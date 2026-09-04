KI-Skalierung braucht mehr als Strategie: Warum Digital Re-Engineering jetzt zur CIO-Priorität wird

Die aktuelle CGI-Studie »Voice of Our Clients« zeigt: KI ist in den Führungsetagen gesetzt, doch zwischen strategischem Anspruch und produktiver Skalierung klafft weiterhin eine deutliche Lücke. Für Unternehmen wird damit Digital Re-Engineering zur Kernaufgabe – von modernisierten IT-Landschaften über belastbare Datenarchitekturen bis hin zu Governance, Resilienz und messbarem Business-Impact.
Management Summary
- KI ist Chefsache – Skalierung bleibt die Hürde: Während 65 Prozent der Unternehmen KI bereits in Kernprozessen einsetzen, gelingt nur wenigen die Umsetzung einer durchgängigen KI-Strategie über das gesamte Ökosystem hinweg.
- Digital Re-Engineering wird zum Enabler: Wer KI wirtschaftlich nutzen will, muss Altsysteme, Dateninseln und starre Betriebsmodelle gezielt modernisieren.
- Ohne Kennzahlen kein Business-Impact: Viele KI-Initiativen bleiben schwer steuerbar, weil Ergebnisse und wirtschaftlicher Nutzen nicht konsequent quantifiziert werden.
- Souveränität und Resilienz rücken in den Fokus: Datensouveränität, lokale Cloud-Strategien und robuste Organisationen werden zu strategischen Voraussetzungen für digitale Handlungsfähigkeit.
- Managed Services beschleunigen die Umsetzung: Externe Partner gewinnen an Bedeutung, wenn Beratung, Integration, Re-Engineering und Betrieb zu skalierbaren Transformationsmodellen zusammengeführt werden sollen.
Unternehmen investieren massiv in KI, doch produktive Skalierung scheitert oft an Altsystemen, Datenbrüchen und fehlender Governance.
CGI, ein IT- und Business-Consulting-Unternehmen, hat die Ergebnisse seiner jährlichen globalen Marktstudie »Voice of Our Clients« veröffentlicht [1]. Sie basiert auf Interviews mit mehr als 1.800 Führungskräften aus Wirtschaft und Technologie, von denen die Mehrheit auf C-Level tätig ist. Die diesjährige Studie zeigt für Deutschland eine klare Marktentwicklung hin zu Digital Re-Engineering: Unternehmen digitalisieren und modernisieren ihre bestehenden IT-Systeme und Geschäftsprozesse gezielt, um den KI-Einsatz zu skalieren und so messbaren Business-Impact zu erzielen. Die Studie von CGI identifiziert drei übergreifende Trends, welche die Business- und Technologiestrategien in Unternehmen und Behörden prägen:
- Der strategische Imperativ: Anpassungsfähige, resiliente Organisationen.
Der technologische und digitale Fortschritt bleibt der einflussreichste Makrotrend und wird von 65 % der befragten Führungskräfte genannt. Den am schnellsten an Bedeutung gewinnenden Trend machen weiterhin die Verschiebungen in der Weltwirtschaftsordnung und die damit einhergehende Neugestaltung von Lieferketten aus. Dabei erhöht die zunehmende geopolitische Komplexität den Anpassungsdruck auf Organisationen. Zugleich priorisieren 49 % der Führungskräfte die Themen Datensouveränität und lokale Cloud-Strategien, aber nur 33 % bewerten ihre Systeme als sehr agil. Dies unterstreicht die Notwendigkeit der Implementierung anpassungsfähigerer und resilienterer Organisationsstrukturen und -prozesse.
- Die Ambitionen bei der Einführung und dem Einsatz von KI sind größer als die organisatorische und technologische Umsetzungsbereitschaft der Unternehmen.
