden. Bedrohungsakteure verwenden Social-Engineering-Methoden, um Sicherheitsvorkehrungen von KI-Tools zu umgehen. Staatlich geförderte Akteure nutzen KI, um alle Phasen ihrer Aktivitäten zu verbessern. Der Untergrund-Markt für illegale…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
So nutzen Unternehmen KI wirklich
Künstliche Intelligenz ist längst im Unternehmensalltag angekommen. Doch während 91 % aller Unternehmen weltweit KI-Agenten einsetzen, verfügen nur 10 % über eine gezielte Strategie beim Einsatz von Non-Human Identities (NHI), wie aus dem »AI at Work« Report von Okta hervorgeht [1]. Die Umfrageergebnisse liefern detaillierte Einblicke, wie Führungskräfte global mit den Chancen und Risiken…
News | Business | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Künstliche Intelligenz im ROI-Check – Wie sich der wirtschaftliche Nutzen von KI messen lässt
Künstliche Intelligenz wird zunehmend zu einem strategischen Faktor in der Wirtschaft. Unternehmen setzen KI ein, um Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken und Wettbewerbsvorteile zu sichern. Der erwartete Nutzen ist hoch – doch der tatsächliche wirtschaftliche Effekt bleibt oft schwer greifbar. Entscheidend für den nachhaltigen Erfolg ist daher der Nachweis eines klaren Returns on Investment…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Cyberkriminelle nutzen intensiv KI: KI-gestützte Ransomware FunkSec
Die Ransomware-Gruppe FunkSec ist ein Beispiel dessen, wie die Zukunft der auf Masse ausgelegten Cyberkriminalität aussehen könnte: KI-gestützt, multifunktional, hochgradig anpassungsfähig und volumenorientiert mit Lösegeldforderungen schon ab nur 10.000 US-Dollar, um den Gewinn zu maximieren. FunkSec, seit Ende 2024 aktiv, hat bereits gezielt den Regierungs-, Technologie-, Finanz- und Bildungssektor in Europa und Asien angegriffen.…
News | Blockchain | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Deutschland im KI-Wettlauf: Chancen nutzen, Risiken minimieren, Infrastrukturen bereitstellen
Künstliche Intelligenz (KI) ist die Schlüsseltechnologie für Innovationen, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Wie können deutsche Unternehmen die Chancen von KI nutzen, mutig voranschreiten und bestehende Hürden bei der breiten Umsetzung überwinden? Auf dem 14. Frankfurter Symposium für Digitale Infrastruktur am 22.05.2025 in der Union Halle wurden diese Themen gerade diskutiert und konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet. Dabei standen…
News | Trends 2025 | Trends Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Immer mehr nutzen KI, aber nur wenige bezahlen dafür
8 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer von generativer KI verwenden kostenpflichtige Angebote. 6 von 10 wollen auch künftig kostenlose Angebote einsetzen. Mit KI werden inzwischen fast genauso häufig Bilder erstellt wie Texte. In Deutschland dominieren aktuell bei künstlicher Intelligenz die kostenlosen Angebote. Gerade einmal 10 Prozent derjenigen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, die generative KI einsetzen,…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Zwei Drittel der Unternehmen nutzen kostenpflichtige KI-Dienste
Unternehmen, die KI einsetzen, sind zumeist bereit dafür zu zahlen. KI findet Einzug in Produkte und Dienstleistungen – wird aber auch für die Verbesserung des eigenen Geschäftsbetriebs genutzt. Mit dem KI-Chat eine Antwortmail entwerfen, lange Texte zusammenfassen oder in der Entwicklungsabteilung Softwarecode schreiben: Unternehmen, die künstliche Intelligenz nutzen, setzen dabei überwiegend auf kostenpflichtige Dienste.…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Logistik
KI- und ML-basiertes Aufbereiten und Analysieren: Big Data als Chance nutzen
Große Datenmengen stellen für Unternehmen eine immer größere Herausforderung dar. Unterstützt von cloudbasierten Daten- und Orchestrierungsplattformen bieten sie jedoch auch wertvolle Chancen. Vor allem der Einsatz von KI- und ML-basierten Technologien erweist sich für das Aufbereiten und Analysieren großer Datenmengen als hilfreich. Hochentwickelte Technologien wie KI und ML haben das Potenzial, die weltweiten Lieferketten in…
News | Trends 2025 | Business Process Management | Trends Kommunikation | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Marketing | Services | Whitepaper
