Amazonastag: Klimaschutz im wichtigsten Biom Brasiliens beginnt in den Städten

Der Schutz des Amazonas entscheidet sich nicht allein im Regenwald, sondern in den Rathäusern der Region: Mit dem Programm Mutirão Brasil entwickeln elf Amazonas-Kommunen Klimapläne, konkrete Projekte und datenbasierte Entscheidungsgrundlagen – unterstützt von C40 Cities, dem Global Covenant of Mayors, der brasilianischen Bundesregierung und einer KI-Plattform, die Klimaplanung von der Diagnose in die Umsetzung bringt.

Management Summary

Klimaschutz wird kommunal: Über Entwaldung hinaus entscheidet sich der Amazonas-Klimaschutz in den Städten – bei Infrastruktur, Daseinsvorsorge, Abfall, Mobilität und wirtschaftlicher Entwicklung.

Über Entwaldung hinaus entscheidet sich der Amazonas-Klimaschutz in den Städten – bei Infrastruktur, Daseinsvorsorge, Abfall, Mobilität und wirtschaftlicher Entwicklung. Elf Städte, ein Programm: Mutirão Brasil von C40 Cities und GCoM unterstützt seit der COP30 elf Amazonas-Kommunen – von Klima-Governance und lokalen Klimaplänen (u. a. Altamira, Boa Vista, Rio Branco) bis zu Projekten für organische Abfälle und nachhaltige Mobilität (u. a. Ananindeua, Belém, Porto Velho).

Mutirão Brasil von C40 Cities und GCoM unterstützt seit der COP30 elf Amazonas-Kommunen – von Klima-Governance und lokalen Klimaplänen (u. a. Altamira, Boa Vista, Rio Branco) bis zu Projekten für organische Abfälle und nachhaltige Mobilität (u. a. Ananindeua, Belém, Porto Velho). KI macht Klimadaten entscheidungsfähig: Der City Climate Compass verknüpft Klimadaten, lokale Emissions- und Risikoprofile mit künstlicher Intelligenz, arbeitet bereits mit 50 brasilianischen Kommunen und stellt eine öffentlich zugängliche Datenbank bereit.

Der City Climate Compass verknüpft Klimadaten, lokale Emissions- und Risikoprofile mit künstlicher Intelligenz, arbeitet bereits mit 50 brasilianischen Kommunen und stellt eine öffentlich zugängliche Datenbank bereit. Mehrebenen-Governance als Erfolgsfaktor: Kommunen, Bundesregierung (MCID, MMA, COP30-Präsidentschaft, Föderationsrat) und ein technisches Partnernetzwerk arbeiten in einer Struktur zusammen, die Planung, Fachwissen und Umsetzung zusammenführt.

Kommunen, Bundesregierung (MCID, MMA, COP30-Präsidentschaft, Föderationsrat) und ein technisches Partnernetzwerk arbeiten in einer Struktur zusammen, die Planung, Fachwissen und Umsetzung zusammenführt. Messbares Ziel bis 2027: Mehr als 50 Kommunen und Bundesstaaten sollen 20 finanzierungsreife Projekte entwickeln – flankiert von Klimafinanzierung, Datenzugang, klimagerechter Haushaltsplanung und Klimadiplomatie.

Klimaschutz im Amazonasgebiet entscheidet sich in den Städten: Planung, Daten und KI-gestützte Werkzeuge treffen auf kommunale Infrastruktur- und Mobilitätsprojekte. (Symbolbild)

Am 5. September begeht Brasilien den Amazonas-Tag, einen Gedenktag, der weltweit auf die Bedeutung des Schutzes des größten tropischen Regenwaldes der Erde aufmerksam machen soll. Der Schutz des Amazonasgebiets geht jedoch weit über die Bekämpfung der Entwaldung hinaus, deren Warnsignale 2026 den niedrigsten Stand seit Beginn der historischen Aufzeichnungen des brasilianischen Nationalen Instituts für Weltraumforschung (INPE) erreicht haben [1]. Er bedeutet auch, sich mit den Städten der Region auseinanderzusetzen, in denen Millionen Menschen leben und in denen Entscheidungen über Infrastruktur, öffentliche Dienstleistungen, Abfallwirtschaft, Mobilität und wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich dafür sind, wie die Regionen auf den Klimawandel reagieren werden.