Die Implementierung von GenAI hat in den letzten zwei Jahren um 30 Prozentpunkte zugenommen, 65 % der Unternehmen setzen KI mittlerweile in zentralen Geschäfts- und Betriebsprozessen ein. Die technologische und organisatorische Bereitschaft der Unternehmen zur effektiven und tiefgreifenden KI-Einbindung hält jedoch nicht mit den KI-Ambitionen Schritt. 52 % der befragten Führungskräfte geben an, dass Legacy-Systeme ihre Daten- und KI-Strategien erheblich beeinträchtigen. Dies unterstreicht, dass die digitale Neugestaltung grundlegender Systeme, Daten und Betriebsmodelle entscheidend ist, um KI in Unternehmen über die Pilotierungsphase hinaus zu skalieren und messbaren Mehrwert zu erzielen. Zwar verfügen 37 % der Unternehmen über eine unternehmensweite KI-Strategie, doch nur 8 % setzen sie in ihrem gesamten Ökosystem um. Darüber hinaus quantifizieren nur 55 % der Unternehmen die Ergebnisse ihrer KI-Einführung.
- Kosten und Altsysteme schränken den Return on Investment ein.
Der Kostendruck bleibt das größte Hindernis für Unternehmen bei der KI-Einführung und -Nutzung. 52 % der Führungskräfte stufen ihre Legacy-Systeme als erhebliche Herausforderung für eine erfolgreiche Digitalisierung ein, was sich auf die Programme und die Umsetzungskapazitäten auswirkt. Modernisierung und Migration gewinnen deshalb weiter an Bedeutung. 29 % der Führungskräfte auf C-Level wollen sich in den nächsten drei Jahren auf umfassende und selektive Managed-Services-Modelle stützen, um die Umsetzungskapazitäten zu stärken und eine skalierbare, KI-gestützte Transformation zu ermöglichen.
»Die aktuellen geopolitischen Herausforderungen, steigende Kosten, neue regulatorische Anforderungen und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz verändern die Prioritäten vieler Unternehmen. Wer KI erfolgreich nutzen will, braucht moderne, sichere und souveräne digitale Strukturen, die strategische Handlungsoptionen erlauben«, sagt Stefan Becker, President Germany Operations bei CGI. »Die Ergebnisse aus unserer aktuellen Kundenumfrage ›Voice of Our Clients 2026‹ zeigen einen klaren Trend zum Digital Re-Engineering, denn entscheidend ist, bestehende IT- und Prozesslandschaften gezielt zu modernisieren, damit KI messbaren Mehrwert schafft und Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig bleiben. CGI blickt in diesem Jahr auf 50 Jahre erfolgreiche Partnerschaften zurück und wird für seine Kunden auch weiterhin die Grundlage schaffen, um Innovation wirtschaftlich umzusetzen und nachhaltige Geschäftsergebnisse zu erzielen.«
Der Trend ist eindeutig: Unternehmen setzen zunehmend auf wenige, vertrauenswürdige Partner, die Beratung, Systemintegration und digitales Re-Engineering aus einer Hand liefern können. Die CGI-Studie bestätigt, dass ohne modernisierte Grundlagen KI bei fragmentierten Daten, Altsystemen und veralteten Betriebsmodellen oft nur die Komplexität und die Kosten erhöht – statt echten Mehrwert zu schaffen. Genau das treibt die Nachfrage nach selektiven Managed Services und Beratungskompetenz: Unternehmen brauchen Unterstützung dabei, Technologie, Mitarbeitende und Prozesse so aufeinander abzustimmen, dass messbare Ergebnisse entstehen.
»Der Erfolg von KI entscheidet sich im operativen Betrieb«, ergänzt Niklas Bläsing, Director Consulting Expert und Head of Data & AI bei CGI. »Dafür braucht es die richtige technische Basis und eine klare Governance. Entscheidend ist aber vor allem, dass keine Insellösungen in der Pilotierungsphase entwickelt werden, sondern wiederverwendbare Anwendungsfälle – und zwar gemeinsam mit Fachbereichen, Datenverantwortlichen und IT-Mitarbeitenden von Anfang an. Nur so lassen sich KI-Anwendungen in die Produktion überführen und effektiv skalieren.«
[1] Weitere globale Erkenntnisse aus der CGI-Studie »Voice of Our Clients« sowie branchenspezifische Einblicke finden sich unter https://www.cgi.com/de/de/voice-of-our-clients
FAQ
- Was ist die zentrale Botschaft der CGI-Studie?
KI ist in vielen Unternehmen strategisch etabliert. Der entscheidende Engpass liegt jedoch in der produktiven Skalierung und in den dafür notwendigen technologischen, organisatorischen und prozessualen Voraussetzungen.