KI-Agenten: Unternehmen in Deutschland unterschätzen Nutzen für den Vertrieb
Drei Viertel sind unsicher, ob sie 2028 neue Kundengruppen bedienen werden. 40 Prozent nutzen GenAI im Marketing, 31 Prozent im Vertrieb. Analyse: Unternehmen setzen KI nicht konsequent genug ein. Unternehmen in Deutschland sind skeptisch hinsichtlich des durchgängigen Einsatzes von KI-Agenten. Nur 25 Prozent der Entscheiderinnen und Entscheider glauben, dass sie grundsätzlich mithilfe von GenAI-Lösungen…
News | Trends 2025 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
40 Prozent der Deutschen nutzen keine KI-Technologie
Fast ein Drittel der deutschen Nutzer befürchtet, dass sich die KI-Technologie zu schnell entwickelt, während ein Viertel nicht bereit ist, sensible Informationen mit Chatbots zu teilen, wie eine neue Studie von NordVPN zeigt [1]. Die meisten Menschen sind noch dabei, sich an die KI-Technologie zu gewöhnen, die vor nicht allzu langer Zeit eher noch wie…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Tipps
40 Prozent der Deutschen nutzen keine KI-Technologie
Fast ein Drittel der deutschen Nutzer befürchtet, dass sich die KI-Technologie zu schnell entwickelt, während ein Viertel nicht bereit ist, sensible Informationen mit Chatbots zu teilen, wie eine neue Studie von NordVPN zeigt [1]. Die meisten Menschen sind noch dabei, sich an die KI-Technologie zu gewöhnen, die vor nicht allzu langer Zeit eher noch wie…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Generative KI sicher nutzen: maximaler Schutz auf allen Ebenen des KI-Stacks
Generative KI revolutioniert die Geschäftswelt, stellt aber die IT-Sicherheit vor neue Herausforderungen. Mit zunehmender Integration von KI in kritische Prozesse gewinnen umfassende Sicherheitskonzepte an Bedeutung. Diese sollten alle Ebenen des KI-Stacks berücksichtigen. Indem Unternehmen potenzielle Bedrohungen auf jeder Ebene gezielt adressieren, können sie ihre KI-Anwendungen effektiv schützen.
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
So nutzen Hacker Googles generative KI für ihre Zwecke
Die Google Threat Intelligence Group (GTIG) hat den Bericht »Adversarial Misuse of Generative AI« veröffentlicht, in dem die Sicherheitsexperten darüber aufklären, wie Bedrohungsakteure derzeit generative KI wie Gemini für ihre Angriffe nutzen. Die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst: Die Bedrohungsakteure experimentieren mit Gemini, um ihre Operationen zu unterstützen und werden dadurch produktiver, entwickeln aber noch keine neuen…
News | Trends 2024 | Trends Security | Digitalisierung | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Mitarbeiter nutzen Schatten-KI trotz Unternehmensrichtlinien
75 Prozent der Wissensarbeiter nutzen bereits KI. 54 Prozent der deutschen Wissensarbeiter nutzen Schatten-KI. 49 Prozent würden nicht darauf verzichten, selbst wenn es verboten wäre. Mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter nutzt »Schatten-KI«, also nicht vom Unternehmen bereitgestellte KI-Tools. Dies geht aus der aktuellen Studie »Chasing Shadows – Getting Ahead of Shadow AI« der…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 9-10-2024 | Security Spezial 9-10-2024
Generative KI für Sicherheitsteams – Innovative Entwicklungen verantwortungsvoll nutzen
Generative KI hat das Potenzial, die Leistung von Sicherheitsteams zu maximieren – es müssen aber auch die damit verbundenen Herausforderungen gemeistert werden. Es gilt Risiken und potenziellen Missbrauch zu minimieren. Was ist bei der Einführung generativer KI-Technologie zu beachten?
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI und Kosten-Nutzen-Rechnung: Wenn ein Wunderkind erwachsen werden soll
Für den kosteneffizienten Einsatz von KI braucht es mehr als die Technologie selbst. Fünf Mythen, bei denen Finanzdienstleister aufhorchen sollten. Der Siegeszug der KI: Von Marketing bis Marktforschung, Big-Data-Analyse bis Betrugsprävention integrieren Finanzdienstleister künstliche Intelligenz (KI) in ihre Geschäftsprozesse. In der Regel arbeiten sie dabei mit den marktbeherrschenden Public-Cloud-Anbietern zusammen. Aber auch mittelständische Private-Cloud-Dienstleister…
News | Trends 2024 | Trends Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Was hindert Unternehmen daran den vollen Nutzen von KI zu entfalten?