Seit der COP30, die im vergangenen Jahr in Belém stattfand, unterstützt das Programm Mutirão Brasil, eine gemeinsame Initiative von C40 Cities und dem Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM), 11 Städte im Amazonasgebiet in verschiedenen Bereichen des Klimaschutzes. Dabei werden Planung, die Stärkung der öffentlichen Verwaltung und die Entwicklung konkreter Lösungen miteinander verbunden.

Zu den unterstützten Städten im Amazonasgebiet gehören Altamira, Barcarena, Boa Vista, Cáceres, Parintins und Rio Branco. Sie stärken ihre Klimagovernance und entwickeln lokale Klimaschutzpläne. Diese Pläne helfen den Kommunen, die Risiken zu verstehen, denen sie ausgesetzt sind, ihre wichtigsten Emissionsquellen zu identifizieren und Prioritäten festzulegen, um diese Auswirkungen zu reduzieren und die Städte auf ein sich veränderndes Klima vorzubereiten.

Weitere Städte im Amazonasgebiet treiben im Rahmen des Programms konkrete Projekte voran. Ananindeua und Benevides arbeiten an der Entwicklung von Initiativen zur Bewirtschaftung organischer Abfälle, mit einem Schwerpunkt auf der Verringerung von Methanemissionen und der Förderung der Kreislaufwirtschaft. Belém und Porto Velho treiben Projekte für nachhaltige urbane Mobilität voran, darunter Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr und die Elektrifizierung von Fahrzeugflotten. Rio Branco verbindet die Entwicklung seines Klimaplans mit Unterstützung zur Stärkung der Abfallwirtschaft.

Hélinah Cardoso, Engagement Lead des C40 x GCoM Mutirão-Programms, sagte:

»Das Ergebnis ist ein Ansatz, der von der Planung zu konkretem Handeln führt: die Herausforderungen jeder Stadt zu verstehen, Prioritäten festzulegen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Lösungen entsprechend den Gegebenheiten der jeweiligen Region im Amazonasgebiet entwickelt und umgesetzt werden können. Diese Arbeit wird gemeinschaftlich entwickelt: Partner wie der Nationale Bürgermeisterverband und ICLEI – Local Governments for Sustainability tragen dazu bei, den Prozess schneller und effektiver zu gestalten.«

Ein Vermächtnis der COP30

Die Initiative ist Teil des Kooperationsvermächtnisses, das rund um die COP30 aufgebaut wurde, und zeigt, wie diese Zusammenarbeit über die Konferenz hinaus fortgesetzt werden kann: Nationale und lokale Regierungen, technisches Fachwissen und die Bedürfnisse der Regionen werden enger zusammengebracht, um Klimaverpflichtungen in konkrete Maßnahmen in brasilianischen Städten zu übersetzen. Das Programm arbeitet eng mit Partnern der Bundesregierung zusammen, darunter das Ministerium für Städte, das Ministerium für Umwelt und Klimawandel, die COP30-Präsidentschaft und der Föderationsrat.

Belén Jiménez, Senior Engagement Manager bei GCoM, sagte:

»Der Amazonas steht im Mittelpunkt der globalen Klimaagenda. Seine Transformation hängt jedoch auch davon ab, wie gut Städte planen und handeln können. Auf kommunaler Ebene werden Entscheidungen über Infrastruktur, öffentliche Dienstleistungen und Entwicklung konkret und wirken sich unmittelbar auf das Leben der Menschen aus.«

Wenn Technologie Städten hilft, besser zu planen

Eines der Instrumente, die dazu beitragen, diesen Prozess zu beschleunigen, ist der City Climate Compass, eine auf künstlicher Intelligenz basierende Plattform, die von C40 Cities und GCoM entwickelt wurde [2]. Sie kombiniert Klimadaten, Informationen über lokale Emissionen und Risiken sowie künstliche Intelligenz, um Kommunen dabei zu unterstützen, Klimaschutzmaßnahmen zu identifizieren und zu priorisieren. Die Initiative arbeitet bereits mit 50 brasilianischen Kommunen zusammen und hat zudem eine öffentlich zugängliche Datenbank mit Klimainformationen für Kommunen im ganzen Land entwickelt. Jede Kommune kann die auf der Plattform verfügbaren Daten nutzen, um ihre wichtigsten Risiken und Chancen zu verstehen und Maßnahmen zu identifizieren, die zu ihren jeweiligen Gegebenheiten passen.