Praxisbeispiel: Ein Industrieunternehmen nutzt GenAI zunächst im Kundenservice für Antwortvorschläge. Erst durch Anbindung an CRM, Wissensdatenbank und Qualitätskontrolle entsteht daraus ein skalierbarer Serviceprozess.
- Warum ist Digital Re-Engineering so wichtig?
Bestehende IT- und Prozesslandschaften sind häufig nicht auf datengetriebene und KI-gestützte Geschäftsmodelle ausgelegt. Re-Engineering schafft die Grundlage, um Anwendungen aus der Pilotphase in den Regelbetrieb zu überführen.
Praxisbeispiel: Ein Versicherer modernisiert Schadensprozesse, harmonisiert Datenquellen und automatisiert Prüfschritte. KI unterstützt anschließend nicht isoliert, sondern eingebettet in den End-to-End-Prozess.
- Welche Rolle spielen Legacy-Systeme?
Altsysteme erschweren Integration, Datenzugriff und Automatisierung. Damit erhöhen sie nicht nur die Komplexität, sondern begrenzen auch Tempo und Wirkung von KI-Initiativen.
Praxisbeispiel: Eine Bank kann Betrugserkennung erst deutlich verbessern, nachdem Transaktionsdaten aus Kernbankensystemen, Online-Banking und Risikomodellen konsolidiert verfügbar sind.
- Warum reicht eine KI-Strategie nicht aus?
Strategie muss operationalisiert werden. Ohne saubere Datenbasis, klare Verantwortlichkeiten, Governance und skalierbare Betriebsmodelle bleibt KI ein isoliertes Technologieprojekt.
Praxisbeispiel: Ein Handelsunternehmen definiert nicht nur KI-Ziele, sondern legt auch Verantwortliche für Datenqualität, Modellfreigaben und Monitoring fest – erst dadurch wird KI im Einkauf belastbar nutzbar.
- Wie lässt sich Business-Impact nachweisen?
Durch klar definierte Kennzahlen, belastbare Use Cases und eine konsequente Messung von Effizienzgewinnen, Qualitätsverbesserungen, Kosteneffekten und neuen Geschäftsmöglichkeiten.
Praxisbeispiel: In der Instandhaltung wird der Erfolg eines Predictive-Maintenance-Modells nicht an der Modellgenauigkeit allein gemessen, sondern an weniger ungeplanten Stillständen, geringeren Wartungskosten und höherer Anlagenverfügbarkeit.
- Warum gewinnt Datensouveränität an Bedeutung?
Regulatorische Anforderungen, geopolitische Risiken und Cloud-Strategien erhöhen den Bedarf an kontrollierbaren, sicheren und nachvollziehbaren Daten- und Betriebsmodellen.
Praxisbeispiel: Ein öffentlicher Auftraggeber setzt auf eine lokal betriebene Cloud-Umgebung, damit sensible Verwaltungsdaten nachvollziehbar verarbeitet und regulatorische Vorgaben eingehalten werden.
- Weshalb verharren viele KI-Projekte im Pilotstadium?
Häufig fehlen wiederverwendbare Anwendungsfälle, integrierte Datenflüsse und die frühe Einbindung von Fachbereichen, IT und Datenverantwortlichen.
Praxisbeispiel: Ein Chatbot-Prototyp liefert überzeugende Testergebnisse, scheitert aber im Rollout, weil Rollen, Eskalationsprozesse, Datenschutzprüfung und Betriebsverantwortung nicht frühzeitig geklärt wurden.
- Wie können Managed Services unterstützen?
Managed Services können Umsetzungskapazitäten erweitern, Betriebssicherheit schaffen und Unternehmen dabei helfen, KI-Lösungen kontrolliert, wirtschaftlich und skalierbar zu betreiben.
Praxisbeispiel: Ein Mittelständler lagert Betrieb, Monitoring und Weiterentwicklung einer KI-gestützten Dokumentenverarbeitung teilweise aus und kann interne Teams dadurch stärker auf Prozessverbesserungen konzentrieren.
- Was sollten IT- und Business-Entscheider jetzt priorisieren?
Im Mittelpunkt sollten modernisierte Kernsysteme, belastbare Datenarchitekturen, klare Governance, messbare Use Cases und ein Betriebsmodell stehen, das Skalierung ermöglicht.