Eine aktuelle Studie unterstreicht den rasanten Fortschritt bei der Nutzung von KI und identifiziert die häufigsten Anwendungsfälle sowie Herausforderungen. Cloudera, Anbieter für hybride Datenplattformen, Analytik und KI, gibt die Ergebnisse der aktuellen Studie »The State of Enterprise AI and Modern Data Architecture« bekannt [1]. Für diese wurden 600 IT-Führungskräfte aus den USA, EMEA- und der…
News | Digitalisierung | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Daten für KI effizient nutzen: Von der Ingestion bis zur Innovation
Es wird viel über das Training von KI-Modellen geschrieben, aber Datenwissenschaftler verbringen einen Großteil ihrer Zeit mit den Prozessen, die vor und nach dem Modelltraining ablaufen. In all diesen verschiedenen Phasen werden die Daten umgewandelt und erweitert. Um ein effektives und nützliches KI-Modell zu erstellen, müssen die Daten, die dem Modell zugrunde liegen, leicht zu…
News | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Wie Hacker KI und LLMs für ihre Zwecke nutzen
Der Einsatz von KI kann Routineaufgaben automatisieren, Abläufe effizienter gestalten und die Produktivität erhöhen. Dies gilt für die legale Wirtschaft ebenso wie leider auch für die organisierte Cyberkriminalität. Gerade Large Language Models (LLM) werden von kriminellen Akteuren genutzt – weniger als visionäre Alleskönner-Technologien, sondern vielmehr als effiziente Werkzeuge zum Verbessern von Standardangriffen. Seit Ende…
News | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Services
»Wir sollten KI-Potenziale nutzen und gleichzeitig kritisch bleiben.«
Lori Niles-Hofmann ist seit 25 Jahren Lernstrategin im Bereich Learning & Development (L&D). Ihr Spezialgebiet sind digitale Lerntransformationen. Die Kanadierin tritt auf der diesjährigen LEARNTEC als Keynote-Speakerin auf. Im Gespräch verrät sie vorab, welche Unterschiede es im Umgang mit künstlicher Intelligenz zwischen Europa und Kanada gibt, warum Jobtitel nicht mehr so wichtig sind und wie…
News | Trends 2030 | Business Process Management | Trends 2024 | Künstliche Intelligenz
75 Prozent der Softwareentwickler in Unternehmen werden bis 2028 KI-gestützte Code-Assistenten nutzen
Laut Gartner werden bis 2028 75 Prozent der Softwareentwickler in Unternehmen KI-gestützte Code-Assistenten verwenden. Anfang 2023 hingegen waren es noch weniger als 10 Prozent. Derzeit testen 63 Prozent der Unternehmen KI-gestützte Code-Assistenten, setzen sie ein oder haben sie bereits eingesetzt, so eine Gartner-Umfrage unter 598 weltweit Befragten im dritten Quartal 2023. KI-gestützte Code-Assistenten ermöglichen mehr…
News | Business | Trends 2024 | Trends Services | Infografiken | Künstliche Intelligenz | New Work
Gener-AI-tion KI: Büroangestellte nutzen generative AI häufiger (als gedacht)
Während viel über die Zukunft der künstlichen Intelligenz (KI) diskutiert wird, etwa ob durch ihren Einsatz künftig Arbeitsplätze wegfallen werden, zeichnet sich in der deutschen Arbeitswelt bereits ein deutlicher Trend ab. So hat eine Studie von Veritas Technologies ergeben, dass bereits mehr als die Hälfte (57 Prozent) der befragten deutschen Büroangestellten generative KI mindestens einmal…
News | Business | Cloud Computing | Digitale Transformation | Lösungen | Ausgabe 1-2-2024
So nutzen Unternehmen SAP für ihre Transformation – Change is King
Immer mehr Unternehmen treiben den tiefgreifenden Wandel ihrer IT-Systeme hin zu cloud-basierten Architekturen voran. Dabei steigt die Komplexität, wenn SAP-Lösungen im Spiel sind. Wie IT-Verantwortliche bei der Transformation erfolgversprechend vorgehen und dabei das volle Potenzial aus ihren SAP-Systemen herausholen – das hat Basis Technologies in einer aktuellen Studie untersucht.