Die Stadt Rio Branco ist ein Beispiel dafür, wie dieser Ansatz im Amazonasgebiet angewendet wird. Der City Climate Compass unterstützt die Entwicklung des kommunalen Klimaplans und hilft der Stadt, Maßnahmen auf Grundlage der in ihrem Gebiet identifizierten Risiken und Chancen zu priorisieren. Das Instrument zeigt zudem, wie technologische Innovation dazu beitragen kann, den Zugang zu Klimadaten zu demokratisieren. Die Plattform wurde mit einer an den brasilianischen Kontext angepassten Methodik entwickelt und gleicht Emissionsprofile, Risiken und Vulnerabilitäten mit Maßnahmen zur Minderung und Anpassung ab, um die Entscheidungsfindung auf lokaler Ebene zu unterstützen.

Für Sandino Lamarca, Senior Data Manager bei C40 und GCoM, bedeutet die Förderung von Klimaschutzmaßnahmen in Städten auch, den Zugang zu Daten und Instrumenten auszuweiten, die Regierungen in die Lage versetzen, fundiertere Entscheidungen zu treffen:

»Mit einem einfacheren Zugang zu Informationen, Daten und neuen Technologien können Städte die Komplexität der klimatischen Herausforderungen in klarere Entscheidungen darüber übersetzen, wo und wie gehandelt werden muss. Der Climate Compass ist Teil dieser Bemühungen: Er unterstützt Kommunen dabei, ihre Risiken zu verstehen, Chancen zu erkennen und Maßnahmen auf Grundlage ihrer eigenen Gegebenheiten zu priorisieren. Ziel ist es, dass Klimaplanung über die Diagnose hinausgeht und zu einem Instrument wird, das Entscheidungen lenkt und öffentliche Politik verändert.«

Über das Programm Mutirão Brasil

Das Programm Mutirão Brasil ist eine strategische Initiative von C40 Cities und dem Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM), die darauf abzielt, die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in brasilianischen Städten durch die Zusammenarbeit zwischen lokalen Regierungen, der nationalen Regierung und internationalen Partnern zu beschleunigen.

Das Programm wurde vor dem Hintergrund der internationalen Klimaführungsrolle Brasiliens und seiner Präsidentschaft der COP30 ins Leben gerufen. Es übersetzt klimapolitische Ambitionen in konkrete Ergebnisse, indem es die Voraussetzungen dafür stärkt, dass Städte wirkungsvolle Projekte entwickeln und voranbringen können. Die Initiative unterstützt mehr als 50 brasilianische Kommunen und Bundesstaaten bei der Entwicklung von 20 finanzierungsreifen Projekten in den Bereichen nachhaltige urbane Mobilität und Abfallwirtschaft sowie bei der Klimaplanung im Amazonasgebiet. Gleichzeitig mobilisiert sie bereichsübergreifende Unterstützung in den Bereichen Klimafinanzierung, Zugang zu Daten, Klimadiplomatie, klimagerechte Haushaltsplanung und inklusive Klimaschutzmaßnahmen.

Das Programm zeigt, wie Partnerschaften zwischen verschiedenen staatlichen Ebenen die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen dort beschleunigen können, wo sie am wichtigsten sind: in den Städten. Damit positioniert es Brasilien bis 2027 als internationales Referenzbeispiel für Mehrebenen-Klimagovernance und die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in großem Maßstab.

Der Nationale Bürgermeisterverband (FNP) fungiert als unterstützender Partner des Programms und stärkt die Zusammenarbeit mit kommunalen Führungspersönlichkeiten im ganzen Land. Mutirão Brasil wird in Zusammenarbeit mit einer breiten Koalition technischer Partner umgesetzt, darunter WRI Brasil, ICCT, Instituto 17 + Instituto Pólis (i17), Cities Climate Finance Leadership Alliance / Climate Policy Initiative (CCFLA / CPI), Urban Climate Change Research Network (UCCRN), ICLEI South America, der Brasilianische Rat für nachhaltiges Bauen (CBC) und der Brasilianische Gemeindeverband (ABM).