Praxisbeispiel: Ein CIO priorisiert zunächst wenige geschäftskritische Use Cases mit klarer Datenbasis, statt viele Piloten parallel zu starten. So lassen sich Budgets, Architekturentscheidungen und Change Management fokussierter steuern.
- Was entscheidet über den nachhaltigen Erfolg von KI?
Erfolgreich wird KI dort, wo Technologie, Prozesse und Menschen zusammengedacht werden – nicht als Experiment am Rand, sondern als Bestandteil des operativen Geschäfts.
Praxisbeispiel: Ein Logistikunternehmen kombiniert Routenoptimierung mit Schulungen für Disponenten, klaren Eingriffsregeln und laufendem Performance-Monitoring. Die KI unterstützt Entscheidungen, ersetzt aber nicht die operative Verantwortung.
Management Summary, FAQ und Bild wurden mit Hilfe von KI erstellt
86 Artikel zu „Re-Engineering“
News | Trends 2024 | Trends Security | Digitalisierung | IT-Security
CrowdStrike-Ausfall markiert Wendepunkt für Software-Engineering
Der Vorfall sorgte in drei Viertel der Unternehmen für positive Veränderungen in mehreren Bereichen, trotz weitreichender Ausfälle. 86 % der Unternehmen erhöhen ihre Budgets für Softwareentwicklung, 86 % stellen als direkte Reaktion darauf neue Mitarbeiter ein. 83 % wollen ihre Software- und Dienstleistungsanbieter stärker diversifizieren, um zukünftige Risiken zu minimieren, während die Nutzung von Open…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
KI für KMU: Wenn Strategie und Umsetzung auseinanderdriften
Management Summary KI ist im Mittelstand kein Technologiethema mehr, sondern eine Führungsaufgabe. Entscheidend ist, dass Geschäftsführung, Fachbereiche und IT ein gemeinsames Zielbild entwickeln. Die größte Lücke entsteht zwischen Strategie und Umsetzung. Viele Projekte scheitern nicht an der Leistungsfähigkeit der Systeme, sondern an unklaren Rollen, fehlendem Prozesswissen und unrealistischen Erwartungen. Datenqualität ist der unterschätzte Hebel…
News | Trends 2029 | Business Process Management | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work
60 % der Unternehmen werden in großem Umfang auf kleinere Softwareentwicklungsteams umstellen
Kleine Teams gewinnen an Bedeutung, sie sind jedoch kein Mittel zur Kosteneinsparung. Unternehmen, die KI dazu nutzen, Einstiegsstellen für Nachwuchskräfte abzubauen, gefährden damit ihre Talentpipeline in der Softwareentwicklung. Bis 2029 werden 60 % der Unternehmen in großem Umfang kleinere Softwareentwicklungsteams einsetzen; 2026 waren es noch 15 %. Das geht aus einer Prognose von Gartner,…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Trends Services | Services
Mittelständische IT-Beratungen spüren die strukturelle Konjunkturkrise
Top 25 mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen wachsen 2025 um durchschnittlich 1,9 Prozent. Kriselnde Kundenbranchen erhöhen den Druck zur Erschließung neuer Märkte. Wachstumserwartungen für 2026 nach unten korrigiert: Umsatzplus von 8,5 Prozent wird erwartet. Die 25 führenden mittelständischen IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland blicken auf das zweite herausfordernde Jahr in Folge: Ihre Umsätze sind 2025…
Ausgabe 5-6-2026 | News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Lösungen
Agentic-Ready Data – Daten für Menschen und Maschinen
Straßendaten entfalten ihren vollen Wert erst dann, wenn sie nicht nur präzise, sondern auch für Menschen und KI-Systeme gleichermaßen verständlich sind. Agentic-Ready Data übersetzt komplexe Straßeninformationen in nutzbare, semantisch klare Datenstrukturen, die fundierte standortbezogene Entscheidungen beschleunigen. So wird aus technischer Detailtiefe ein strategischer Vorteil für Unternehmen.
Trends 2026 | News | Trends Security | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Ohne Erklärbarkeit kein ROI: Wie XAI und Observability GenAI skalierbar machen
Erklärbare KI wird bis 2028 die Investitionen in die Observability von LLMs auf 50 % steigern, um eine sichere Einführung von GenAI zu gewährleisten. Die Observability von LLMs und erklärbare KI bilden entscheidende Vertrauensschichten für die Skalierung von GenAI-Initiativen. Gartner prognostiziert, dass die zunehmende Bedeutung erklärbarer KI (XAI) die Investitionen in die Observability großer…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien
Was bedeutet agentenbasierte KI für die Zukunft der Software?