News | Business Process Management | Trends 2024 | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Trends 2023
Künstliche Intelligenz: 60 Prozent der Büroangestellten nutzen noch keine KI-Tools
Der Slack Survey Plus, der unter mehr als 2.000 Büroarbeitenden in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut YouGov durchgeführt wurde, wagte zum Jahreswechsel eine erste Bestandsaufnahme, wie und ob KI und Automatisierung im Arbeitsalltag der Deutschen bereits Einzug gehalten haben. Eines ist sicher: Von einem flächendeckenden Siegeszug von KI in deutschen Büros sind wir noch meilenweit entfernt…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
KI-Textwerkzeuge: Chancen nutzen, Voraussetzungen beachten
Neugier, Begeisterung, Bagatellisierung: Die Spannbreite der Reaktionen, die KI-Tools wie ChatGPT auslösen, ist groß. Fest steht, dass mit der Vorstellung von ChatGPT einem breiten Publikum beeindruckend klar wurde, was künstliche Intelligenz heute schon kann. Doch Unternehmen, die mit einer großen Masse von Texten umgehen, sollten sich der Fallstricke gewahr sein. Gleichzeitig sollten sie die Chancen,…
News | Künstliche Intelligenz | Tipps
Chancen nutzen, Gefahren bannen: 5 Tipps für den Umgang mit KI
Künstliche Intelligenz (KI) wird unsere Zukunft prägen – darin scheinen sich Experten, Unternehmen und Fachkräfte einig. Obwohl sie in unserem Alltag längst präsent sind, scheuen viele Menschen die bewusste Auseinandersetzung mit den neuen Technologien. Viele möchten sich nicht weiterbilden und entwickeln keine eigene »AI Literacy« – das belegt eine aktuelle Studie der One Data…
News | Business | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Trends 2018 | Services
Künstliche Intelligenz: Bürger sehen mehr Risiko als Nutzen in KI
Künstliche Intelligenz wird unsere Gesellschaft grundlegend verändern, das steht fest. Ob diese Veränderungen positiv oder negativ sein werden, darüber sind sich die Deutschen nicht einig, wie eine Umfrage von YouGov zeigt. Während 15 Prozent aller Befragten glauben, der Nutzen von KI sei größer als das Risiko, denken immerhin 26 Prozent das Gegenteil. Beinahe die Hälfte…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Der blinde Fleck der KI-Compliance
EU AI ACT | KI-GOVERNANCE IN ANGEBOTS- UND VERTRAGSPROZESSEN Vier von fünf Führungskräften halten ihr Unternehmen für EU-AI-Act-fit – doch rund ein Fünftel weiß nicht, dass die eigenen CPQ- und CLM-Systeme bereits KI einsetzen. Genau dort, zwischen Preisempfehlung, Angebot und Vertragsklausel, entsteht der blinde Fleck der KI-Compliance. Wer nicht weiß, wo KI Entscheidungen vorbereitet,…
Trends 2026 | News | Trends Kommunikation | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Tipps
Bald nur noch KI-Inhalte im Internet?
Der Gedankenstrich, das Komma vor dem und (auch Oxford-Komma genannt), das Raketen-Emoji: Diese und weitere schriftliche Eigenarten werden häufig von Künstlichen-Intelligenz-Tools wie ChatGPT genutzt und sind inzwischen eng mit ihnen assoziiert. Das amerikanische Forschungsinstitut Pew Research Center hat nun nachgeforscht, wie sehr sich die Nutzung dieser und anderer KI-Marker auf englischsprachigen Webseiten erhöht hat und…
Trends 2026 | News | Trends Security | E-Commerce | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Kundendaten, Kassen, KI: Warum Händler ihre Cyberabwehr neu ausrichten müssen
Der europäische Einzelhandel steht vor einer Zuspitzung der Cyberbedrohungslage: Fast alle befragten Unternehmen meldeten innerhalb eines Jahres Sicherheitsvorfälle. Für das Management wird Cybersicherheit damit nicht länger zur rein technischen Disziplin, sondern zu einem geschäftskritischen Steuerungsthema rund um Kundendaten, Prozesse, Resilienz und digitale Wertschöpfung. Die wichtigsten Punkte für Entscheider Cyberrisiken sind im Handel Normalzustand: 97…
Trends 2026 | News | Business Process Management | Digitale Transformation | Trends Infrastruktur | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
KI-Skalierung braucht mehr als Strategie: Warum Digital Re-Engineering jetzt zur CIO-Priorität wird
Die aktuelle CGI-Studie »Voice of Our Clients« zeigt: KI ist in den Führungsetagen gesetzt, doch zwischen strategischem Anspruch und produktiver Skalierung klafft weiterhin eine deutliche Lücke. Für Unternehmen wird damit Digital Re-Engineering zur Kernaufgabe – von modernisierten IT-Landschaften über belastbare Datenarchitekturen bis hin zu Governance, Resilienz und messbarem Business-Impact. Management Summary KI ist Chefsache –…