Das Programm unterhält außerdem eine strategische Koordination mit dem Ministerium für Städte (MCID), dem Ministerium für Umwelt und Klimawandel (MMA), der COP30-Präsidentschaft, dem Föderationsrat, dem Büro des Kabinettschefs sowie weiteren Ministerien der Bundesregierung. Dadurch wird die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Regierungsebenen gestärkt, um Klimaschutzmaßnahmen vor Ort zu beschleunigen.

FAQ: Zehn Fragen zum kommunalen Klimaschutz im Amazonasgebiet

Was ist der Amazonas-Tag und warum ist er relevant?

Brasilien begeht den Amazonas-Tag am 5. September. Er lenkt den Blick weltweit auf den Schutz des größten tropischen Regenwaldes – und zunehmend auch auf die Rolle der Städte in der Region. Warum reicht Entwaldungsbekämpfung allein nicht aus?

Die Entwaldungswarnungen des INPE haben 2026 den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht. In den Städten der Region leben jedoch Millionen Menschen; dort entscheiden Infrastruktur, öffentliche Dienstleistungen, Abfallwirtschaft, Mobilität und wirtschaftliche Entwicklung darüber, wie die Regionen auf den Klimawandel reagieren. Was ist das Programm Mutirão Brasil?

Eine gemeinsame Initiative von C40 Cities und dem Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM), die die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in brasilianischen Städten durch Zusammenarbeit von Kommunen, Bundesregierung und internationalen Partnern beschleunigt. Welche Städte im Amazonasgebiet werden unterstützt?

Insgesamt elf Städte. Altamira, Barcarena, Boa Vista, Cáceres, Parintins und Rio Branco stärken ihre Klimagovernance und erarbeiten lokale Klimapläne; Ananindeua, Benevides, Belém, Porto Velho und Rio Branco treiben konkrete Projekte voran. Welche konkreten Projekte entstehen dort?

Ananindeua und Benevides entwickeln Initiativen zur Bewirtschaftung organischer Abfälle mit Fokus auf geringere Methanemissionen und Kreislaufwirtschaft. Belém und Porto Velho arbeiten an nachhaltiger urbaner Mobilität, darunter besserer Nahverkehr und Flottenelektrifizierung. Rio Branco verbindet seinen Klimaplan mit einer stärkeren Abfallwirtschaft. Wozu dienen lokale Klimapläne?

Sie helfen Kommunen, ihre Risiken zu verstehen, die wichtigsten Emissionsquellen zu identifizieren und Prioritäten zu setzen, um Auswirkungen zu reduzieren und die Stadt auf ein sich veränderndes Klima vorzubereiten. Was ist der City Climate Compass?

Eine von C40 Cities und GCoM entwickelte Plattform auf Basis künstlicher Intelligenz. Sie kombiniert Klimadaten, Informationen zu lokalen Emissionen und Risiken sowie KI, um Klimaschutzmaßnahmen zu identifizieren und zu priorisieren. Wie viele Kommunen nutzen die Plattform bereits?

Die Initiative arbeitet mit 50 brasilianischen Kommunen zusammen und stellt zusätzlich eine öffentlich zugängliche Datenbank mit Klimainformationen für Kommunen im ganzen Land bereit. Rio Branco nutzt das Instrument für die Entwicklung seines kommunalen Klimaplans. Welche Rolle spielt die COP30?

Das Programm ist Teil des Kooperationsvermächtnisses rund um die COP30 in Belém. Es zeigt, wie die Zusammenarbeit von nationalen und lokalen Regierungen, technischem Fachwissen und regionalen Bedürfnissen über die Konferenz hinaus fortgeführt wird. Welche Ziele verfolgt das Programm bis 2027?

Mehr als 50 brasilianische Kommunen und Bundesstaaten sollen 20 finanzierungsreife Projekte in nachhaltiger urbaner Mobilität und Abfallwirtschaft sowie Klimaplanung im Amazonasgebiet entwickeln. Damit positioniert sich Brasilien als internationales Referenzbeispiel für Mehrebenen-Klimagovernance.

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