Der Januar war ein harter Monat für Softwareaktien. Die Marktstimmung schwankte stark. Das hatte in vielen Fällen weniger mit den Fundamentaldaten zu tun als vielmehr mit einer einzigen Frage, die den Sektor bewegte: »Was bedeutet agentenbasierte KI für die Zukunft der Software?«. Eine aktuelle Analyse von William Blair verdeutlicht die Stimmung sehr gut: Der…
Trends 2026 | News | Business | Trends Security | Favoriten der Redaktion | Trends Services | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Studie enthüllt: Unternehmen verlieren die Kontrolle über KI
Unternehmen nutzen neue KI- und Cloud-Technologien für das Datenbankmanagement schneller denn je. Mitunter so schnell, dass die Sicherheit auf der Strecke bleibt und Kontrollverluste drohen. Das ist eines der zentralen Ergebnisse des State of the Database Landscape Report 2026 von Redgate, einem Anbieter von Database-DevOps-Lösungen für umfassende Datenbankkontrolle [1]. Der Einsatz von KI im…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI braucht Menschen: Human in the Loop
Künstliche Intelligenz hält Einzug in immer mehr Unternehmensprozesse. Doch viele KI-Initiativen bleiben hinter den Erwartungen zurück – nicht wegen der Technologie, sondern wegen fehlender Akzeptanz und Kontrolle. Genau hier setzt unser neues Whitepaper »Human in the Loop« an. Es zeigt, warum menschliche Einflussmöglichkeiten zum entscheidenden Erfolgsfaktor für KI-gestützte Systeme werden – und wie Unternehmen…
News | IT-Security | Produktmeldung
CrowdStrike erzielt 100 % Erkennung und 100 % Schutz in den bislang anspruchsvollsten MITRE ATT&CK Enterprise Evaluations
CrowdStrike nahm an der ersten realistischen domänenübergreifenden Angriffssimulation von MITRE teil und erzielte perfekte Ergebnisse ohne »False Positives«. CrowdStrike erzielte in den 2025 MITRE ATT&CK Enterprise Evaluations – den technisch anspruchsvollsten in der Geschichte des Programms – eine Erkennungsrate von 100 % und einen Schutz von 100 % ohne False Positives [1]. Durch die…
News | Trends 2025 | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Über die Hälfte der Unternehmen nutzt KI beim Testen von Software
Zur Risikominderung setzen immer mehr Organisationen auf Crowdtesting, und die meisten integrieren mehrere QA-Methoden über den gesamten Software Development Lifecycle (SDLC) hinweg. Applause, Weltmarktführer für Testing und digitale Qualitätssicherung, hat seinen vierten jährlichen Branchenbericht »The State of Digital Quality in Functional Testing 2025« veröffentlicht, der Unternehmen dabei helfen soll, qualitativ hochwertigere Apps, Websites und…
News | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI-Leitfaden für den deutschen Mittelstand verfügbar
DeRZ veröffentlicht praxisorientierten Ratgeber mit ROI-Kalkulationen [1]. Die DeRZ Deutsche Rechenzentren GmbH hat einen umfassenden KI-Leitfaden für kleine und mittlere Unternehmen veröffentlicht. Das Whitepaper »KI-Leitfaden für den deutschen Mittelstand: Von der Strategie zur erfolgreichen Implementierung« adressiert eine kritische Marktlage: Während 68 Prozent der deutschen Unternehmen bereits KI-Tools einsetzen, plant über ein Viertel aller Firmen…
News | Business | Kommunikation | Ausgabe 7-8-2025
Erfolgsfaktoren für Platform Engineering – Der Mensch im Mittelpunkt
Zu viele Platform-Engineering-Initiativen scheitern daran, dass der Fokus stärker auf die Technologie gelegt wird als auf die Menschen, die sie entwickeln oder nutzen sollen.
News | Business | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 7-8-2025
Integration von künstlicher Intelligenz – »AI gehört nicht nur in den Code, sondern ins System Mensch«
Kathy Pham, Vice President AI bei Workday, betont, dass KI nicht nur als Werkzeug, sondern auch als Verantwortung gesehen werden sollte, und dass es wichtig ist, Technologie sinnvoll in menschliche Abläufe zu integrieren. Zudem weist sie auf Unterschiede in der Akzeptanz neuer Technologien zwischen den USA und Europa sowie die Bedeutung von Vertrauen und ethischen Leitplanken hin.
News | Business Process Management | Digitalisierung | Lösungen | New Work | Services
Container und Kubernetes: Mit Platform Engineering das Versprechen von DevOps
In der Softwareentwicklung zielt der Golden Path darauf ab, mithilfe von Self-Service-Templates für gängige Aufgaben einen reibungslosen Weg nach vorne zu bieten. Ermöglicht wird dies durch Platform Engineers, die Entwicklern eine möglichst einfache interne Entwicklerplattform und die Tools zur Verfügung stellen, die sie für Innovationen benötigen. Markus Grau, Enterprise Architect bei Pure Storage, erläutert in…
News | Business | Trends 2025 | Trends Security | Infrastruktur | IT-Security
IT-Resilienz erfordert einen ganzheitlichen Ansatz
Report zeigt, dass die meisten IT-Teams die betriebliche Resilienz überschätzen, trotz Lücken in Workflows, Personalbesetzung und Kennzahlen. SolarWinds, ein Anbieter einfacher, leistungsstarker und sicherer Observability- und IT-Management-Software, veröffentlichte seinen IT Trends Report 2025 »Fragile to Agile: The State of Operational Resilience«. Der Report beschreibt die aktuelle Lage betrieblicher Resilienz und wie Unternehmen mit ihren…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien
Sicherheitsprobleme bei Grok: Unkontrollierte KI vergrößert die Angriffsfläche
Das neueste Grok-Debakel liest sich wie eine Fallstudie darüber, wie man keinen AI-Chatbot auf den Markt bringt. Elon Musks xAI, frisch aus dem Hype-Zyklus für Grok 4.0, befand sich im Schadensbegrenzungsmodus, nachdem der Bot antisemitische Klischees verbreitet, Hitler gelobt und mit einer Art von »Wahrheitssuche«-Rhetorik nachgelegt hatte, die zu einem Dog-Whistle für »alles ist erlaubt«…
News | Trends 2025 | Business Process Management | Effizienz | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Die sechs (möglicherweise) wichtigsten strategischen Trends in der Softwareentwicklung für 2025 bis 2028
Softwareentwickler sollten diese Trends nutzen, um KI-gesteuerte Innovationen zu fördern und zukunftssichere Entwicklungsmethoden einzuführen. Gartner hat die, nach Ansicht der Analysten, maßgeblichen strategischen Trends für die Softwareentwicklung im Jahr 2025 und in den folgenden Jahren veröffentlicht. Diese Trends sollen Unternehmen dabei unterstützen, mithilfe KI-gestützter Automatisierung Innovationen zu beschleunigen und effiziente, zukunftsorientierte Engineering-Praktiken zu etablieren.…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft
Anziehungskraft: Fachkräfte küren ihre beliebtesten Arbeitgeber
Unternehmen aus der Automobilbranche sowie Arbeitgeber aus dem Handel landen im aktuellen Trendence-Fachkräfte-Ranking auf den Spitzenplätzen. Arbeitgeber aus der Automobilindustrie besitzen eine hohe Anziehungskraft bei nichtakademischen Fachkräften. Das ist eines der Ergebnisse des diesjährigen Trendence-Fachkräfte-Rankings, das jedes Jahr die beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland ermittelt [1]. Auch in diesem Jahr wurde dafür wieder das…
News | Business | Trends 2025 | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
Trotz Herausforderungen sehen KMU positive Effekte durch KI
Sage-Studie zeigt: Deutscher Mittelstand führt Europa bei KI-Adoption an. Deutschlands kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) treiben die Einführung künstlicher Intelligenz (KI) erfolgreich voran. Dies bestätigt die aktuelle Studie »KI-(R)Evolution: Wie deutsche KMU von Künstlicher Intelligenz profitieren« von Sage, die den Reifegrad von KI in deutschen KMU beleuchtet [1]. Die Studie belegt, dass bereits 29…